SBC Medical對美國首屈一指的醫美平台OrangeTwist進行策略投資並與之達成合作聯盟，以加快全球擴張進程，此為其整體成長策略的一部分

加州爾灣--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為醫療企業及其診所提供綜合顧問與管理服務的全球服務商SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC)（以下簡稱「SBC Medical」或「公司」）今日宣布，已聯合長期機構股東Hildred Capital和Athyrium Capital，完成對美國首屈一指的醫美連鎖機構OrangeTwist的策略性少數股權投資，同時與對方建立結構化合作架構。此次交易代表SBC Medical正式進軍美國這一全球醫美領域的核心市場，同時也是公司推進更廣泛全球擴張策略的重要里程碑。如欲瞭解更多詳情，請點選此處

SBC Medical在全球為258家合作診所提供支援，每年管理的病患就診量超過600萬人次。公司已建構起涵蓋眾多醫學領域的規模龐大且技術先進的服務平台，並持續將這些知識整合至統一的平台策略體系中。憑藉逾25年的發展歷程，公司已建立起可擴充的營運模式，累積了深厚的臨床專業能力，並擁有穩健有序的成長業績記錄，這些優勢均為SBC Medical順利推進下一階段國際擴張奠定了堅實基礎。

本次投資表示SBC Medical將以與OrangeTwist的深度合作為契機，正式啟動在美國市場的全面策略擴張。雙方將展開共同營運，充分發掘美國與亞洲市場間的跨境綜效，協助把握長期成長機會。

OrangeTwist創立於2015年，專注於非侵入性醫美治療服務，目前已在美國六個州設立24家門市。憑藉嚴格的醫療監督體系和資料驅動的臨床營運模式，公司提供涵蓋注射類、能量類及再生類治療的全方位服務組合。其先進的管理系統整合採購、臨床工作流程與即時關鍵績效指標(KPI)追蹤功能，既保障了營運的一致性，也為業務的規模化成長提供了強力支撐。

SBC Medical Group Holdings執行長Yoshiyuki Aikawa的評論
「憑藉在非侵入性醫美領域始終如一的卓越服務品質和優質客戶體驗，OrangeTwist穩固了自身在美國市場的領先地位。我們期待將其優勢與本公司的專業能力及全球網路相結合，加快在亞洲及其他地區的成長步伐。」

OrangeTwist共同創辦人Clint Carnell的評論
「SBC Medical已在國際市場打造出極具聲望和技術實力的醫美品牌。其透過與OrangeTwist合作進軍美國市場，不僅獲得了堅實的營運基礎，更加快了他們在全球規模最大、成長最快的醫美市場之一的擴張步伐。」

SBC Medical全球成長策略
對OrangeTwist的投資是SBC Medical實施多年結構化發展規劃的第一步，旨在確立其在美國醫美和健康市場的領先地位。此次合作將使兩家公司能夠在臨床方案、技術應用、營運效率和商業策略等方面充分利用跨境綜效。

此次合作代表SBC Medical正式啟動第一階段的市場進入計畫，為後續業務擴張和市場領先地位的建立奠定基礎。SBC Medical將建構以個人健康和優質醫療服務為核心的永續發展模式，致力於為美國和亞洲市場的客戶提供差異化價值，同時在全球打造多元且穩健的收入來源。

旨在實現永續盈利成長的全球擴張策略
SBC Medical將國際擴張——尤其是在美國和東南亞的擴張——視為其長期價值創造策略的核心支柱。公司的全球擴張策略遵循三大核心原則：

1. 與業績表現優異的區域營運商建立合作關係，這些營運商具備卓越的執行能力、強大的品牌影響力和可擴充的商業模式；

2. 運用SBC Medical的差異化營運專長，包括在先進醫美治療、卓越營運和臨床安全方面的領先地位，推動合作夥伴網路業績提升；以及

3. 搶佔先發優勢，透過取得尖端醫療技術、專有治療平台及資訊共用機制，為未來的創新發展和利潤提升提供支援。

公司重點布局衛生和健康領域的高成長類別，包括再生醫學、醫美和健康解決方案，同時積極探索人體機能最佳化、長壽科學及醫學4.0等領域的下一代發展機會。SBC Medical持續評估符合長期成長重點的策略醫療科技平台，例如AI輔助診斷、遠端醫療服務及病患體驗技術等。

● 全球擴張三步走路線圖
與OrangeTwist的合作是SBC Medical結構化全球擴張路線圖的一部分：

第一階段：市場進入期（2025–2026年）
深化市場認知，建構策略性合作夥伴關係，透過少數股權投資為未來的業務擴張創造更多可能性。

第二階段：業務擴張期（2027–2028年）
憑藉累積的市場情報和SBC Medical的可靠營運模式，展開選擇性收購與合資合作，以加快業務成長並鞏固市場競爭地位。

