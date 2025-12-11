-

Xsolla在游戏大奖周期间推出全新品牌形象，参与开发者日活动，并与GamesBeat Hollywood & Games 2025合作，共庆一周行业盛会

协同举措彰显Xsolla致力于构建全方位支持体系，助力全球游戏商业化发展，推动电子游戏行业的创意创新

original Xsolla横幅 - 全方位支持

Xsolla横幅 - 全方位支持

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的电子游戏商业公司Xsolla今日宣布，将于洛杉矶游戏大奖周期间推出一系列协同活动。该公司长期致力于帮助游戏开发者实现项目的启动、发展与盈利。这些举措共同彰显了Xsolla致力于凝聚社区与生态系统力量，支持游戏创作者，深化游戏与玩家的联系，助力游戏触达全球更多市场。活动周包括：与GamesBeat Hollywood & Games 2025合作、在“开发者日：游戏大奖数字展示”（Day of the Devs: The Game Awards Digital Showcase）中担任重要角色，参与慈善组织Games for Love主办的“游戏盛典”（The Game Gala）；并正式揭幕Xsolla全新升级的品牌形象。

更新品牌形象是Xsolla本周系列活动的核心亮点，这一举措体现了公司前瞻性的愿景，即致力于构建开发者所需的全方位支持体系，助其在多元平台打造成功的电子游戏事业。

Xsolla首席市场与增长官Berkley Egenes表示，“二十余年来，Xsolla始终致力于为开发者和发行商化繁为简。品牌形象更新体现了未来使命：汇聚行业机遇，为创作者构建全方位支持体系，助力他们创造、变现、发行并推广卓越的游戏体验。我们坚信游戏产业的未来，无论是充满热忱的独立项目，还是遍布全球的顶尖工作室，都将在这个生态中蓬勃发展。”

游戏大奖周期间，Xsolla将积极参与并助力凝聚行业社群。完整的活动日程如下：

开发者日：游戏大奖数字展示（Day of the Devs: The Game Awards Digital Showcase）
202512月10日
上午10:00（太平洋时间）
通过YouTube、Twitch及各大平台向全球直播

游戏盛典（The Game Gala）
12月10日 - 产业与筹款日
上午9点至下午5点，随后是《游戏混音器》（The Game Mixer）节目（太平洋时间晚上7点至10点）

12月11日 - 主要活动
上午9点至下午3点，随后举行VIP+创作者化装舞会（太平洋时间晚上7点至凌晨12点）

Lightspace工作室（加利福尼亚州洛杉矶市）

2025年游戏大奖（The Game Awards 2025）
2025年12月11日
开场演出：太平洋时间下午4:30 / 东部时间晚上7:30
孔雀剧院（加利福尼亚州洛杉矶市）
剧院现场观演，全球各大平台免费直播

GamesBeat深度洞察系列：好莱坞与游戏2025（GamesBeat Insider Series: Hollywood & Games 2025）——由Xsolla与GamesBeat联合呈现
2025年12月11日
上午8:00至下午1:00
格莱美博物馆（加利福尼亚州洛杉矶市）
当日议程以三大核心环节为基石，引领全天对话：
跨平台世界构建研讨会（上午9:25–9:50）携手Halley Gross和David Baronoff，并由Xsolla全球行业关系与融资高级副总裁Justin Berenbaum主持
关于游戏娱乐未来的辩论（上午11:25–11:50）携手Genies首席执行官Akash Nigam、CAA电子游戏部门主管Derek Douglas，由Xsolla首席营销与增长官Berkley Egenes主持
《大秀播客：好莱坞与游戏特辑》（The Big Show Podcast: Hollywood & Games Edition） 由GamesBeat的Alex Lee主持，特邀嘉宾Berkley Egenes，以及JadeInferno创始人兼首席战略官、Deconstructor of Fun主持人Jen Donahoe共同参与。

这些讨论会凸显了游戏、叙事与影视娱乐之间日益融合的趋势，同时也体现了Xsolla与GamesBeat的共同愿景：围绕世界构建、改编创作、跨平台叙事以及塑造未来娱乐的创意机遇，积极推动行业对话。

Xsolla总裁Chris Hewish表示，“随着行业飞速发展，像游戏大奖周这样的时刻提醒我们，我们的社区已经变得紧密相连。世界各地的开发者、故事创作者和合作伙伴都依赖于能够支持他们愿景的基础系统。深度参与本周的活动，正体现了我们以清晰、一致和深思熟虑的合作来满足这些需求的承诺。我们很自豪能够始终作为静默的力量，帮助创作者实现他们的愿景世界。”

有关好莱坞与游戏2025、开发者日：游戏大奖数字展示、游戏盛典、2025年游戏大奖、活动参与方式、直播安排或Xsolla品牌更新等更多信息，请访问： xsolla.pro/brand-la

关于Xsolla

Xsolla是一家全球性商务公司，提供强大的工具和服务，助力开发者解决视频游戏行业固有的挑战。从独立游戏到AAA级大作，各类公司都与Xsolla合作，借助其资源进行游戏融资、发行、营销和货币化。基于对视频游戏未来的信念，Xsolla坚定致力于汇聚各种机遇，不断为创作者提供新的资源。Xsolla总部位于加州洛杉矶并在此注册成立，作为商户收单机构运营，已帮助超过1500家游戏开发者触达更多玩家，并在全球范围内拓展业务。凭借更多的盈利途径和成功方式，开发者拥有了享受游戏创作过程所需的一切。

有关更多信息，请访问xsolla.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

