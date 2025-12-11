-

Andersen Global新增巴西成員公司，強化法律服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著Lotti e Araújo正式成為成員公司，Andersen Global進一步鞏固了其在巴西的法律平台，同時強化了在拉丁美洲地區的服務能力。

Lotti e Araújo成立於20多年前，為巴西本土及全球客戶提供涵蓋多個產業的綜合法律顧問服務。其多領域業務包括公司法、稅法、勞動法、訴訟、催收和信貸追償，同時還提供專項服務，包括隱匿資產排查以及舊案中的上訴保證金和司法保證金追回。此外，該公司還處理仲裁、行政法、外商投資、房地產、智慧財產權、資料保護和企業重整相關事務，並為公司設立提供律師助理支援，以及代表客戶與主管機關對接。該團隊為客戶提供預防性法律策略顧問服務，並協助處理在巴西行政機構和法院的複雜糾紛案件。

Lotti e Araújo執行合夥人Rogério Araújo表示：「Lotti e Araújo的業務建立在道德、精準和提供客製化法律解決方案的承諾之上。」執行合夥人Marco Lotti、Rodolfo Silveira和Fábio Lotti補充說道：「成為Andersen Global的成員公司，能將我們的在地服務能力與全球平台相連，進一步鞏固這一基礎。這使我們能夠更好地為有跨境需求的客戶提供支援，尤其是那些在巴西不斷變化的監管和商業環境中經營業務的客戶。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「此次合作提升了我們在巴西的法律業務布局，也強化了我們更廣泛的拉丁美洲服務平台。Lotti e Araújo在企業顧問、糾紛解決和行政事務方面的深厚實力，擴大了我們為巴西乃至全球客戶提供整合式、順暢解決方案的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司和合作公司在1000多個地區經營業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishFrenchDutchChinese TraditionalChinese Simplified

