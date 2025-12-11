Andersen Global versterkt juridische capaciteiten met toevoeging van Braziliaans lidkantoor

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn juridische platform in Brazilië nu Lotti e Araújo lid wordt van het netwerk, waardoor de organisatie haar capaciteiten in Latijns-Amerika uitbreidt.

Lotti e Araújo, meer dan 20 jaar geleden opgericht, biedt uitgebreide juridische adviesdiensten aan Braziliaanse en multinationale klanten in tal van sectoren. De multidisciplinaire praktijk omvat ondernemingsrecht, fiscaliteit, arbeidsrecht, geschillenbeslechting, incasso en kredietherstel, evenals gespecialiseerd werk op het gebied van het opsporen van verborgen activa en het terugvorderen van beroepskosten en gerechtelijke deposito's in oudere zaken. Het kantoor houdt zich ook bezig met arbitrage, bestuursrecht, buitenlandse investeringen, onroerend goed, intellectueel eigendom, gegevensbescherming en bedrijfsherstructurering, en biedt paralegale ondersteuning bij de oprichting van bedrijven en vertegenwoordiging bij regelgevende instanties. Het team adviseert cliënten over preventieve juridische strategieën en complexe geschillen voor bestuursrechtelijke instanties en rechtbanken in Brazilië.

“Bij Lotti e Araújo hebben we onze praktijk gebaseerd op ethiek, precisie en een toewijding aan het leveren van juridische oplossingen op maat”, aldus Rogério Araújo, managing partner van Lotti e Araújo. “Door lid te worden van Andersen Global versterken we die basis door onze lokale capaciteiten te verbinden met een wereldwijd platform. We kunnen klanten met grensoverschrijdende behoeften nu beter ondersteunen, vooral klanten die zich begeven in het veranderende regelgevings- en bedrijfslandschap van Brazilië,” voegen managing partners Marco Lotti, Rodolfo Silveira en Fábio Lotti toe.

“Deze overgang vergroot onze juridische aanwezigheid in Brazilië en versterkt ons bredere Latijns-Amerikaanse platform”, aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “De diepgaande kennis van Lotti e Araújo op het gebied van bedrijfsadvies, geschillenbeslechting en administratieve zaken ondersteunt ons vermogen om geïntegreerde, naadloze oplossingen te bieden aan klanten die actief zijn in Brazilië en wereldwijd.”

