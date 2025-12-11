-

アンダーセン・グローバル、ブラジルのメンバーファーム参画で法務体制を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、ロッティ・エ・アラウージョがメンバーファームに加わったことにより、ブラジルでのリーガルプラットフォームを充実させ、ラテンアメリカ地域での組織的対応力の強化を図っています。

ロッティ・エ・アラウージョには20年以上の歴史があり、ブラジル国内外の幅広い業界のクライアントに対し、包括的なリーガル・アドバイザリー・サービスを提供しています。同社が取り扱う業務は多岐にわたり、企業法務、税務、労働法務、訴訟、債権回収、クレジット回収、潜在資産の特定のほか、過去案件における控訴保証金・司法供託金の回収といった専門的なサービスも手掛けています。また、仲裁、行政法務、外国投資、不動産、知的財産、データ保護、事業再編にも幅広く対応しており、会社設立支援や各種規制当局での手続きに関するパラリーガルサービスも行っています。クライアントに対しては、ブラジル国内の行政機関や裁判所における複雑な紛争への対応に加え、予防的な法的戦略の策定という面からもサポートしています。

ロッティ・エ・アラウージョのマネージング・パートナーを務めるロジェリオ・アラウージョは、「ロッティ・エ・アラウージョは、倫理観と正確性を重んじ、クライアントごとに最適なリーガルソリューションを提供することに専心しながら、案件に対応してきた企業です」とコメントしています。さらに、マネージング・パートナーのマルコ・ロッティ、ロドルフォ・シルヴェイラ、ファビオ・ロッティは、「このたびアンダーセン・グローバルのメンバーファームとなり、ローカルで培ってきた対応力をグローバルなプラットフォームと結び付けることで、当社の基盤はいっそう強化されます。その結果、特にブラジルの変わりゆく規制環境や事業環境を生き抜き、国境をまたぐニーズを抱えるクライアントを、これまで以上にきめ細かくサポートできるようになります」と述べています。

アンダーセンのグローバル・チェアマン兼CEOのマーク・L・ヴォルサッツは次のようにコメントしています。「今回の移行を受け、ブラジル国内での当社の法務面のプレゼンスが高まるだけでなく、ラテンアメリカ全域で当社のプラットフォームが一層強化されます。企業アドバイザリー、紛争解決、行政案件においてロッティ・エ・アラウージョが培ってきた豊富な経験は、ブラジル国内はもちろん、グローバルに事業を展開するクライアントに統合的でシームレスなソリューションを提供する当社の力をさらに高めるでしょう」と述べています。

アンダーセン・グローバルは、税務・法務・バリュエーションの各分野において世界各国で専門家を擁する、法的に独立したメンバーファームによって構成される国際的なアソシエーションです。2013年に米国メンバーファームAndersen Tax LLCにより設立されたアンダーセン・グローバルは、世界中で5万名以上の専門家を抱え、メンバーファームおよび提携ファームを通じて1,000か所超の拠点で事業を展開しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

Andersen Global、ETC とともにアジア太平洋地域でのバリュエーション能力を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Andersen Global は、シンガポールに本社を置く総合不動産アドバイザリー会社である Edmund Tie & Company（ETC）との協力協定を通じて、アジア太平洋地域での存在感を引き続き拡大しています。 1995 年に設立された ETC は、法定および企業向けバリュエーション、投資アドバイザリー、フィージビリティスタディ、固定資産税アドバイザリーなど、不動産ライフサイクル全体にわたるバリュエーションおよびアドバイザリーサービスを提供しています。シンガポール、マレーシア、タイで事業を展開する ETC は、深い地域知識と国際基準を組み合わせ、デベロッパー、投資家、民間および政府系ファンド、企業、REIT、オーナーおよびオキュパイヤーを支援しています。リサーチ主導のアプローチと統合型サービスモデルで知られる同社は、クライアントが規制の複雑さを乗り越え、資産価値を最適化することを支援しています。 「私たちの強みは、単なる技術的実行にとどまらず、市場シグナル、規制の変化、長期的な価値ドライ...

アンダーセン・グローバル、トルコでメンバーファームを追加しプラットフォームを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、セレン・コーポレート・プロパティー・バリュエーション＆カウンセリングがアンダーセン・イン・トルコとなったことにより、同国でのプレゼンスを強化し、アンダーセン・ブランドとして提供する能力の幅を広げました。 1995年設立の同社は、イスタンブールを拠点とし、マネージングパートナーのグニス・セレンが指揮を取って国内外のクライアントに幅広いサービスを提供しています。不動産コーポレートファイナンス、有形・無形資産の評価、アセットマネジメントの専門知識を有するアンダーセン・イン・トルコは、18カ国以上のクライアントに、複雑なコーポレートファイナンスの意思決定を支援するソリューションを提供しています。 グニスは、「私たちの使命は、不動産および投資分野における最も複雑な課題に解決策を提供することです。アンダーセン・ブランドへの参画は、信頼できるアドバイザーとしての当社の能力を強化するとともに、グローバルなリソースへのアクセスが得られることで、クライアントにさらなる長期的価値を提供できるようにな...

アンダーセン・グローバル、タンザニアでメンバーファームを設立

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、2022年から協働してきたiSHARAがアンダーセン・ブランドを採用し、メンバーファームとなったことにより、アフリカでの事業拡大をさらに進めています。 2012年に設立されたアンダーセン・タンザニアは、国内外の顧客に包括的なアドバイザリー・ソリューションを提供するプロフェッショナル・サービス企業です。同社は、税務コンプライアンス、リストラクチャリング、財務デューデリジェンスおよびリスク管理、給与計算管理、リスク軽減などの分野において、技術的な深みと戦略的な洞察力で広く認知されています。商業的かつソリューション志向のアプローチを強みとし、エネルギー、不動産、ヘルスケア、産業製造、銀行、物流といった主要分野にわたり業務を展開しています。 「アンダーセン・ブランドへの移行は、当社にとって新たな章の幕開けとなります。当社は複雑な課題の根本を見極め、個々のニーズに応じた高品質な成果を提供することで評価を得てきました。今回の移行により、より多くのリソースと広い視点、そして今日のグローバル市...
Back to Newsroom