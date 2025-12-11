Andersen Global consolida sus capacidades de valoración en la región de Asia y el Pacífico con ETC

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global sigue ampliando su presencia en la región de Asia y el Pacífico mediante un acuerdo de colaboración con Edmund Tie & Company (ETC), una empresa que se dedica al asesoramiento inmobiliario y que presta servicios integrales, con sede en Singapur.

ETC fue fundada en 1995 y presta servicios de valoración y asesoramiento a lo largo del ciclo inmobiliario, en particular, la valoración legal y corporativa, el asesoramiento en inversiones, los estudios de factibilidad y el asesoramiento en materia de impuestos a la propiedad. Con operaciones en Singapur, Malasia y Tailandia, ETC combina un profundo conocimiento regional con las normas internacionales para asistir a los promotores, inversores, fondos privados y soberanos, corporaciones, REIT y propietarios y ocupantes. La empresa es reconocida por su metodología basada en la investigación y su modelo de servicio integrado, con el cual ayuda a sus clientes a adaptarse a la complejidad normativa y a optimizar el valor de sus activos.

"Nuestra fortaleza reside no solamente en la ejecución técnica, sino también en ayudar a los clientes a ver el panorama completo, al conectar las señales del mercado, los cambios normativos y los factores que impulsan el valor a largo plazo", aseguró Desmond Sim, director ejecutivo de ETC. "Colaborar con Andersen Global es una oportunidad para intercambiar ideas, agudizar conocimientos y trabajar con los profesionales que comparten nuestro convencimiento de que la confianza y la transparencia son el cimiento de toda relación exitosa con los clientes".

Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen, agregó: "ETC le aporta a nuestra organización una práctica de valoración y asesoramiento sólida y bien establecida, con raíces profundas en los mercados más dinámicos de Asia y el Pacífico. Su excelencia técnica, fluidez regional y compromiso con el valor a largo plazo para el cliente se alinean a la perfección con nuestra visión. A medida que ampliamos nuestras capacidades de valoración global, ETC mejora nuestra capacidad para ofrecer soluciones conectadas y de alta integridad que reflejan tanto las normas globales como las locales".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y separadas a nivel legal, compuesta por profesionales fiscales, jurídicos y de valoración de todo el mundo. Fue fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC y en la actualidad, cuenta con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y sucursales en más de 1000 puntos del mundo, a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

