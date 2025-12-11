Armis geht Partnerschaft mit KODE Labs und IntelliBuild ein, um Sicherheitsprozesse im gesamten Lebenszyklus des Gebäudemanagements zu rationalisieren

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, das Unternehmen für Cyber Exposure Management und Sicherheit, hat heute eine strategische Partnerschaft mit KODE Labs und IntelliBuild bekannt gegeben. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Unternehmen bei der Harmonisierung von Cybersicherheit, operativer Intelligenz und Governance für das Lebenszyklusmanagement von Gebäuden zu unterstützen.

Mit dem gemeinsamen Angebot werden die ständig aktualisierten Asset-Informationen von Armis mit den Leistungstrends und Analysen von KODE Labs kombiniert, die dann durch die Governance- und Berichtsfunktionen von IntelliBuild operationalisiert werden. Durch die Übersetzung präziser, verifizierter Informationen in umsetzbare Maßnahmen können Unternehmen den Betrieb ihrer Gebäudemanagementsysteme rationalisieren – von Thermostaten, Beleuchtung und Ausweislesegeräten bis hin zu Aufzugssteuerungen und Überwachungskameras – und ihre Cyberabwehr proaktiv stärken.

„Um im Zeitalter vernetzter Umgebungen wirklich Sicherheit zu gewährleisten, benötigt man einen umfassenden Echtzeitschutz für die gesamte Angriffsfläche“, so Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. „Diese Integration trägt der zunehmenden Komplexität, den Risiken und der Fragmentierung Rechnung, die mit modernen intelligenten Gebäuden einhergehen. Gemeinsam beseitigen wir blinde Flecken und ermöglichen es den Verantwortlichen für Einrichtungen, IT und den Eigentümern, eine einheitliche, proaktive Verteidigungsstrategie aufzubauen, die ihre wichtigsten Vermögenswerte schützt.“

Am deutlichsten zeigt sich die Leistungsfähigkeit dieser Zusammenarbeit im Neubau. Entwickler und Eigentümer können nun Gebäude errichten, die vom ersten Tag an digital präzise, sicher und betriebsbereit sind. Armis erkennt und identifiziert bei diesen Implementierungen automatisch jedes Gerät, sobald es sich mit dem Netzwerk verbindet, KODE Labs validiert Telemetrie- und Leistungsdaten in Echtzeit und IntelliBuild setzt Inbetriebnahmestandards durch, sodass eine verifizierte, auf digitalen Technologien basierende Grundlage für die Gebäudeverwaltung geschaffen wird.

„Die wahre Innovation hierbei ist, dass wir isolierte Daten hinter uns lassen“, so Edi Demaj, Mitbegründer von KODE Labs. „Durch die nahtlose Integration der kontinuierlichen Asset-Intelligence von Armis mit Live-Gebäudetelemetrie, Fehlertrends und Leistungsdaten können wir ein einziges, zuverlässiges digitales Profil für jedes Asset erstellen. Betreiber können dadurch Daten konsolidieren und ihre Sicherheitslage verbessern, da sie die notwendigen kontextbezogenen Einblicke erhalten, um den Übergang von reaktiven Maßnahmen zu proaktiven, fundierten Entscheidungen zu vollziehen.“

„Sichtbarkeit ist nur die halbe Miete; dazu kommen konkrete Maßnahmen und Rechenschaftspflicht“, so Matt White, Gründer von IntelliBuild. „IntelliBuild bettet Governance, Standards und Validierungsworkflows in den gesamten Lebenszyklus des Gebäudemanagements für neue und bestehende Gebäude ein. Durch unsere Zusammenarbeit mit Armis und KODE Labs wird sichergestellt, dass Governance, Leistung und Cyber-Resilienz die Grundlage bilden und nicht nachträglich hinzugefügt werden.“

Diese Integration stellt einen entscheidenden Wandel in der Art und Weise dar, wie Unternehmen intelligente Gebäudesysteme verwalten, sichern und optimieren. Armis, KODE Labs und IntelliBuild vereinen im Rahmen ihrer Partnerschaft die digitale und physische Ebene des Gebäudemanagements und wandeln fragmentierte Daten in zuverlässige Informationen um, aus denen sich konkrete Maßnahmen ableiten lassen.

Weitere Informationen über die Integration von Armis mit KODE Labs und IntelliBuild erhalten Sie hier.

Weitere Informationen zu den globalen Technologie-Integrationspartnern von Armis erhalten Sie hier.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können – vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.