第三階段：市場領先期（2029年及以後）
以多元收入來源、可擴充臨床平台和技術驅動的營運槓桿為支撐，確立SBC Medical在美國及其他重點國際市場的一流營運商地位。

SBC Medical認為，這種嚴謹有序的分階段擴張策略，結合日本本土業務的穩定性與獲利能力，將協助公司實現永續的長期成長、提升盈利品質並強化全球品牌價值。

關於SBC Medical Group Holdings Incorporated
SBC Medical Group Holdings Incorporated是一家綜合性醫療集團，在多個醫療領域展開廣泛的特許經營業務，涵蓋先進醫美、皮膚科、骨科、生殖醫學、牙科、AGA（毛髮修復）和眼科等。公司旗下管理著多元化的診所品牌組合，正透過直營模式和醫療旅遊業務，積極擴大全球業務版圖，並重點布局美國和亞洲市場。2024年9月，公司在那斯達克掛牌上市，並於2025年6月成功入選羅素3000 (Russell 3000®)指數，該指數是反映美國股票市場整體表現的重要基準。秉承「以醫療創新提升全球民眾健康福祉」的集團使命，SBC Medical Group Holdings Incorporated持續提供安全、值得信賴的優質醫療服務，同時進一步鞏固其在醫療品質和可靠性方面的國際聲譽。
如欲瞭解更多資訊，請造訪https://sbc-holdings.com/
如欲查閱來自SBC Holdings的更多見解與動態，歡迎在LinkedIn上關注我們

關於OrangeTwist
OrangeTwist是一家快速發展的全國性醫美與健康照護服務提供者，目前在加州、德州、華盛頓州、內華達州、科羅拉多州和紐澤西州設有24家門市。OrangeTwist由國際知名醫療總監Grant Stevens, M.D. F.A.C.S.博士，以及資深醫療保健服務/醫療科技產業高階主管、前HydraFacial Company執行長Clint Carnell共同創立。該公司憑藉熱情周到的服務、頂尖的臨床醫師團隊和嚴格的醫療監督體系，為客戶提供客製化的注射類、能量類及再生類醫美治療服務。
如欲瞭解更多資訊，請造訪www.orangetwist.com

關於Hildred
Hildred是一家專注于醫療保健領域的私人股權公司，致力於發掘機會以協助中階市場企業創造價值。該公司專長於與企業管理團隊合作，協助其擴大業務平台、實現盈利成長、推動策略與營運改善、促進業務發展並提升企業估值。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.hildred.com，並在LinkedIn上關注該公司。

關於Athyrium
Athyrium是一家專業資產管理公司，成立於2008年，專注于全球醫療保健領域的投資機會。公司為承諾資本規模逾46億美元的基金提供顧問服務。Athyrium團隊擁有豐富的投資經驗，投資領域涵蓋多個資產類別，包括上市股權、私人股權、固定收益、權利金及其他結構化證券等。Athyrium的投資涵蓋所有醫療保健垂直領域，包括生物製藥、醫療器材和產品、醫療保健服務以及醫療保健資訊技術。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.athyrium.com

前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述並非歷史事實或目前狀況的陳述，而是僅代表公司對未來事件和業績的信念，其中許多就其性質而言具有內在的不確定性，並且不在公司掌控範圍內。這些前瞻性陳述反映了公司目前對以下事項的看法，包括但不限於：公司對OrangeTwist的策略投資和與該公司的合作聯盟；產品發表計畫和策略；收入和收益的成長；以及商業前景等。在某些情況下，前瞻性陳述可以透過諸如「可能」、「應該」、「期望」、「預期」、「考量」、「估計」、「相信」、「計畫」、「預計」、「預測」、「潛在」、「目標」或「希望」等字詞或者這些或類似字詞的否定形式的使用來加以辨識。公司提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況，並受到難以預測或量化的各種風險、不確定性、假設或情況變化的影響。前瞻性陳述依據管理層的目前預期，並非對未來業績的保證。除非法律要求，否則公司不承擔或接受任何公開發表對任何前瞻性陳述的任何更新或修訂的義務，以反映其預期的任何變化，或者任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。可能導致實際結果與目前預期大相逕庭的因素可能不時出現，公司無法預測所有這些因素；此類因素包括全球、區域或當地經濟、商業、競爭、市場和監管條件的變化，以及公司向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件的「風險因素」標題下和其他部分列出的因素，這些文件可在SEC網站上查閱，網址為www.sec.gov

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

SBC Medical Group Holdings Incorporated
Hikaru Fukui / 投資人關係部負責人；電子郵件：ir@sbc-holdings.com
Akiko Wakiyama / 公共關係負責人；電子郵件：pr@sbc.or.jp

ICR LLC（美國時間）
Bill Zima / 執行合夥人；電子郵件：bill.zima@icrinc.com

