Armis colabora con KODE Labs e IntelliBuild para optimizar la seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida de los edificios

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, empresa especializada en gestión de exposición cibernética y seguridad, ha anunciado hoy una colaboración estratégica con KODE Labs e IntelliBuild para ayudar a las organizaciones a unificar ciberseguridad, inteligencia operativa y gobernanza en la gestión integral de edificios.

Esta iniciativa combina la inteligencia continua sobre activos de Armis con las tendencias de rendimiento y análisis de KODE Labs, que IntelliBuild traduce en gobernanza e informes prácticos. Gracias a esta integración, las organizaciones pueden optimizar el funcionamiento de los sistemas del edificio —desde termostatos, iluminación y lectores de tarjetas hasta controladores de ascensores y cámaras de seguridad— y reforzar de forma proactiva sus defensas cibernéticas.

