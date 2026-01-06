SBC Medical對美國首屈一指的醫美平台OrangeTwist進行策略投資並與之達成合作聯盟，以加快全球擴張進程，此為其整體成長策略的一部分

加州爾灣--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為醫療企業及其診所提供綜合顧問與管理服務的全球服務商SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC)（以下簡稱「SBC Medical」或「公司」）今日宣布，已聯合長期機構股東Hildred Capital和Athyrium Capital，完成對美國首屈一指的醫美連鎖機構OrangeTwist的策略性少數股權投資，同時與對方建立結構化合作架構。此次交易代表SBC Medical正式進軍美國這一全球醫美領域的核心市場，同時也是公司推進更廣泛全球擴張策略的重要里程碑。如欲瞭解更多詳情，請點選此處。

SBC Medical在全球為258家合作診所提供支援，每年管理的病患就診量超過600萬人次。公司已建構起涵蓋眾多醫學領域的規模龐大且技術先進的服務平台，並持續將這些知識整合至統一的平台策略體系中。憑藉逾25年的發展歷程，公司已建立起可擴充的營運模式，累積了深厚的臨床專業能力，並擁有穩健有序的成長業績記錄，這些優勢均為SBC Medical順利推進下一階段國際擴張奠定了堅實基礎。

本次投資表示SBC Medical將以與OrangeTwist的深度合作為契機，正式啟動在美國市場的全面策略擴張。雙方將展開共同營運，充分發掘美國與亞洲市場間的跨境綜效，協助把握長期成長機會。

OrangeTwist創立於2015年，專注於非侵入性醫美治療服務，目前已在美國六個州設立24家門市。憑藉嚴格的醫療監督體系和資料驅動的臨床營運模式，公司提供涵蓋注射類、能量類及再生類治療的全方位服務組合。其先進的管理系統整合採購、臨床工作流程與即時關鍵績效指標(KPI)追蹤功能，既保障了營運的一致性，也為業務的規模化成長提供了強力支撐。

SBC Medical Group Holdings執行長Yoshiyuki Aikawa的評論

「憑藉在非侵入性醫美領域始終如一的卓越服務品質和優質客戶體驗，OrangeTwist穩固了自身在美國市場的領先地位。我們期待將其優勢與本公司的專業能力及全球網路相結合，加快在亞洲及其他地區的成長步伐。」

OrangeTwist共同創辦人Clint Carnell的評論

「SBC Medical已在國際市場打造出極具聲望和技術實力的醫美品牌。其透過與OrangeTwist合作進軍美國市場，不僅獲得了堅實的營運基礎，更加快了他們在全球規模最大、成長最快的醫美市場之一的擴張步伐。」

SBC Medical全球成長策略

對OrangeTwist的投資是SBC Medical實施多年結構化發展規劃的第一步，旨在確立其在美國醫美和健康市場的領先地位。此次合作將使兩家公司能夠在臨床方案、技術應用、營運效率和商業策略等方面充分利用跨境綜效。

此次合作代表SBC Medical正式啟動第一階段的市場進入計畫，為後續業務擴張和市場領先地位的建立奠定基礎。SBC Medical將建構以個人健康和優質醫療服務為核心的永續發展模式，致力於為美國和亞洲市場的客戶提供差異化價值，同時在全球打造多元且穩健的收入來源。

● 旨在實現永續盈利成長的全球擴張策略

SBC Medical將國際擴張——尤其是在美國和東南亞的擴張——視為其長期價值創造策略的核心支柱。公司的全球擴張策略遵循三大核心原則：

1. 與業績表現優異的區域營運商建立合作關係，這些營運商具備卓越的執行能力、強大的品牌影響力和可擴充的商業模式；

2. 運用SBC Medical的差異化營運專長，包括在先進醫美治療、卓越營運和臨床安全方面的領先地位，推動合作夥伴網路業績提升；以及

3. 搶佔先發優勢，透過取得尖端醫療技術、專有治療平台及資訊共用機制，為未來的創新發展和利潤提升提供支援。

公司重點布局衛生和健康領域的高成長類別，包括再生醫學、醫美和健康解決方案，同時積極探索人體機能最佳化、長壽科學及醫學4.0等領域的下一代發展機會。SBC Medical持續評估符合長期成長重點的策略醫療科技平台，例如AI輔助診斷、遠端醫療服務及病患體驗技術等。

● 全球擴張三步走路線圖

與OrangeTwist的合作是SBC Medical結構化全球擴張路線圖的一部分：

第一階段：市場進入期（2025–2026年）

深化市場認知，建構策略性合作夥伴關係，透過少數股權投資為未來的業務擴張創造更多可能性。

第二階段：業務擴張期（2027–2028年）

憑藉累積的市場情報和SBC Medical的可靠營運模式，展開選擇性收購與合資合作，以加快業務成長並鞏固市場競爭地位。

第三階段：市場領先期（2029年及以後）

以多元收入來源、可擴充臨床平台和技術驅動的營運槓桿為支撐，確立SBC Medical在美國及其他重點國際市場的一流營運商地位。

SBC Medical認為，這種嚴謹有序的分階段擴張策略，結合日本本土業務的穩定性與獲利能力，將協助公司實現永續的長期成長、提升盈利品質並強化全球品牌價值。

關於SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical Group Holdings Incorporated是一家綜合性醫療集團，在多個醫療領域展開廣泛的特許經營業務，涵蓋先進醫美、皮膚科、骨科、生殖醫學、牙科、AGA（毛髮修復）和眼科等。公司旗下管理著多元化的診所品牌組合，正透過直營模式和醫療旅遊業務，積極擴大全球業務版圖，並重點布局美國和亞洲市場。2024年9月，公司在那斯達克掛牌上市，並於2025年6月成功入選羅素3000 (Russell 3000®)指數，該指數是反映美國股票市場整體表現的重要基準。秉承「以醫療創新提升全球民眾健康福祉」的集團使命，SBC Medical Group Holdings Incorporated持續提供安全、值得信賴的優質醫療服務，同時進一步鞏固其在醫療品質和可靠性方面的國際聲譽。

關於OrangeTwist

OrangeTwist是一家快速發展的全國性醫美與健康照護服務提供者，目前在加州、德州、華盛頓州、內華達州、科羅拉多州和紐澤西州設有24家門市。OrangeTwist由國際知名醫療總監Grant Stevens, M.D. F.A.C.S.博士，以及資深醫療保健服務/醫療科技產業高階主管、前HydraFacial Company執行長Clint Carnell共同創立。該公司憑藉熱情周到的服務、頂尖的臨床醫師團隊和嚴格的醫療監督體系，為客戶提供客製化的注射類、能量類及再生類醫美治療服務。

關於Hildred

Hildred是一家專注于醫療保健領域的私人股權公司，致力於發掘機會以協助中階市場企業創造價值。該公司專長於與企業管理團隊合作，協助其擴大業務平台、實現盈利成長、推動策略與營運改善、促進業務發展並提升企業估值。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.hildred.com，並在LinkedIn上關注該公司。

關於Athyrium

Athyrium是一家專業資產管理公司，成立於2008年，專注于全球醫療保健領域的投資機會。公司為承諾資本規模逾46億美元的基金提供顧問服務。Athyrium團隊擁有豐富的投資經驗，投資領域涵蓋多個資產類別，包括上市股權、私人股權、固定收益、權利金及其他結構化證券等。Athyrium的投資涵蓋所有醫療保健垂直領域，包括生物製藥、醫療器材和產品、醫療保健服務以及醫療保健資訊技術。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.athyrium.com。

