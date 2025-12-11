Armis s’associe à KODE Labs et IntelliBuild pour rationaliser les opérations de sécurité tout au long du cycle de vie de la gestion des bâtiments

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, le spécialiste de la gestion de la cyberexposition et de la cybersécurité, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec KODE Labs et IntelliBuild afin d’aider les organisations à harmoniser la cybersécurité, l’intelligence opérationnelle et la gouvernance dans le cadre de la gestion du cycle de vie des bâtiments.

Cette offre conjointe combine les informations continues sur les actifs fournies par Armis avec les tendances et analyses de performance de KODE Labs, le tout étant ensuite mis en œuvre via la gouvernance et les rapports d’IntelliBuild. En traduisant des informations précises et vérifiées en actions dont chacun pourra rendre compte, les organisations peuvent optimiser le fonctionnement de leurs systèmes de gestion des bâtiments (thermostats, éclairage, lecteurs de badges, contrôleurs d’ascenseurs, caméras de sécurité, etc.) et renforcer de manière proactive leurs cyberdéfenses.

« Pour garantir une sécurité optimale dans cette nouvelle ère d’environnements connectés, vous devez disposer d’une protection complète et en temps réel sur l’ensemble de la surface d’attaque », a déclaré Nadir Izrael, directeur technique et cofondateur d’Armis. « Cette intégration répond à l’augmentation de la complexité, des risques et de la fragmentation inhérents aux bâtiments intelligents modernes. Ensemble, nous éliminons les angles morts et donnons aux propriétaires ainsi qu’aux responsables des installations et des services informatiques les moyens de mettre en place une stratégie de défense unifiée et proactive pour protéger leurs actifs les plus critiques. »

Cette collaboration est particulièrement puissante dans le domaine de la construction de bâtiments neufs, car les promoteurs et les propriétaires peuvent désormais livrer des bâtiments numériquement précis, sécurisés et opérationnels dès le premier jour. Dans le cadre de ces déploiements, Armis détecte et identifie automatiquement chaque appareil dès sa connexion au réseau, KODE Labs valide les données de télémétrie et de performance en temps réel, et IntelliBuild applique les normes de mise en service. Tout ceci permet de créer une base vérifiée et axée avant tout sur le numérique pour la gestion des bâtiments.

« La véritable innovation ici est que nous parvenons à dépasser le problème du cloisonnement des données », a déclaré Edi Demaj, cofondateur de KODE Labs. « En intégrant de manière transparente l’intelligence continue des actifs d’Armis aux données télémétriques en direct des bâtiments, à leurs tendances en matière de défaillances et à leurs données de performance, nous créons un profil numérique unique et fiable pour chaque actif. Les opérateurs peuvent ainsi consolider les données et améliorer leur posture de sécurité en disposant des informations contextuelles nécessaires pour passer d’une approche réactive à des décisions proactives et éclairées. »

« La visibilité ne représente qu’une moitié du chemin ; l’action et la responsabilité constituent l’autre moitié », a déclaré Matt White, fondateur d’IntelliBuild. « IntelliBuild intègre la gouvernance, les normes et les flux de validation tout au long du cycle de vie de la gestion des bâtiments, qu’ils soient neufs ou anciens. Notre collaboration avec Armis et KODE Labs garantit que nous plaçons la gouvernance, la performance et la cyberrésilience au cœur de notre approche, plutôt que de les ajouter après coup. »

Cette intégration marque un tournant décisif dans la manière dont les organisations gèrent, sécurisent et optimisent les systèmes de bâtiments intelligents. Ensemble, Armis, KODE Labs et IntelliBuild unifient les couches numériques et physiques de la gestion des bâtiments, transformant les données fragmentées en informations fiables permettant de prendre des mesures tangibles.

Pour en apprendre davantage sur l’intégration d’Armis avec KODE Labs et IntelliBuild, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur les partenaires mondiaux d’intégration technologique d’Armis, cliquez ici.

À propos d’Armis

Armis, le spécialiste de la gestion en cyberexposition et cybersécurité, protège l’ensemble de la surface d’attaque et gère l’exposition de l’organisation aux cyberrisques en temps réel. Dans un monde en évolution rapide et sans périmètre, Armis veille à ce que les organisations voient, protègent et gèrent en permanence tous les actifs critiques, du site au cloud. Armis sécurise les entreprises Fortune 100, 200 et 500 ainsi que les agences gouvernementales, les États et les entités locales pour aider à garder les infrastructures critiques, les économies et la société en sécurité 24/7. Armis est une société privée dont le siège est en Californie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.