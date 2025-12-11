Xsolla viert een week vol brancheprogramma's tijdens The Game Awards met de lancering van een nieuw merk, deelname aan Day of the Devs en een samenwerking met GamesBeat Hollywood & Games 2025

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een toonaangevend wereldwijd videogamebedrijf dat ontwikkelaars helpt bij het lanceren, uitbreiden en rendabel maken van hun games, heeft vandaag een uniforme programmering aangekondigd tijdens The Game Awards-week in Los Angeles. Samen tonen deze initiatieven aan dat Xsolla zich inzet om de community en het ecosysteem samen te brengen om makers te ondersteunen, de relatie tussen games en hun spelers te versterken en hen te helpen dat games meer markten over de hele wereld bereiken. De activiteitenweek omvat een samenwerking met GamesBeat Hollywood & Games 2025, een prominente rol tijdens Day of the Devs: The Game Awards Digital Showcase, Games for Love's The Game Gala en de onthulling van Xsolla's vernieuwde merkidentiteit.

Gedurende haar aanwezigheid de hele week legt Xsolla de focus op de merkvernieuwing, waarmee Xsolla haar toekomstgerichte visie toont om alles te maken wat ontwikkelaars nodig hebben om succesvolle videogamebedrijven op meerdere platforms op te zetten.

“Al meer dan 20 jaar streeft Xsolla ernaar om complexe zaken naadloos te laten verlopen voor ontwikkelaars en uitgevers”, aldus Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer bij Xsolla. “Onze vernieuwde identiteit weerspiegelt onze toekomstige missie om kansen samen te brengen en alles te maken wat ontwikkelaars maar kan helpen geweldige en rendabele ervaringen te creëren, deze te distribueren en op de markt te brengen. Wij geloven in de toekomst van games, van passieprojecten tot de grootste studio's over de hele wereld.

Xsolla neemt deel aan The Game Awards-week en helpt bij het samenbrengen van de community. Het volledige activiteitenprogramma omvat:

Day of the Devs: The Game Awards Digital Showcase

10 december 2025

10:00 uur PT

Wereldwijd gestreamd via YouTube, Twitch en grote platforms

The Game Gala

10 december - Industrie- en fondsenwervingsdag

9.00-17.00 uur, gevolgd door The Game Mixer 19.00-22.00 uur PT

11 december 11 - Het hoofdevenement

9.00-15.00 uur, gevolgd door VIP + Creator Masquerade Ball 19.00-00.00 uur PT

Lightspace Studios, Los Angeles, CA

The Game Awards 2025

11 december 2025

Voorprogramma: 16:30 uur PT / 19:30 uur ET

Peacock Theater, Los Angeles, CA

Persoonlijk in het theater en gratis te streamen op grote wereldwijde platforms

GamesBeat Insider Series: Hollywood & Games 2025 — Gepresenteerd door Xsolla & GamesBeat

11 december 2025

8:00 uur – 13:00 uur

Grammy Museum, Los Angeles, CA

Met drie belangrijke sessies die de gesprekken van de dag vormgeven:

• Cross-platform wereldopbouwsessie (9:25–9:50 uur) met Halley Gross en David Baronoff, gemodereerd door Justin Berenbaum, SVP, Wereldwijde industriële relaties en financiering, Xsolla

• Debat over de toekomst van gamesentertainment (11:25–11:50 uur) met Akash Nigam, CEO van Genies, en Derek Douglas, hoofd videogames bij CAA, gemodereerd door Berkley Egenes, hoofd Marketing & Groei bij Xsolla

• The Big Show Podcast: Hollywood & Games-editie, gepresenteerd door Alex Lee van GamesBeat met als gast Berkley Egenes, en Jen Donahoe, oprichtster en hoofdstrateeg van JadeInferno en presentatrice van Deconstructor of Fun

Deze sessies benadrukken de groeiende convergentie tussen games, storytelling en gefilmd entertainment. Ze tonen een gedeelde visie van Xsolla en GamesBeat om de dialoog te bevorderen rond wereldopbouw, adaptatie, cross-platform storytelling en de creatieve mogelijkheden die de toekomst van entertainment vormgeven.

Nu de sector zich snel ontwikkelt, herinneren momenten zoals The Game Awards-week ons eraan hoe verbonden onze community is geworden“, aldus Chris Hewish, president van Xsolla. ”Ontwikkelaars, story-tellers en partners over de hele wereld vertrouwen op fundamentele systemen die hun visie ondersteunen. Onze uitgebreide aanwezigheid deze week laat ons streven zien om aan die behoeften te voldoen met duidelijkheid, consistentie en doordachte samenwerking. We zijn er trots op dat we kunnen blijven opereren als de stille kracht die makers helpt hun werelden tot leven te brengen.

Ga voor meer informatie over Hollywood & Games 2025, Day of the Devs: The Game Awards Digital Showcase, The Game Gala, The Game Awards 2025, toegang tot evenementen, beschikbaarheid van streaming of de vernieuwing van het merk Xsolla naar: xsolla.pro/brand-la

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd handelsbedrijf met een robuuste en krachtige set tools en services speciaal ontworpen om de uitdagingen van de videogame-industrie op te lossen. Van indie tot AAA werken bedrijven samen met Xsolla om hen te helpen bij het financieren, distribueren, op de markt brengen en te gelde maken van hun games. Xsolla gelooft in de toekomst van videogames en is vastbesloten om kansen samen te brengen en makers voortdurend met nieuwe middelen te ondersteunen. Xsolla is gevestigd en geregistreerd in Los Angeles, Californië, en opereert als merchant of record. Het bedrijf heeft meer dan 1500 gameontwikkelaars geholpen om meer spelers te bereiken en hun bedrijf wereldwijd te laten groeien. Met meer manieren om te verdienen en te winnen, hebben ontwikkelaars alles wat ze nodig hebben om van het spel te genieten.

Ga voor meer informatie naar xsolla.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.