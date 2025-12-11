-

Armis sigla una partnership con KODE Labs e IntelliBuild per ottimizzare le operazioni di sicurezza lungo l’intero ciclo di vita della gestione degli edifici

L’integrazione mette in sicurezza i sistemi degli smart building, consentendo alle imprese di rafforzare la cyber-resilienza e prendere decisioni basate su dati concreti

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, impresa operante nel settore della sicurezza e gestione dell’esposizione agli attacchi informatici, oggi ha annunciato la sigla di una partnership strategica con KODE Labs e IntelliBuild finalizzata ad aiutare le aziende a unificare cybersecurity, intelligence operativa e governance nella gestione del ciclo di vita degli edifici.

L’offerta congiunta combina le soluzioni di intelligence continua sugli asset sviluppate da Armis con quelle di analisi e relative agli andamenti delle performance sviluppate da KODE Labs, che vengono poi rese operative grazie alle funzioni di governance e segnalazione di IntelliBuild. Trasformando intelligence accurata e verificata in interventi responsabili, le aziende possono semplificare il funzionamento dei sistemi di gestione degli edifici – dai termostati agli impianti di illuminazione, ai lettori di badge e alle unità di controllo degli ascensori fino alle telecamere di sicurezza – e rafforzare proattivamente le difese informatiche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Referenti per i media
Rebecca Cradick
Vicepresidente comunicazioni globali
Armis
pr@armis.com

Industry:

Armis

Details
Headquarters: San Francisco, San Francisco
Website: www.armis.com
CEO: Yevgeny Dibrov
Employees: 696
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Referenti per i media
Rebecca Cradick
Vicepresidente comunicazioni globali
Armis
pr@armis.com

More News From Armis

Riassunto: Armis premiata per l'innovazione; nominata per l'elenco Best in Business di Inc. per il secondo anno consecutivo

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, la società di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, oggi ha annunciato di essere stata nominata ancora una volta per l'elenco Best in Business di Inc., evidenziata particolarmente nella categoria Best in Innovation per il 2025. Gli annuali Best in Business Awards di Inc. riconoscono i risultati e i contributi eccezionali ottenuti da aziende che hanno avuto un profondo impatto nei propri settori e sulla società in generale. “Armis è un rapido i...

Riassunto: Armis semplifica le operazioni di rete e sicurezza utilizzando la piattaforma Application Fusion di Keysight

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, la società di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, e Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) oggi hanno annunciato che la tecnologia della gestione dell'esposizione informatica di Armis ora funzionerà direttamente sui broker dei pacchetti di rete Keysight Vision E1S, con ulteriori modelli a supporto di Application Fusion previsti per il futuro. Attraverso l'interfaccia Application Fusion, la tecnologia di Armis ora può funzionare direttament...

Riassunto: Armis amplia l'ecosistema di partner tecnologici per aiutare le organizzazioni globali a fortificare le difese informatiche

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, la società di gestione dell'esposizione e della sicurezza informatica, ha annunciato oggi 11 nuovi partner globali di integrazione tecnologica. Tali integrazioni migliorano gli stack tecnologici esistenti dei clienti comuni, consentendo loro di ottimizzare le operazioni di sicurezza e di ridurre l'esposizione ai rischi informatici. "L'era della sicurezza frammentata ormai è finita: le organizzazioni chiedono soluzioni best-in-class che interagiscano senza...
Back to Newsroom