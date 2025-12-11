Armis gaat samenwerking aan met KODE Labs en IntelliBuild om beveiligingsactiviteiten gedurende de hele levenscyclus van gebouwbeheer te stroomlijnen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, het bedrijf voor cyberrisicobeheer en -beveiliging, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met KODE Labs en IntelliBuild. De samenwerking is bedoeld om organisaties te helpen bij de integratie van cyberbeveiliging, operationele intelligentie en governance voor de levenscyclus van gebouwbeheer.

Het gezamenlijke aanbod combineert de continue asset intelligence van Armis met de prestatietrends en analyses van KODE Labs, die vervolgens worden geoperationaliseerd door het beheer en de rapportage van IntelliBuild. Door nauwkeurige, geverifieerde informatie om te zetten in verantwoordelijke actie, kunnen organisaties gebouwmanagementsystemen beter bedienen en laten werken. Van thermostaten, verlichting en badgelezers tot liftcontrollers en beveiligingscamera's wordt hun cyberverdediging proactief versterkt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.