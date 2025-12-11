Andersen Global styrker sine juridiske kapaciteter med tilføjelsen af brasiliansk medlemsfirma

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udbygger sin juridiske platform i Brasilien, da Lotti e Araújo bliver et medlemsfirma, hvilket styrker organisationens kapacitet i Latinamerika.

Lotti e Araújo blev stiftet for over 20 år siden og tilbyder omfattende juridisk rådgivning til brasilianske og multinationale klienter inden for en lang række brancher. Dets tværfaglige praksis omfatter selskabsret, skatteret, arbejdsret, retssager, inkasso og inddrivelse af gæld – samt specialiseret arbejde med at identificere skjulte aktiver og inddrive anke- og retsindskud i ældre sager. Firmaet håndterer også voldgift, forvaltningsret, udenlandske investeringer, fast ejendom, intellektuel ejendomsret, databeskyttelse og virksomhedsomstrukturering og tilbyder juridisk assistance inden for selskabsdannelse og repræsentation over for tilsynsmyndigheder. Teamet rådgiver klienter om forebyggende juridiske strategier og komplekse tvister for administrative organer og domstole i Brasilien.

"Hos Lotti e Araújo bygger vores praksis på etik, præcision og en forpligtelse til at levere skræddersyede juridiske løsninger," udtalte Rogério Araújo, ledende partner hos Lotti e Araújo. "At blive medlemsfirma i Andersen Global styrker dette fundament ved at forbinde vores lokale kompetencer med en global platform. Dette gør os i stand til bedre at støtte klienter med behov på tværs af grænser, ikke mindst dem, der navigerer i Brasiliens omskiftelige lovgivnings- og forretningslandskab," tilføjede de ledende partnere Marco Lotti, Rodolfo Silveira og Fábio Lotti.

"Denne overgang styrker vores juridiske tilstedeværelse i Brasilien og forstærker vores bredere latinamerikanske platform," udtalte Mark L. Vorsatz, global formand og administrerende direktør for Andersen. "Lotti e Araújos dybdegående ekspertise inden for virksomhedsrådgivning, tvistløsning og administrative anliggender forbedrer vores evne til at levere integrerede, problemfri løsninger til kunder, der opererer i Brasilien og globalt."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 50.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 1.000 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.