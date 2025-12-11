-

Armis gaat samenwerking aan met KODE Labs en IntelliBuild om beveiligingsactiviteiten gedurende de hele levenscyclus van gebouwbeheer te stroomlijnen

Integratie beveiligt slimme gebouwsystemen, waardoor organisaties hun cyberweerbaarheid kunnen verbeteren en beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, het bedrijf voor cyberrisicobeheer en -beveiliging, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met KODE Labs en IntelliBuild. De samenwerking is bedoeld om organisaties te helpen bij de integratie van cyberbeveiliging, operationele intelligentie en governance voor de levenscyclus van gebouwbeheer.

Het gezamenlijke aanbod combineert de continue asset intelligence van Armis met de prestatietrends en analyses van KODE Labs, die vervolgens worden geoperationaliseerd door het beheer en de rapportage van IntelliBuild. Door nauwkeurige, geverifieerde informatie om te zetten in verantwoordelijke actie, kunnen organisaties gebouwmanagementsystemen beter bedienen en laten werken. Van thermostaten, verlichting en badgelezers tot liftcontrollers en beveiligingscamera's wordt hun cyberverdediging proactief versterkt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontacten:
Rebecca Cradick
Vicepresident, wereldwijde communicatie
Armis
pr@armis.com

Industry:

Armis

Details
Headquarters: San Francisco, San Francisco
Website: www.armis.com
CEO: Yevgeny Dibrov
Employees: 696
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Mediacontacten:
Rebecca Cradick
Vicepresident, wereldwijde communicatie
Armis
pr@armis.com

More News From Armis

Samenvatting: Armis geniet erkenning voor innovatie en wordt voor het tweede jaar op rij opgenomen in de Inc. Best in Business-lijst

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, het bedrijf gespecialiseerd in beheer van cyberblootstelling & beveiliging, maakte vandaag bekend dat het opnieuw genomineerd is in de Inc.’s Best in Business-lijst, meer bepaald vermeld in de categorie Best in Innovation voor 2025. Inc.’s jaarlijkse Best in Business Awards zijn een eerbetoon aan de uitzonderlijke verwezenlijkingen van bedrijven die een diepe impact hebben gemaakt op hun sectoren en in ruimere zin op de maatschappij. “Armis innoveert s...

Samenvatting: Armis stroomlijnt netwerk- en beveiligingsactiviteiten met behulp van het Application Fusion-platform van Keysight

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, het bedrijf voor cyber exposure management en -beveiliging, en Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) hebben vandaag aangekondigd dat de technologie voor cyber exposure management van Armis nu rechtstreeks op de Keysight Vision E1S-netwerkpakketbrokers zal draaien. Naar verwachting zullen in de toekomst ook andere modellen Application Fusion ondersteunen. Via de Application Fusion-interface kan de technologie van Armis nu rechtstreeks op de Keysight-netw...

Samenvatting: Armis breidt ecosysteem van technologiepartners uit om wereldwijde organisaties te helpen hun cyberbeveiliging te versterken

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, het bedrijf dat zich bezighoudt met cyberrisicobeheer en -beveiliging, heeft vandaag 11 nieuwe wereldwijde technologie-integratiepartners aangekondigd. Deze integratiemogelijkheden verbeteren de bestaande technologiestacks van gezamenlijke klanten, waardoor zij hun beveiligingsactiviteiten kunnen stroomlijnen en hun cyberrisico's kunnen verminderen. "Het tijdperk van gefragmenteerde beveiliging is voorbij , Organisaties eisen de beste oplossingen die naadl...
Back to Newsroom