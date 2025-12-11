Xsolla celebra una semana de programación de la industria en The Game Awards con un flamante lanzamiento, la participación en el evento Day of the Devs y una alianza con GamesBeat Hollywood & Games 2025

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, empresa de comercialización de videojuegos líder a nivel mundial que ayuda a los desarrolladores a lanzar, hacer crecer y monetizar sus juegos, anunció hoy una línea unificada de programación durante la semana de The Game Awards en Los Ángeles. En su conjunto, estas iniciativas demuestran el compromiso de Xsolla por vincular al ecosistema con la comunidad para apoyar a los creadores, fortalecer la relación entre los juegos y sus jugadores, y permitir que los juegos lleguen a más mercados en todo el mundo. La semana de actividades incluye su alianza con GamesBeat Hollywood & Games 2025, un papel destacado en el escaparate digital Day of the Devs: The Game Awards Digital, el evento The Game Gala de Games for Love y la presentación de la identidad de marca renovada de Xsolla.

La renovación de marca es el eje central de la presencia de Xsolla durante toda la semana, para reflejar la visión hacia el futuro de la firma en la construcción de todo lo que los desarrolladores necesitan para crear negocios de videojuegos exitosos en distintas plataformas.

“Durante más de 20 años, Xsolla siempre se dedicó a lograr que lo complejo fuera transparente para desarrolladores y editores”, señaló Berkley Egenes, director de marketing y crecimiento de Xsolla. “Nuestra identidad renovada refleja nuestra misión futura de vincular oportunidades y construir todo lo necesario para que ayudar a que los creadores generen, moneticen, distribuyan y comercialicen experiencias de excelencia. Creemos en el futuro de los juegos, desde los proyectos personales hasta los estudios más grandes del mundo”.

Xsolla participará y ayudará a vincular a la comunidad durante la semana The Game Awards. El cronograma completo de actividades es el siguiente:

Escaparate digital Day of the Devs: The Game Awards

10 de diciembre de 2025

10:00 a. m. (hora del Pacífico)

Transmitido por streaming a nivel global por YouTube, Twitch y las principales plataformas

The Game Gala

10 de diciembre: día de la industria y de recaudación de fondos

De 9 a. m. a 5 p. m., seguido por el evento The Game Mixer de 7 a 10 p. m. (hora del Pacífico)

11 de diciembre: el evento principal

De 9 a. m. a 3 p. m., seguido por el evento VIP + Creator Masquerade Ball de 7 p. m. a 12 a. m. (hora del Pacífico)

Lightspace Studios (Los Ángeles, California)

The Game Awards 2025

11 de diciembre de 2025

Acto de apertura: 4:30 p. m. (hora del Pacífico)/7:30 p. m. (hora del Este)

Peacock Theater (Los Ángeles, California)

Presencial en el teatro y por streaming de forma gratuita en las principales plataformas globales

Serie GamesBeat Insider: Hollywood & Games 2025, presentada por Xsolla y GamesBeat

11 de diciembre de 2025

De 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Grammy Museum (Los Ángeles, California)

Se realizarán tres sesiones centrales que ordenarán las conversaciones de la jornada:

• Sesión de construcción de mundos entre plataformas (de 9:25 a 9:50 a. m.) con Halley Gross y David Baronoff, moderada por Justin Berenbaum, vicepresidente sénior de financiación y relaciones con la industria global de Xsolla

• Debate sobre el futuro del entretenimiento en los juegos (de 11:25–11:50 a. m.) con Akash Nigam, director ejecutivo de Genies, y Derek Douglas, responsable de videojuegos de CAA, moderado por Berkley Egenes, director de marketing y crecimiento de Xsolla

• Podcast The Big Show: edición Hollywood & Games, presentado por Alex Lee de GamesBeat con el invitado especial Berkley Egenes y Jen Donahoe, fundador y principal estratega de JadeInferno y conductor del podcast Deconstructor of Fun

Estas sesiones ponen de manifiesto la creciente convergencia entre juegos, narrativa y entretenimiento en video, lo que refleja una visión compartida entre Xsolla y GamesBeat para fomentar el diálogo entre construcción de mundos, adaptaciones, narrativa entre distintas plataformas y las oportunidades creativas que modelan el futuro del entretenimiento.

“En el contexto de un rápido avance del sector, momentos como la semana The Game Awards nos recuerdan el nivel de conexión que ha alcanzado nuestra comunidad”, indicó Chris Hewish, presidente de Xsolla. “Desarrolladores, narradores y socios de todo el mundo dependen de sistemas fundacionales que apoyen su visión. Nuestra mayor presencia durante esta semana refleja el compromiso de satisfacer esas necesidades con claridad, coherencia y una colaboración profunda. Estamos orgullosos de seguir siendo la fuerza silenciosa que ayuda a que los mundos de los creadores cobren vida”.

Para obtener más información sobre Hollywood & Games 2025, el escaparate digital Day of the Devs: The Game Awards, The Game Gala, The Game Awards 2025, el acceso al evento, la disponibilidad de la transmisión por streaming o la renovación de marca de Xsolla, visite: xsolla.pro/brand-la

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio global que ofrece herramientas y servicios robustos para ayudar a los desarrolladores a resolver los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para obtener más información, visite xsolla.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.