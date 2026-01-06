SBC Medical treibt seine globale Expansion durch strategische Investitionen und eine Allianz mit OrangeTwist, einer führenden US-amerikanischen MedSpa-Plattform, als Teil einer umfassenderen Wachstumsstrategie voran

IRVINE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) („SBC Medical” oder das „Unternehmen”), ein globaler Anbieter von umfassenden Beratungs- und Managementdienstleistungen für Unternehmen im medizinischen Sektor und deren Kliniken, hat heute den Abschluss eines strategischen Minderheitsbeteiligungsinvestments und die Einrichtung eines strukturierten Rahmenwerks für die Zusammenarbeit mit OrangeTwist, einer führenden MedSpa-Kette mit Sitz in den USA, sowie seinen langjährigen institutionellen Aktionären Hildred Capital und Athyrium Capital bekannt gegeben. Diese Transaktion markiert offiziell den Markteintritt von SBC Medical in den Vereinigten Staaten, einem wichtigen globalen Markt für medizinische Ästhetik, und stellt einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie des Unternehmens dar. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.

SBC Medical unterstützt weltweit 258 angeschlossene Kliniken, verwaltet jährlich über sechs Millionen Patientenbesuche, hat eine der größten und modernsten Plattformen für eine Vielzahl medizinischer Fachgebiete aufgebaut und integriert dieses Wissen kontinuierlich in eine kohärente Plattformstrategie. Das Unternehmen kann auf eine über 25-jährige Geschichte zurückblicken und hat ein skalierbares Betriebsmodell aufgebaut, fundiertes klinisches Fachwissen erworben und eine starke Erfolgsbilanz in Bezug auf diszipliniertes Wachstum vorzuweisen. Dank dieser Voraussetzungen ist SBC Medical bestens aufgestellt, um die nächste Phase seiner internationalen Expansion erfolgreich umzusetzen.

Diese Investition stellt den Beginn der umfassenden strategischen Expansion von SBC Medical auf dem Markt in den USA durch eine vertrauensvolle Partnerschaft mit OrangeTwist dar. Die beiden Unternehmen werden gemeinsame Aktivitäten auf den Weg bringen, bei denen grenzüberschreitende Synergien zwischen den USA und Asien genutzt werden, um langfristige Wachstumschancen zu fördern.

OrangeTwist wurde 2015 gegründet und hat sich auf nicht-invasive ästhetische Behandlungen spezialisiert. Derzeit unterhält OrangeTwist 24 Standorte in sechs US-Bundesstaaten. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine strenge medizinische Überwachung und datengestützte klinische Abläufe aus und verfügt über ein umfassendes Portfolio an injizierbaren, energiebasierten und regenerativen Behandlungen. Dank seines fortschrittlichen Managementsystems, das Beschaffung, klinische Arbeitsabläufe und Echtzeit-KPI-Tracking integriert, stellt OrangeTwist operative Konsistenz sicher und unterstützt skalierbares Wachstum.

Kommentar von Yoshiyuki Aikawa, CEO der SBC Medical Group Holdings

„OrangeTwist hat seine führende Position auf dem US-Markt durch seine konstant hohe Qualität und herausragende Kundenerfahrungen im Bereich der nicht-invasiven ästhetischen Medizin gefestigt. Wir freuen uns darauf, die Stärken von OrangeTwist mit unserem Fachwissen und unserem globalen Netzwerk zu kombinieren, um das Wachstum in Asien und darüber hinaus zu beschleunigen.“

Kommentar von Clint Carnell, Mitbegründer von OrangeTwist

„SBC Medical hat eine der international renommiertesten und fortschrittlichsten Marken auf dem Gebiet der ästhetischen Medizin aufgebaut. Ihr Eintritt in den US-Markt durch eine Partnerschaft mit OrangeTwist bildet eine einzigartige, starke operative Grundlage und ermöglicht es ihnen, schneller in einem der größten und am schnellsten wachsenden Märkte für ästhetische Medizin weltweit zu expandieren.“

Globale Wachstumsstrategie von SBC Medical

Mit der Investition in OrangeTwist unternimmt SBC Medical den ersten Schritt eines mehrjährigen Plans, der darauf abzielt, eine führende Position auf dem US-amerikanischen Markt für medizinische Ästhetik und Wellness einzunehmen. Durch die Partnerschaft profitieren beide Unternehmen von grenzüberschreitenden Synergien in den Bereichen klinische Protokolle, Einführung neuer Technologien, betriebliche Effizienz und Geschäftsstrategie.

