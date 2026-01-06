SBC Medical versnelt wereldwijde uitbreiding met een strategische investering en alliantie met OrangeTwist, een vooraanstaand MedSpa-platform van de V.S., in het kader van een ruimere groeistrategie

IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” of het “Bedrijf”), een internationale leverancier van volledige consulting- en managementservices voor medische concerns en hun ziekenhuizen, maakte vandaag de voltooiing bekend van een strategische minderheidsparticipatie en de oprichting van een gestructureerd samenwerkingskader met OrangeTwist, een vooraanstaande MedSpa-keten gevestigd in de V.S., samen met Hildred Capital en Athyrium Capital, sinds geruime tijd institutionele aandeelhouders van het bedrijf. Deze transactie markeert de formele intrede van SBC Medical in de Verenigde Staten — een wereldwijde markt voor medische esthetiek van formaat — en vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in de ruimere wereldwijde uitbreidingsstrategie van het bedrijf.

