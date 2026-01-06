SBC Medical acelera su expansión global con una inversión estratégica y una alianza con OrangeTwist, una plataforma líder en Estados Unidos que se dedica a los spas médicos, como parte de una estrategia de crecimiento más amplia

IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" o la "Compañía"), proveedor global de servicios integrales de consultoría y gestión para corporaciones médicas y sus clínicas, anunció el día de hoy la finalización de una inversión estratégica minoritaria y el establecimiento de un marco de colaboración estructurado con OrangeTwist, una cadena líder de spas médicos que tiene su sede en Estados Unidos, junto con sus accionistas institucionales de larga data, Hildred Capital y Athyrium Capital. Esta operación supone la entrada oficial de SBC Medical en Estados Unidos, un mercado global que resulta clave para la medicina estética, y representa un hito importante en la estrategia de expansión global de la Compañía. Para conocer más detalles, haga clic aquí.

Con 258 clínicas afiliadas en todo el mundo y más de seis millones de visitas de pacientes al año, SBC Medical creó una de las plataformas más grandes y sofisticadas en una amplia gama de disciplinas médicas, integrando de manera continua estos conocimientos en una estrategia de plataforma coherente. Con más de 25 años de historia, la empresa ha desarrollado un modelo operativo escalable, una profunda experiencia clínica y un sólido historial de crecimiento disciplinado, bases que posicionan a SBC Medical para ejecutar con éxito su próxima fase de expansión internacional.

Esta inversión marca el inicio de la expansión estratégica a gran escala de SBC Medical dentro del mercado estadounidense a través de una asociación comprometida con OrangeTwist, y ambas empresas llevarán a cabo operaciones conjuntas que aprovechen las sinergias transfronterizas entre Estados Unidos y Asia para apoyar las oportunidades de crecimiento a largo plazo.

Fundada en el año 2015, OrangeTwist se especializa en tratamientos estéticos no invasivos y actualmente opera en 24 centros que se encuentran repartidos por seis estados de EE. UU. Con una sólida supervisión médica y operaciones clínicas que están basadas en datos, la compañía ofrece una amplia gama de tratamientos inyectables, basados en energía y regenerativos. Su avanzado sistema de gestión, que integra las compras, los flujos de trabajo clínicos y el seguimiento de los KPI en tiempo real, proporciona coherencia operativa y favorece un crecimiento escalable.

Comentario de Yoshiyuki Aikawa, director ejecutivo de SBC Medical Group Holdings:

"OrangeTwist ha consolidado su liderazgo dentro del mercado estadounidense gracias a su compromiso constante con la calidad excepcional y la excelencia en la experiencia del cliente en el ámbito de la medicina estética no invasiva. Esperamos combinar sus fortalezas con nuestra experiencia y nuestra red global para acelerar el crecimiento en Asia y más allá".

Comentario de Clint Carnell, cofundador de OrangeTwist:

"SBC Medical creó una de las marcas de estética más respetadas y sofisticadas a nivel internacional. Su entrada en Estados Unidos a través de una asociación con OrangeTwist le brinda una base operativa excepcionalmente sólida y acelera su capacidad para expandirse en uno de los mercados de estética más grandes y de más rápido crecimiento del mundo".

Estrategia de crecimiento global de SBC Medical

La inversión de SBC Medical en OrangeTwist es el primer paso de un plan estratégico plurianual para consolidar una posición de liderazgo en el mercado estadounidense de la estética médica y el bienestar. La asociación permite a ambas empresas aprovechar las sinergias transfronterizas en materia de protocolos clínicos, adopción de tecnología, eficiencia operativa y estrategia comercial.

Esta asociación supone el inicio de la iniciativa de entrada en el mercado de la fase 1 de SBC Medical y sienta las bases para futuras fases de expansión y liderazgo en el mercado. Mediante la integración de un modelo sostenible que está centrado en el bienestar personal y en resultados médicos de alta calidad, SBC Medical pretende ofrecer un valor diferenciado a los clientes de Estados Unidos y Asia, al mismo tiempo que crea fuentes de ingresos diversificadas y resilientes en todas las zonas geográficas.

● Estrategia de expansión global diseñada para un crecimiento sostenible de los beneficios

SBC Medical considera la expansión internacional, especialmente en Estados Unidos y el sudeste asiático, como un pilar fundamental de su estrategia de creación de valor a largo plazo. La tesis de expansión global de la Compañía se basa en tres principios fundamentales:

1. asociarse con operadores regionales de alto rendimiento con capacidad de ejecución demostrada, fuerte presencia de marca y modelos de negocio escalables;

2. implementar la experiencia operativa diferenciada de SBC Medical, incluido el liderazgo en tratamientos estéticos avanzados, la excelencia operativa y la seguridad clínica, para impulsar la mejora del rendimiento en todas las redes de socios; y

3. asegurar las ventajas de ser los primeros en acceder a tecnologías médicas emergentes, plataformas de tratamiento patentadas y mecanismos de intercambio de información que apoyen la innovación futura y la expansión de los márgenes.

La Compañía se centra en categorías de alto crecimiento dentro del ámbito de la salud y el bienestar, como la medicina regenerativa, la medicina estética y las soluciones de bienestar, al tiempo que explora oportunidades de última generación en optimización humana, ciencia de la longevidad y Medicina 4.0. SBC Medical sigue evaluando plataformas tecnológicas médicas estratégicas, como diagnósticos basados en inteligencia artificial, capacidades de telemedicina y tecnologías relacionadas con la experiencia del paciente, que se ajustan a sus prioridades de crecimiento a largo plazo.

