Sainte-Catherine, Institut du Cancer, Avignon – Provence, devient le premier centre en Europe à s’équiper de l’Halcyon version 5.0 de Varian, une avancée technologique pour une radiothérapie personnalisée

AVIGNON, France--(BUSINESS WIRE)--L’institut du Cancer, Avignon-Provence (ICAP), et Varian, une société du groupe Siemens Healthineers, annoncent aujourd’hui la première installation européenne de la plateforme de radiothérapie Halcyon 5.0, associée au système de repositionnement surfacique IDENTIFY et à la table de traitement dynamique PerfectKinetix. Cette avancée marque une étape importante vers une radiothérapie plus précise, plus efficiente, et plus personnalisée, tout en améliorant l’expérience patient.

La dernière évolution de la plateforme Halcyon de Varian, réunit un ensemble de technologies permettant un positionnement du patient optimisé, une gestion du mouvement en temps réel renforcée et une imagerie intégrée de haute qualité grâce à la solution HyperSight. L’adoption de cet écosystème par l’ICAP reflète son engagement à offrir aux patients de la région un accès aux innovations les plus récentes en oncologie radiothérapie.

Renforcer la personnalisation des soins

L’intégration d’Halcyon version 5.0 et d’IDENTIFY version 5.0 permet aux équipes cliniques de délivrer le traitement de manière plus efficace en l’ajustant aux caractéristiques individuelles de chaque patient.

IDENTIFY * améliore les options de positionnement, offre un contrôle automatisé du faisceau et permet de faciliter les procédures.

* améliore les options de positionnement, offre un contrôle automatisé du faisceau et permet de faciliter les procédures. La solution d’imagerie HyperSight intégrée , réduit la durée des acquisitions tout en offrant des volumes d’imagerie plus larges et de meilleure résolution, facilitant la prise de décision clinique.

, réduit la durée des acquisitions tout en offrant des volumes d’imagerie plus larges et de meilleure résolution, facilitant la prise de décision clinique. La nouvelle table de traitement dynamique PerfectKinetix* favorise un positionnement plus rapide et plus fluide, améliorant le confort du patient et réduisant les ajustements multiples.

Ensemble, ces avancées technologiques soutiennent la mise en place de workflows plus efficients et permettent aux équipes de personnaliser les traitements avec davantage de confiance.

Améliorer l’expérience patient

Halcyon a été conçu pour optimiser l’organisations des traitements tout en facilitant la prise en charge. Avec ces nouvelles fonctionnalités, la plateforme renforce l’expérience patients : acquisitions d’images plus rapides, positionnement plus fluide, déplacement de la table de traitement en un seul mouvement. Ces améliorations visent à réduire la durée d’immobilisation, améliorer le confort et diminuer le stress souvent associé aux séances de radiothérapie.

Le système est pleinement opérationnel au sein de l’ICAP, qui a déjà commencé à traiter ses premiers patients.

« Les fonctionnalités combinées d’Halcyon 5.0 et d’Identify 5.0 permettent aux cliniciens d’administrer des traitements de haute précision avec davantage de confiance et de sécurité, tout en améliorant l’expérience des patients grâce à une efficacité accrue », déclare le Dr Catherine Khamphan, physicienne médicale et responsable de la recherche et du développement à l’ICAP. « Il est impressionnant de voir comment Varian a su répondre aux besoins des manipulateurs, des physiciens et des oncologues avec cette nouvelle plateforme de radiothérapie. »

Pour le Dr Pierre Trémolières, oncologue radiothérapeute et spécialiste de l’oncologie digestive à l’ICAP, « ces innovations pourraient ouvrir la voie à de nouvelles possibilités thérapeutiques dans notre centre, telles que l’escalade de dose en radiothérapie adaptative pour le cancer du pancréas, tout en préservant les organes à risque environnants. Les options de traitement pour le cancer du pancréas demeurent limitées aujourd’hui, et proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques est essentiel. »

« Nous sommes fiers de voir l’Institut du Cancer Avignon-Provence, ouvrir la voie en devenant le premier centre en Europe à adopter l’écosystème Halcyon dans son intégralité. » déclare Virve Sarja, Head of Varian, Europe, Moyen-Orient, Afrique. « Cette installation illustre pleinement notre engagement à accompagner les centres de luttes contre le cancer et les équipes cliniques avec des solutions innovantes qui renforcent la précision, améliorent l’expérience patient et facilitent l’accès à des soins véritablement personnalisés. Ensemble, nous façonnons un avenir où la radiothérapie est plus accessible, plus humaine et plus proche des besoins des patients. »