Diese Partnerschaft bildet den Auftakt für Phase 1 der Markteinführungsinitiative von SBC Medical und schafft die Grundlage für zukünftige Phasen der Skalierung und Marktführerschaft. Durch die Integration eines nachhaltigen Modells, dessen Schwerpunkt auf persönlichem Wohlbefinden und hochwertigen medizinischen Ergebnissen liegt, möchte SBC Medical seinen Kunden in den USA und Asien einen differenzierten Mehrwert bieten und dabei diversifizierte und stabile Einnahmequellen in verschiedenen Regionen aufbauen.

● Eine auf nachhaltige Ertragssteigerung ausgerichtete globale Expansionsstrategie

SBC Medical betrachtet seine internationale Expansion – insbesondere in den Vereinigten Staaten und Südostasien – als einen zentralen Pfeiler der langfristigen Wertschöpfungsstrategie. Das globale Expansionskonzept des Unternehmens basiert auf drei Kernprinzipien

1. Partnerschaften mit extrem leistungsfähigen regionalen Betreibern, die über nachgewiesene Umsetzungskompetenz, eine starke Markenpräsenz und skalierbare Geschäftsmodelle verfügen;

2. Nutzung der differenzierten operativen Expertise von SBC Medical, unter anderem der Führungsrolle auf dem Gebiet fortschrittlicher ästhetischer Behandlungen, der operativen Exzellenz und der klinischen Sicherheit, um die Leistungssteigerung in den Partnernetzwerken voranzutreiben; und

3. Sicherung von First-Mover-Vorteilen durch Zugang zu neuartigen medizinischen Technologien, proprietären Behandlungsplattformen und Mechanismen zum Informationsaustausch, die zukünftige Innovationen und Margenausweitungen unterstützen.

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf wachstumsstarken Bereichen der Gesundheits- und Wellnessbranche, einschließlich regenerativer Medizin, ästhetischer Medizin und Wellness-Lösungen. Außerdem sondiert es Möglichkeiten der nächsten Generation in den Bereichen Humanoptimierung, Langlebigkeitsforschung und Medizin 4.0. Des Weiteren evaluiert SBC Medical strategische Medizintechnikplattformen wie KI-gestützte Diagnostik, Telemedizin und Technologien zur Verbesserung der Patientenerfahrung, die im Einklang mit seinen langfristigen Wachstumsprioritäten stehen.

● Globaler Expansionsplan in drei Phasen

Die Partnerschaft mit OrangeTwist ist Teil der strukturierten globalen Roadmap für die Expansion von SBC Medical:

Phase 1: Eintritt (2025–2026)

In dieser Phase sollen das Marktverständnis vertieft, strategische Partnerschaften aufgebaut und Minderheitsbeteiligungen getätigt werden, die Optionen für eine zukünftige Expansion schaffen.

Phase 2: Skalierung (2027–2028)

In Phase 2 sollen die gesammelten Marktkenntnisse und das bewährte Betriebsmodell von SBC Medical genutzt werden, um selektive Akquisitionen zu tätigen und Joint Ventures einzugehen, die das Wachstum beschleunigen und die Wettbewerbsposition stärken können.

Phase 3: Marktführerschaft (ab 2029)

In Phase 3 soll SBC Medical als führender Anbieter in den Vereinigten Staaten und anderen vorrangigen internationalen Märkten etabliert werden, unterstützt durch diversifizierte Einnahmequellen, skalierbare klinische Plattformen und technologiegetriebene operative Hebelwirkung.

SBC Medical ist der Überzeugung, dass dieser disziplinierte, schrittweise Ansatz in Verbindung mit der Stabilität und Rentabilität seines Japan-Geschäfts das Unternehmen in die Lage versetzen wird, nachhaltiges und langfristiges Wachstum, eine gesteigerte Ertragsqualität und einen höheren globalen Markenwert zu erzielen.

