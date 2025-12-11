-
Grid Dynamics firma un acuerdo de colaboración estratégica con AWS para impulsar las bases de datos para la IA generativa
Puntos clave:
- Grid Dynamics ha firmado un acuerdo plurianual con Amazon Web Services (AWS) para acelerar los servicios relacionados con la IA para clientes empresariales.
- Con este acuerdo se amplía su colaboración de 15 años, Grid Dynamics obtiene acceso al programa AWS Data Foundations for Generative AI, diseñado para ayudar a las empresas a adoptar y escalar soluciones listas para la IA.
- A través de esta colaboración ampliada, Grid Dynamics está en posición de empoderar a sus clientes a lo largo de todas las etapas de su viaje para integrar la IA con bases de datos modernas, escalables y seguras de AWS.
SAN RAMÓN, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) (Grid Dynamics), proveedor líder de consultoría de TI y servicios digitales, acaba de anunciar la firma de un acuerdo de colaboración estratégica (SCA) plurianual con Amazon Web Services (AWS).
Contacts
Contacto para los medios:
Cary Savas
+1 (650) 523 5000
investorrelations@griddynamics.com
