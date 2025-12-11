-

A Andersen Global reforça suas capacidades jurídicas com a adição de uma firma-membro brasileira

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global reforça sua plataforma jurídica no Brasil com a entrada do escritório Lotti e Araújo, consolidando a atuação da organização na América Latina.

Fundado há mais de 20 anos, o escritório Lotti e Araújo oferece serviços jurídicos abrangentes a clientes brasileiros e multinacionais em diversos setores. Sua atuação multidisciplinar abrange direito societário, tributário, trabalhista, contencioso, cobrança e recuperação de créditos, além de serviços especializados na identificação de ativos ocultos e na recuperação de depósitos judiciais e recursais em processos antigos. O escritório também atua em arbitragem, direito administrativo, investimento estrangeiro, imobiliário, propriedade intelectual, proteção de dados e reestruturação societária, oferecendo ainda suporte paralegal para constituição de empresas e representação perante órgãos reguladores. A equipe assessora clientes em estratégias jurídicas preventivas e em litígios complexos perante órgãos administrativos e judiciais no Brasil.

"Na Lotti e Araújo, construímos nossa prática com base na ética, precisão e no compromisso de oferecer soluções jurídicas personalizadas", disse Rogério Araújo, sócio-gerente da Lotti e Araújo. "Tornar-se membro da Andersen Global fortalece essa base, conectando nossas capacidades locais a uma plataforma global. Isso nos permite apoiar melhor os clientes com necessidades transfronteiriças, principalmente aqueles que navegam pelo cenário regulatório e empresarial em constante evolução do Brasil", acrescentaram os sócios-gerentes Marco Lotti, Rodolfo Silveira e Fábio Lotti.

"Essa transição fortalece nossa presença jurídica no Brasil e consolida nossa plataforma na América Latina", afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. "A vasta experiência do escritório Lotti e Araújo em consultoria corporativa, resolução de disputas e assuntos administrativos amplia nossa capacidade de oferecer soluções integradas e eficientes para clientes que atuam no Brasil e no mundo todo."

Andersen Global é uma associação internacional de firmas-membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais de impostos, direito e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela firma-membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras.

