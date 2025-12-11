Andersen Global renforce ses capacités juridiques avec l'ajout d'une société membre brésilienne

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa plateforme juridique au Brésil à mesure que Lotti e Araújo devient une société membre, renforçant ainsi les capacités de l’organisation en Amérique latine.

Créé il y a plus de 20 ans, Lotti e Araújo fournit des services de conseil juridique complets à des clients brésiliens et multinationaux dans de nombreux secteurs. Sa pratique pluridisciplinaire comprend le droit des sociétés, la fiscalité, le travail, les litiges, la collecte et le recouvrement de crédits, ainsi que des travaux spécialisés visant à identifier les actifs cachés et à recouvrer les recours et les dépôts judiciaires dans les affaires plus anciennes. Le cabinet couvre également l'arbitrage, le droit administratif, les investissements étrangers, l'immobilier, la propriété intellectuelle, la protection des données et la restructuration des entreprises, et offre un soutien parajuridique pour la formation et la représentation des entreprises devant les organismes de réglementation. L'équipe conseille les clients sur les stratégies juridiques préventives et les litiges complexes devant les organes administratifs et les tribunaux au Brésil.

« Chez Lotti e Araújo, nous avons bâti notre pratique sur l’éthique, la précision et l’engagement à fournir des solutions juridiques sur mesure », déclare Rogério Araújo, associé directeur de Lotti e Araújo. « Devenir membre d’Andersen Global renforce cette base en reliant nos capacités locales à une plateforme mondiale. Cela nous permet de mieux soutenir les clients ayant des besoins transfrontaliers, en particulier ceux qui naviguent dans l’évolution de l'écosystème réglementaire et commercial brésilien », ajoutent les managing partners Marco Lotti, Rodolfo Silveira et Fábio Lotti.

« Cette transition renforce notre présence juridique au Brésil et renforce notre plateforme latino-américaine plus large », déclare Mark L. Vorsatz, président mondial et CEO d’Andersen. « L'expérience approfondie de Lotti e Araújo dans les domaines du conseil aux entreprises, du règlement des litiges et des questions administratives accroît notre capacité à fournir des solutions intégrées et transparentes aux clients opérant au Brésil et dans le monde entier. »

Andersen Global est une association internationale de sociétés membres juridiquement distinctes et indépendantes composées de spécialistes de la fiscalité, du droit et de l'évaluation dans le monde entier. Créé en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte désormais plus de 50 000 spécialistes dans le monde et une présence dans plus de 1 000 sites par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses entreprises collaboratrices.

