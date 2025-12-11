-

Andersen Global erweitert seine juristischen Kompetenzen durch die Aufnahme einer brasilianischen Mitgliedskanzlei

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global erweitert seine Rechtsplattform in Brasilien durch die Aufnahme von Lotti e Araújo als Mitgliedsfirma und stärkt damit die Kompetenzen der Organisation in Lateinamerika.

Lotti e Araújo wurde vor über 20 Jahren gegründet und bietet umfassende Rechtsberatung für brasilianische und multinationale Mandanten aus zahlreichen Branchen. Die multidisziplinäre Kanzlei ist in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht, Prozessführung, Inkasso und Forderungsbeitreibung tätig und hat sich darüber hinaus auf die Aufdeckung versteckter Vermögenswerte und die Einziehung von Rechtsmittel- und Gerichtskautionen in älteren Fällen spezialisiert. Die Kanzlei befasst sich außerdem mit Schiedsverfahren, Verwaltungsrecht, Auslandsinvestitionen, Immobilien, geistigem Eigentum, Datenschutz und Unternehmensumstrukturierungen und bietet juristische Unterstützung bei der Unternehmensgründung und Vertretung vor Aufsichtsbehörden. Das Team berät Kunden zu präventiven Rechtsstrategien und komplexen Streitigkeiten vor Verwaltungsbehörden und Gerichten in Brasilien.

„Bei Lotti e Araújo haben wir unsere Kanzlei auf Ethik, Präzision und dem Engagement für maßgeschneiderte Rechtslösungen aufgebaut“, erklärte Rogério Araújo, geschäftsführender Partner von Lotti e Araújo. „Die Mitgliedschaft bei Andersen Global stärkt diese Grundlage, indem sie unsere lokalen Kompetenzen mit einer globalen Plattform verbindet. Dadurch können wir Kunden mit grenzüberschreitenden Anforderungen besser unterstützen, insbesondere diejenigen, die sich in Brasiliens sich wandelnder Regulierungs- und Geschäftslandschaft zurechtfinden müssen“, ergänzten die geschäftsführenden Partner Marco Lotti, Rodolfo Silveira und Fábio Lotti.

„Dieser Übergang stärkt unsere rechtliche Präsenz in Brasilien und festigt unsere umfassendere Plattform in Lateinamerika“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Die umfassende Expertise von Lotti e Araújo in den Bereichen Unternehmensberatung, Streitbeilegung und Verwaltungsangelegenheiten erweitert unsere Möglichkeiten, Kunden in Brasilien und weltweit integrierte, nahtlose Lösungen anzubieten.“

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 50.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

