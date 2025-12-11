-

Tosi solmi merkittävän sopimuksen johtavan midstream-yhtiön EPIC Cruden kanssa

OT-kyberturvallisuusalustojen globaali johtaja tarjoaa kattavan verkkoratkaisun merkittävälle yhdysvaltalaiselle raakaöljykuljetusyhtiölle. Sopimus on Tosin historian suurin.

OULU, Suomi ja IRVING, Texas--(BUSINESS WIRE)--OT-kyberturvallisuusalustojen globaali johtaja Tosi vahvistaa toimintaansa Yhdysvalloissa, ja yhtiö on solminut merkittävän tilaussopimuksen raakaöljyn kuljetuspalveluja tarjoavan johtavan midstream-toimijan EPIC Cruden kanssa. Aiemmin tänä vuonna solmittu arvoltaan kuusinumeroinen tilaussopimus on Tosin historian suurin. Sopimus vahvistaa merkittävästi Tosin asemaa öljy- ja kaasuteollisuudessa.

Sopimus kattaa OT-verkkoinfrastruktuurin kokonaisvaltaisen korvaamisen uudella ratkaisulla sekä jatkuvan ylläpidon EPIC Cruden laaja-alaisissa toiminnoissa. EPIC Crudella on eri puolilla Texasia putkistoa 800 mailin pituudelta yhdistäen Delawaren, Midlandin ja Eagle Fordin öljykentät Meksikonlahden markkinoihin.

EPIC Crude valitsi liiketoimintansa muuttuessa Tosin toimittamaan nopean, skaalautuvan ja kustannustehokkaan ratkaisun yhtiön nykyisen kuitupohjaisen verkon tilalle. Ennen käyttöönottoa Tosin tiimi perehtyi konsultoivalla lähestymistavalla EPIC Cruden liiketoimintavaatimuksiin. Tältä pohjalta räätälöitiin ratkaisu, joka sisältää Tosi 675-laitteita, TosiSIM-yhteydet sekä kattavat asiantuntijapalvelut.

”Midstream-teollisuudella on Tosille strateginen merkitys", sanoo Sakari Suhonen, Tosin USA:n toimitusjohtaja. "Keskitymme tarjoamaan ratkaisuja, jotka ovat sekä erittäin turvallisia että tehokkaita. Järjestelmään saa kentältä yhteyden minuuteissa, ylläpitäen samalla kriittisen infrastruktuurin korkeinta suojaustasoa.”

Kumppanuus vahvistaa Tosin kasvavaa asemaa öljy- ja kaasusektorilla, jossa yhtiö on kuluneen vuoden aikana solminut useita midstream-sopimuksia. Ratkaisun toteutus osoittaa Tosin valmiuden nopeisiin ja luotettaviin käyttöönottoihin.

Tietoja Tosi-yhtiöstä

Tosi (aiemmin Tosibox) on OT-tuotantoverkkojen kyberfyysisten järjestelmien kansainvälinen edelläkävijä. Vuodesta 2011 lähtien yhtiön yhtenäinen alusta on auttanut yhdistämään, suojaamaan ja hallitsemaan satojatuhansia teollisia laitteita eri puolilla maailmaa. Tosin pääkonttorit sijaitsevat Irvingissä, Texasissa, ja Oulussa. Yritys palvelee yli 800 yritysasiakasta yli 200 kumppanin kautta maailmanlaajuisesti. Integroitu alusta mahdollistaa nopean käyttöönoton, kattavan näkyvyyden ja keskitetyn hallinnan, mikä yksinkertaistaa vaatimustenmukaisuutta ja tuottaa mitattavia tuloksia.

Yhteystiedot medialle:
Agata Radlak
Sähköposti: pr@tosi.net

