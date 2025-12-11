エクソーラ、新ブランドの発表、「Day of the Devs」への参加、そして「GamesBeat Hollywood & Games 2025」とのパートナーシップで「The Game Awards」での業界向け企画週間を祝う

ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ゲーム開発者によるゲームローンチ、成長、収益化を支援するビデオゲームコマース分野の大手グローバル企業であるエクソーラは、ロサンゼルスで開催されたThe Game Awards週間において統合された一連の企画を発表しました。これらの取り組みを通じて、クリエイターを支援し、ゲームとプレイヤーの関係を強化し、世界中のより多くの市場へゲームが届くようにするため、コミュニティとエコシステムを結びつけるという自社のコミットメントを示しています。この1週間の活動には、「GamesBeat Hollywood & Games 2025」とのパートナーシップ、「Day of the Devs: The Game Awards Digital Showcase」での重要な役割としての参加、Games for Loveが主催する「The Game Gala」、そしてエクソーラの刷新したブランドアイデンティティの公開が含まれます。

ブランド刷新は、この1週間を通じてエクソーラの存在感の中心的な役割を果たすものであり、開発者が複数のプラットフォームに対応した成功するビデオゲームビジネスを構築するために必要なあらゆるものを実現するという、エクソーラの未来志向のビジョンを反映しています。

「20年以上にわたり、エクソーラは常に、開発者やパブリッシャーにとって複雑なものをシームレスにすることを追求してきました」と、エクソーラの最高マーケティング&グロース責任者であるバークリー・イージェネスは述べています。「刷新したブランドアイデンティティは、クリエイターが優れた体験を創造し、収益化し、配信し、さらに市場展開するための機会をつなぎ合わせ、あらゆるものを構築するという、当社の今後の使命を反映しています。情熱的なプロジェクトから世界中の最大規模のスタジオに至るまで、ゲームの未来を信じています。」

エクソーラはThe Game Awards週間に参加し、コミュニティを結びつける取り組みを支援します。活動の全スケジュールは以下のとおりです。

Day of the Devs: The Game Awards Digital Showcase

2025年12月10日

午前10時（PT）

YouTube、Twitch、主要プラットフォームで世界同時配信

The Game Gala

12月10日 － Industry & Fundraising Day

午前9時～午後5時、その後「The Game Mixer」午後7時～午後10時（PT）

12月11日 － The Main Event

午前9時～午後3時、その後「VIP + Creator Masquerade Ball」午後7時～午前0時（PT）

Lightspace Studios（ロサンゼルス、カリフォルニア州）

The Game Awards 2025

2025年12月11日

Opening Act：午後4時30分（PT）／午後7時30分（ET）

Peacock Theater（ロサンゼルス、カリフォルニア州）

会場での対面参加に加え、主要なグローバルプラットフォームで無料配信

GamesBeat Insider Series: Hollywood & Games 2025 — エクソーラ& GamesBeat提供

2025年12月11日

午前8時〜午後1時

Grammy Museum（ロサンゼルス、カリフォルニア州）

当日の議論の方向性を決定づける3つの基調セッションが行われます：

Cross-Platform Worldbuilding Session（午前9時25分〜9時50分）登壇者：ハリー・グロス、デイビッド・バロノフ、モデレーター：ジャスティン・ベレンバウム（エクソーラ グローバル・インダストリー・リレーションズ&ファンディング担当シニアバイスプレジデント）

Debate on the Future of Games Entertainment（午前11時25分〜11時50分）登壇者：アカシュ・ニガム（Genies CEO）、デレク・ダグラス（CAAビデオゲーム部門責任者）、モデレーター：バークリー・イージェネス（エクソーラ最高マーケティング&グロース責任者）

The Big Show Podcast: Hollywood & Games Edition司会：アレックス・リー（GamesBeat）、ゲスト：バークリー・イージェネス、ジェン・ドナホー（JadeInferno創設者兼チーフストラテジスト、Deconstructor of Funホスト）

これらのセッションは、ゲーム、ストーリーテリング、映像エンターテインメントの融合が深まっていることを強調しており、ワールドビルディング、アダプテーション、クロスプラットフォームのストーリーテリング、さらにはエンターテインメントの未来を形作るクリエイティブな機会についての対話を促進するという、エクソーラとGamesBeatに共通するビジョンを反映しています。

「業界が急速に進化する中、The Game Awards週間のような場は、私たちのコミュニティの結束がどれほど強まっているかを改めて気づかせてくれます」と、エクソーラの社長クリス・ヒューイッシュは述べています。「世界中の開発者、ストーリーテラー、パートナーは、自らのビジョンを支える中核となる基盤に依存しています。今週の当社の存在感の拡大は、そうしたニーズに明確性と一貫性、そして丁寧な協働をもって応えていくという当社のコミットメントを示すものです。私たちは、クリエイターが自分たちの世界を実現するための縁の下の力持ちとなる存在として、今後も活動を続けていけることを誇りに思っています。」

Hollywood & Games 2025、Day of the Devs: The Game Awards Digital Showcase、The Game Gala、The Game Awards 2025、各イベントへのアクセス方法、配信情報、またはエクソーラのブランド刷新について詳しくはxsolla.pro/brand-laをご覧ください。

エクソーラについて

エクソーラは、ゲーム開発者がビデオゲーム業界における固有の課題を解決できるよう支援するための強力なツールとサービスを備えたグローバルなコマース企業です。インディーからAAAまで、企業はエクソーラと提携し、資金調達、配信、マーケティング、収益化を支援しています。ビデオゲームの未来を信じるという理念に基づき、エクソーラは機会を集約し、クリエイターに新たなリソースを継続的に提供するという使命を揺るぎなく遂行しています。本社をカリフォルニア州ロサンゼルスに置くエクソーラは、記録上の販売者（Merchant of Record）として事業を展開し、これまでに1,500社以上のゲーム開発者がより多くのプレイヤーにリーチし、世界中で事業を拡大するための支援を行ってきました。より多くの収益経路と成功の方法を通じて、開発者はゲーム制作を楽しむために必要なすべてを手にすることができます。

