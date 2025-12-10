iA Groupe financier s'associe à Empathy pour proposer un soutien complet en cas de deuil aux Canadiens

QUÉBEC & TORONTO--(BUSINESS WIRE)--iA Groupe financier (Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.), l’un des plus importants groupes d’assurance et de gestion de patrimoine au Canada, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec Empathy, l’entreprise de technologie qui transforme la façon dont le monde planifie et gère les moments les plus difficiles de la vie. À partir du printemps 2026, les bénéficiaires canadiens d’une assurance vie individuelle de iA auront accès, en cas de deuil, à l’ensemble des services de soutien émotionnel, logistique et administratif d’Empathy – le tout offert avec une approche centrée sur l’humain.

« Chez iA, nos décisions sont guidées par le client. Ce partenariat illustre notre engagement à offrir plus qu’une protection financière : nous sommes présents pour soutenir les familles lorsqu’elles en ont le plus besoin. En associant une technologie de pointe à des soins profondément humains, nous offrons aux bénéficiaires non seulement des conseils, mais aussi une attention réellement empathique pendant l’un des moments les plus difficiles de la vie », explique Renée Laflamme, vice-présidente exécutive, Assurance, épargne et retraite individuelles.

Ce que nous pouvons offrir aux familles endeuillées

Grâce à ce partenariat, les bénéficiaires de iA pourront profiter des avantages suivants :

Des gestionnaires de soins dévoués offrant des conseils personnalisés et un soutien émotionnel;

offrant des conseils personnalisés et un soutien émotionnel; L’élaboration de plans détaillés pour l’organisation des funérailles, l’administration de la succession, les impôts et plus encore;

pour l’organisation des funérailles, l’administration de la succession, les impôts et plus encore; Des outils pratiques pour fermer les comptes, prévenir la fraude et organiser la documentation nécessaire;

pour fermer les comptes, prévenir la fraude et organiser la documentation nécessaire; Des ressources complètes sur le deuil , notamment des guides audio, des articles et des séances de méditation conçus par des experts;

, notamment des guides audio, des articles et des séances de méditation conçus par des experts; Un accès multicanal via une application, le Web, le courriel ou le téléphone pour que l’aide soit toujours à portée de main.

L’approche d’Empathy est ancrée dans le réel : Selon Empathy, les familles qui ont recours à Empathy déclarent avoir économisé en moyenne 189 heures et réduit considérablement leur stress au cours de l’une des expériences les plus difficiles de leur vie.

Une version partagée pour une innovation empreinte de compassion

« L’engagement d’IA à accompagner les familles avec une véritable bienveillance dans leurs moments les plus vulnérables rejoint profondément ce qui nous motive chez Empathy », a déclaré Ron Gura, cofondateur et chef de la direction d’Empathy. « Traverser un deuil est bouleversant — sur le plan émotionnel, logistique et financier. Ensemble, nous veillons à ce que chacun ait un chemin clair devant lui, une personne dévouée à ses côtés et les outils nécessaires pour se sentir soutenu à chaque étape. »

Cette initiative positionne iA comme chef de file dans l’industrie, redéfinissant le soutien en matière de deuil pour aller bien au-delà des avantages financiers. En offrant un accompagnement complet qui allie compassion, innovation et aide concrète, iA s’assure que chaque famille bénéficie de confiance, de compréhension et de tranquillité d’esprit.

iA s’engage envers la durabilité et croit que le soutien à la santé physique, mentale et financière aide les familles à s’épanouir maintenant, tout en favorisant une résilience à long terme.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, le groupe figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

Pour en savoir plus sur iA Groupe financier, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre sur notre site Internet, à l’adresse ia.ca.

À propos d’Empathy

Empathy est une entreprise de technologie de premier plan qui transforme la façon dont les gens planifient et traversent les moments les plus difficiles de leur vie. Offrant ses services de soutien aux personnes en deuil à plus de 45 millions de titulaires de police en Amérique du Nord, Empathy travaille en partenariat avec huit des dix principales sociétés américaines d’assurance vie et gère une réclamation d’assurance vie sur cinq aux États-Unis, au-delà du versement des prestations. Grâce à un financement de 162 millions de dollars provenant de sociétés de capital-risque de premier plan, notamment Index Ventures, General Catalyst et Adams Street Partners, ainsi qu’à des investissements stratégiques provenant d’institutions financières mondiales et de partenaires de The Empathy Alliance, Empathy conjugue innovation de pointe et compassion pour offrir un soutien inégalé en matière de deuil, de gestion successorale, de planification d’héritage et plus encore. Reconnue par Apple, Google Play et Fast Company, Empathy redéfinit la norme en matière de soins familiaux modernes. Pour en savoir plus, consultez le site empathy.com.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.