● Hoja de ruta para la expansión global en tres fases

La asociación con OrangeTwist forma parte de la hoja de ruta estructurada de SBC Medical para su expansión global:

Fase 1: entrada (2025-2026)

Profundizar en el conocimiento del mercado, establecer alianzas estratégicas y realizar inversiones minoritarias que generen opciones para una futura expansión.

Fase 2: escalado (2027-2028)

Aprovechar la inteligencia de mercado acumulada y el modelo operativo probado de SBC Medical para llevar a cabo adquisiciones selectivas y crear empresas conjuntas que sean capaces de acelerar el crecimiento y fortalecer la posición competitiva.

Fase 3: liderazgo (a partir de 2029)

Consolidar a SBC Medical como operador líder en Estados Unidos y otros mercados internacionales prioritarios, respaldado por fuentes de ingresos diversificadas, plataformas clínicas escalables y un apalancamiento operativo impulsado por la tecnología.

SBC Medical cree que este enfoque disciplinado y por fases, combinado con la estabilidad y la rentabilidad de su negocio en Japón, posiciona a la Compañía para lograr un crecimiento sostenible a largo plazo, mejorar la calidad de sus ganancias y aumentar el valor de su marca a nivel mundial.

Acerca de SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical Group Holdings Incorporated es un grupo médico integral que opera una amplia gama de negocios de franquicia en diversos campos médicos, incluida la medicina estética avanzada, dermatología, ortopedia, tratamientos de fertilidad, odontología, AGA (restauración capilar) y oftalmología. La Compañía gestiona una diversa cartera de marcas clínicas y está expandiendo activamente su presencia global, particularmente en Estados Unidos y Asia, tanto a través de operaciones directas como de iniciativas de turismo médico. En septiembre de 2024, la Compañía cotizó en el Nasdaq y, en junio de 2025, fue seleccionada para formar parte del índice Russell 3000®, un amplio índice de referencia del mercado de valores estadounidense. Guiada por el objetivo del grupo "Contribuir al bienestar de las personas en todo el mundo a través de la innovación médica", SBC Medical Group Holdings Incorporated sigue brindando servicios médicos seguros, fiables y de alta calidad, al tiempo que refuerza su reputación internacional en cuanto a calidad y confianza en la atención médica.

Para obtener más información, visite https://sbc-holdings.com/

Para obtener más información y novedades sobre SBC Holdings, síganos en LinkedIn

Acerca de OrangeTwist

OrangeTwist es un proveedor nacional de rápido crecimiento de tratamientos estéticos y de bienestar supervisados médicamente, con 24 centros en California, Texas, Washington, Nevada, Colorado y Nueva Jersey. OrangeTwist fue cofundada por el director médico de renombre mundial Dr. Grant Stevens, M.D. F.A.C.S., y Clint Carnell, un experimentado ejecutivo de servicios sanitarios y tecnología médica y antiguo director general de HydraFacial Company. La compañía ofrece una selecta gama de tratamientos inyectables, basados en energía y regenerativos a través de una experiencia orientada a la hospitalidad, respaldada por los mejores médicos y una sólida supervisión médica.

Para obtener más información, visite www.orangetwist.com.

Acerca de Hildred

Hildred es una empresa de capital privado que está centrada en el sector sanitario y busca oportunidades para crear valor en empresas del mercado medio. La empresa se especializa en asociarse con equipos directivos para ayudarles a ampliar sus plataformas, generar crecimiento de los beneficios, promover mejoras estratégicas y operativas, generar desarrollo empresarial e impulsar la expansión múltiple. Para obtener más información, visite www.hildred.com y siga a la empresa en LinkedIn.

Acerca de Athyrium

Athyrium es una empresa creada en 2008 que se especializa en la gestión de activos para centrarse en oportunidades de inversión en el sector sanitario mundial. Athyrium asesora a fondos con más de USD 4600 millones en capital comprometido. El equipo de Athyrium cuenta con una amplia experiencia en inversiones en una gran variedad de clases de activos, entre los que se incluyen acciones cotizadas, capital privado, renta fija, regalías y otros valores estructurados. Athyrium invierte en todos los sectores verticales de la salud, incluido biofarmacia, dispositivos y productos médicos, servicios centrados en la salud y tecnología de la información sanitaria. Para obtener más información, visite www.athyrium.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas no son hechos históricos ni declaraciones de condiciones actuales, sino que representan únicamente las creencias de la Compañía con respecto a eventos y resultados futuros, muchos de los cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertos y están fuera del control de la Compañía. Estas declaraciones prospectivas reflejan las opiniones actuales de la Compañía con respecto a, entre otras cosas, la inversión estratégica y la alianza de la Compañía con OrangeTwist, los planes y estrategias de lanzamiento de productos; crecimiento de los ingresos y las ganancias; y perspectivas comerciales. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras tales como "puede", "debería", "espera", "anticipa", "contempla", "estima", "cree", "planea", "proyecta", "predice", "potencial", "objetivos" o "esperanzas", o la forma negativa de estos términos o similares. La Compañía advierte a los lectores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas, que solo son válidas en la fecha de esta publicación y están sujetas a diversos riesgos, incertidumbres, suposiciones o cambios en las circunstancias que son difíciles de predecir o cuantificar. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de la dirección y no son garantías de resultados futuros. La Compañía no asume ni acepta ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de ninguna declaración prospectiva para reflejar cualquier cambio en sus expectativas o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en los que se basa dicha declaración, salvo que lo exija la ley. De vez en cuando pueden surgir factores que hagan que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas actuales, y no es posible que la Compañía los prediga todos; tales factores incluyen, entre otros, cambios en las condiciones económicas, comerciales, competitivas, de mercado y normativas a nivel mundial, regional o local, y los que se enumeran en el apartado "Factores de riesgo" y en otras secciones de los documentos que presente la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la "SEC"), a los que se puede acceder en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.