Über SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical Group Holdings Incorporated ist eine umfassende medizinische Gruppe, die eine breite Palette von Franchise-Unternehmen in verschiedenen medizinischen Bereichen betreibt, darunter fortgeschrittene ästhetische Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Zahnmedizin, AGA (Haarwiederherstellung) und Augenheilkunde. Das Unternehmen verwaltet ein vielfältiges Portfolio an Klinikmarken und baut seine globale Präsenz, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Asien, durch direkte Aktivitäten und Initiativen im Bereich des Medizintourismus aktiv aus. Im September 2024 wurde das Unternehmen an der Nasdaq notiert und im Juni 2025 in den Russell 3000® Index aufgenommen, einen breiten Referenzindex für den US-Aktienmarkt. Geleitet von seinem Unternehmenszweck „Durch medizinische Innovationen zum Wohlbefinden der Menschen weltweit beitragen“ bietet SBC Medical Group Holdings Incorporated weiterhin sichere, vertrauenswürdige und hochwertige medizinische Dienstleistungen an und stärkt gleichzeitig seinen internationalen Ruf für Qualität und Vertrauen in der medizinischen Versorgung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://sbc-holdings.com/

Für mehr Hintergrundinformationen und Updates von SBC Holdings folgen Sie uns bitte auf LinkedIn

Über OrangeTwist

OrangeTwist ist ein schnell wachsender nationaler Anbieter von medizinisch beaufsichtigten ästhetischen Behandlungen und Wellness-Behandlungen mit 24 Standorten in Kalifornien, Texas, Washington, Nevada, Colorado und New Jersey. OrangeTwist wurde von dem weltbekannten medizinischen Direktor Dr. Grant Stevens, M.D. F.A.C.S., und Clint Carnell, einem erfahrenen Manager mit Schwerpunkt Healthcare Services/Medizintechnik und dem ehemaligen CEO der HydraFacial Company, gegründet. Das Unternehmen verfügt über ein exklusives Portfolio an injizierbaren, energiebasierten und regenerativen Behandlungen, die von erstklassigen Ärzten und unter strenger medizinischer Aufsicht in einer angenehmen Atmosphäre durchgeführt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.orangetwist.com.

Über Hildred

Hildred ist eine auf das Gesundheitswesen spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft, deren Ziel es ist, Chancen zur Wertschöpfung in mittelständischen Unternehmen zu identifizieren. Das Unternehmen hat sich auf die Zusammenarbeit mit Managementteams spezialisiert, um diese bei der Skalierung ihrer Plattformen, der Steigerung ihrer Erträge, der Förderung strategischer und operativer Verbesserungen, der Geschäftsentwicklung und der Steigerung ihrer Multiplikatoren zu unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hildred.com und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn.

Über Athyrium

Athyrium ist eine spezialisierte, 2008 gegründete Asset-Management-Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Investitionsmöglichkeiten im globalen Gesundheitssektor. Athyrium berät Fonds mit einem zugesagten Kapital von über 4,6 Milliarden US-Dollar. Das Team von Athyrium kann auf umfangreiche Erfahrung im Investmentbereich in einer Vielzahl von Anlageklassen zurückgreifen, darunter börsennotierte Aktien, Private Equity, festverzinsliche Wertpapiere, Lizenzgebühren und andere strukturierte Wertpapiere. Athyrium investiert in alle Bereiche des Gesundheitswesens, einschließlich Biopharma, medizinische Geräte und Produkte, Dienstleistungen mit Schwerpunkt Gesundheitswesen und Informationstechnologie im Gesundheitswesen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.athyrium.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Bei zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich nicht um historische Fakten oder Aussagen über aktuelle Bedingungen, sondern lediglich um die Meinung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Leistungen, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die derzeitigen Erwartungen des Unternehmens wider, unter anderem im Hinblick auf die strategische Investition des Unternehmens und die Allianz mit OrangeTwist, Pläne und Strategien für die Produkteinführung, Umsatz- und Gewinnwachstum sowie Geschäftsaussichten. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von Begriffen wie „könnte“, „sollte“, „erwartet“, „geht davon aus“, „zieht in Betracht“, „schätzt“, „glaubt“, „plant“, „prognostiziert“, „rechnet mit“, „potenziell“, „zielt darauf ab“ oder „hofft“ oder der Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe identifiziert werden. Das Unternehmen rät Lesern, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell sind und mit verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Veränderungen der Umstände verbunden sind, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen des Managements und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den aktuellen Erwartungen führen können, können von Zeit zu Zeit auftreten, und das Unternehmen ist nicht in der Lage, alle diese Faktoren vorherzusagen. Zu derartigen Faktoren gehören unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die unter der Überschrift „Risikofaktoren” und an anderen Stellen in den Unterlagen aufgelistet sind, die das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC”) eingereicht hat und die auf der Website der SEC verfügbar sind unter www.sec.gov.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.