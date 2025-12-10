AVIGNON, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--

Sainte Catherine, Institut du Cancer Avignon-Provence (ICAP) implementiert als erstes Zentrum in Europa die neueste Halcyon-Version von Varian mit Integration von Identify, PerfectKinetix Dynamic Couch und HyperSight für personalisierte Strahlentherapie

Das Institut du Cancer Avignon-Provence (ICAP) und Varian, ein Unternehmen von Siemens Healthineers, meldeten heute die erste europäische Inbetriebnahme der Strahlentherapieplattform Halcyon Version 5.0, kombiniert mit IDENTIFY-Bewegungsmanagement in Echtzeit und PerfectKinetix Dynamic Couch. Dieser Meilenstein ist ein bedeutsamer Fortschritt in Richtung auf eine präzisere, effizientere und genauer personalisierte Strahlentherapie, die zudem das Patientenerlebnis insgesamt verbessert.

Die jüngste Ausführung der Halcyon-Plattform von Varian vereint eine verbesserte Patientenpositionierung, Bewegungsmanagement in Echtzeit mit IDENTIFY und eingebettete hochwertige HyperSight-Bildgebung. Mit dem Einsatz dieses Ökosystems macht das ICAP deutlich, dass es den Patienten der Region Zugang zu den neuesten Innovationen in der Bestrahlungsonkologie verschaffen will.

Fortschrittliche personalisierte Behandlung

Die Kombination von Halcyon 5.0 und IDENTIFY 5.0 gibt Ärzten die Möglichkeit, die Therapie durch individuelle Behandlungspläne wirksamer durchzuführen.

Die Integration von IDENTIFY * soll die Positionierungsmöglichkeiten verbessern, automatisierte Strahlkontrolle bereitstellen und die Arbeitsabläufe vereinfachen.

* soll die Positionierungsmöglichkeiten verbessern, automatisierte Strahlkontrolle bereitstellen und die Arbeitsabläufe vereinfachen. Das eingebettete HyperSight* verkürzt die Bildgebungszeiten mit Untersuchungen, die besser, schneller und umfangreicher sind und bei der Behandlung nachweislich einen Unterschied machen.

Die neue PerfectKinetix Dynamic Couch * beschleunigt die Körperpositionierung und soll diese für die Patienten angenehmer machen.

Zusammen sollen diese Innovationen komplexe Abläufe straffen und die Personalisierung der Behandlung zuverlässiger gestalten.

Verbessertes Patientenerlebnis

Halcyon wurde im Hinblick auf maximale Effizienz und eine wirksamere Behandlung konzipiert. Mit den jüngsten Funktionen verbessert Halcyon das Patientenerlebnis durch kürzere Bildgebungszeiten, gestraffte Positionierungsabläufe und eine reibungslosere Coucheinstellung mit einem einzigen Handgriff. Für die Patienten bedeuten diese Verbesserungen eine verkürzte Stillhaltezeit, eine angenehmere Untersuchung und verringerten Stress während der Behandlung.

Das System ist jetzt beim ICAP voll im Betrieb und die ersten Patienten wurden bereits mit dem Halcyon-5.0-Setup behandelt.

„Die kombinierten Funktionen von Halcyon 5.0 und Identify 5.0 ermöglichen Ärzten eine zuverlässigere und sicherere Präzisionstherapie, während das Patientenerlebnis gleichzeitig durch höhere Effizienz verbessert wird“, erklärte Dr. Catherine Khamphan, Medizinphysikerin und Leiterin des Bereichs Forschung und Entwicklung beim ICAP. „Es ist beeindruckend, wie es Varian gelungen ist, mit dieser neuen Strahlentherapieplattform auf die Bedürfnisse von Therapeuten, Physikern und Onkologen einzugehen.“

Dr. Pierre Trémolières, Bestrahlungsonkologe und Gastroenterologe beim ICAP, vermerkte: „Diese Innovationen könnten neuen Behandlungsmöglichkeiten in unserem Zentrum den Weg bahnen, beispielsweise Dosiseskalation in der adaptiven Strahlentherapie bei Pankreaskrebs, während gefährdete umliegende Organe geschützt werden. Die Behandlungsoptionen für Pankreaskrebs sind weiterhin begrenzt, und neue Therapiestrategien sind von höchster Bedeutung.“

„Wir sind stolz darauf, dass das Institut du Cancer Avignon-Provence an der Spitze steht und als erstes Zentrum in Europa das Halcyon-5.0-Ökosystem einsetzt“, so Virve Sarja, Head of Varian for Europe, Middle East and Africa. „Diese Inbetriebnahme unterstreicht unser Engagement für die Unterstützung von Krebszentren und der Ärzteschaft mit innovativen Lösungen, die eine höhere Präzision ermöglichen, das Patientenerlebnis verbessern und personalisierte Behandlung zugänglicher machen. Zusammen gestalten wir eine Zukunft, in der die Strahlentherapie zugänglicher, patientenorientierter und mit dem höchsten Pflegestandard ausgerichtet ist.“

© 2025 VARIAN MEDICAL SYSTEMS, INC. Alle genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

*Automatisierte Strahlhaltung erfordert die optionale Connect IDENTIFY-Funktion.

* Eine optionale Funktion von Halcyon.

„Halcyon 5.0 und Identify 5.0 sind nicht in allen Märkten erhältlich."

Über das Sainte-Catherine - Institut du Cancer - Avignon-Provence

Das Sainte-Catherine-Krebsinstitut wurde 1946 gegründet und spezialisiert sich auf Krebsvorsorge und Krebsbehandlung. Als privat geführtes, gemeinnütziges Institut im anerkannten öffentlichen Interesse verfolgt Sainte-Catherine öffentliche Dienstmissionen in der Onkologie, darunter Behandlung, Vorsorge, Forschung und Fortbildung.

Mit seinen erfahrenen klinischen Fachteams, fortschrittlichen technischen Fähigkeiten und aktiven klinischen Forschungsprogrammen gehört Sainte-Catherine zu den führenden Krebszentren in Frankreich.

Das Institut besitzt die Zertifizierung nach ISO 9001 für seine klinischen Studien seit 2018.

Sainte-Catherine ist seit 202 ein angeschlossenes Mitglied („affiliated member“) von Unicancer.

Wichtige Zahlen • 19 500 behandelte Patienten pro Jahr • 2 700 neue Patienten • 48 000 Strahlentherapiesitzungen pro Jahr • 20 500 Chemotherapiesitzungen pro Jahr • 36 000 ärztliche Konsultationen pro Jahr • 101 Krankenhausbetten und 59 Ambulanzplätze Expand

Über Varian, ein Unternehmen von Siemens Healthineers

Bei Varian, ein Unternehmen von Siemens Healthineers, streben wir eine Welt ohne Angst vor Krebs an. Seit mehr als 75 Jahren entwickelt, baut und liefert Varian innovative Technologie und Lösungen, die Gesundheitsdienstleistern in der ganzen Welt bei der Behandlung von Millionen Patienten im Jahr helfen. Als Unternehmen von Siemens Healthineers unterstützen wir heute jeden Schritt in der Krebsbehandlung - von der Vorsorge bis hin zum Überleben. Von fortschrittlicher Bildgebung und Strahlentherapie über umfassende Software und Dienstleistungen bis hin zu interventioneller Radiologie nutzen wir die Kraft unserer Perspektive und betreiben gleichzeitig klinische Forschung, um einen effizienteren und stärker personalisierten Behandlungsweg zu schaffen. Denn der Kampf von Krebspatienten überall ist auch unser Kampf. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.varian.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.