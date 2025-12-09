ITA Group erweitert globale Event-Kapazitäten durch zwei Übernahmen in Europa.

WEST DES MOINES, Iowa--(BUSINESS WIRE)--Die ITA Group, ein weltweit führender Anbieter von Engagement-Lösungen, gibt die strategische Übernahme zweier preisgekrönter europäischer Eventagenturen bekannt: C2events mit Sitz in West Yorkshire, England, und Daymakers mit Sitz in Utrecht, Niederlande. Mit Wirkung zum 31. Oktober 2025 erweitern diese Akquisitionen die lokale Präsenz und die Veranstaltungskapazitäten der ITA Group in ganz Europa erheblich.

Die beiden Übernahmen stärken die Position der ITA Group als weltweit führender Veranstalter und bieten ihren bestehenden und potenziellen Kunden unmittelbare Vorteile, darunter:

Mitglieder des Veranstaltungsteams in der Region mit Unterstützung in der jeweiligen Zeitzone und Sprache

Umfassende, kulturell relevante Lösungen

Zugang zu modernster Veranstaltungstechnik und Tools zum Einbinden der Teilnehmer

Vertiefte Fachkenntnisse im Bereich Gesundheitswesen und Pharmazie, einschließlich verbesserter Compliance und globaler Koordination

„Während wir unsere strategische globale Expansion fortsetzen, bleiben Kultur und Fachkompetenz unsere obersten Prioritäten“, sagte Brent Vander Waal, Chief Executive Officer der ITA Group. „C2events und Daymakers sind außergewöhnliche Unternehmen, die unser langjähriges Engagement für exzellenten Service und unsere Kultur der Eigenverantwortung teilen. Diese Akquisitionen helfen uns dabei, unsere globalen Kunden mit sofortigem, lokalisiertem Support in ganz Europa besser zu bedienen und gleichzeitig erstklassige Veranstaltungslösungen für wichtige Branchen anzubieten.“

C2events ist eine preisgekrönte Eventagentur im Besitz ihrer Mitarbeiter, die seit über 20 Jahren auf Veranstaltungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Pharmazie und Biotechnologie spezialisiert ist. Mit einer starken Präsenz in Großbritannien und fundierter Branchenexpertise ergänzt C2events das Pharma-Veranstaltungsteam der ITA Group und bietet nahtlose globale Veranstaltungslösungen, verbesserte Compliance-Fähigkeiten, Führungsstärke im Bereich Nachhaltigkeit, branchenführende Prozesse und außergewöhnlichen Service.

„Das Engagement der ITA Group für Innovation und Mitarbeiterbeteiligung passt perfekt zu unserer Kultur und unserer Vision für die Zukunft“, sagte Mark Saxby, Executive Director von C2events. „Gemeinsam mit unseren großartigen Teams können wir unseren Kunden aus dem Gesundheitswesen und der Pharmabranche in ganz Europa und darüber hinaus ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen anbieten.“

Daymakers gestaltet seit über 40 Jahren Live- und Digitalerlebnisse und kombiniert dabei Inhalte, Plattformen und Technologien zu emotional ergreifenden Events. Mit seiner Expertise in den Bereichen immersive Inhalte, AR/VR-Funktionen und Engagement-Tools wie Reply.live bietet Daymakers innovative Technologien und kreative Ansätze, die das Engagement der Teilnehmer steigern und messbare Ergebnisse in ganz Europa liefern.

„Der Beitritt zur ITA Group ist eine spannende Gelegenheit, unseren Einfluss zu vergrößern und gleichzeitig die Werte und Kundenbeziehungen, die wir aufgebaut haben, zu bewahren“, sagte Niels Janssen, CEO von Daymakers. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere kreative und technologische Expertise mit der globalen Reichweite und den Ressourcen der ITA Group zu kombinieren und so außergewöhnliche Erlebnisse für Kunden in ganz Europa und weltweit zu schaffen.“

C2events und Daymakers werden ihren Kunden weiterhin mit denselben bewährten Teams und Führungskräften zur Seite stehen. Alle Teammitglieder bleiben weiterhin fester Bestandteil des Betriebs und werden Teil der einzigartigen Beteiligungskultur der ITA Group, die das Engagement für Fachkompetenz und Wachstum stärkt.

„Diese Akquisitionen sind eine natürliche Weiterentwicklung unserer Wachstumsstrategie und unseres Engagements, Kunden überall dort zu bedienen, wo sie geschäftlich tätig sind“, sagte Sarah Haines, Präsidentin – Event Solutions, ITA Group. „Mit über 400 Teammitgliedern, die sich mittlerweile auf mehreren Kontinenten um Eventlösungen kümmern, können wir das Publikum in Europa und weltweit durch außergewöhnliche, lokal organisierte Erlebnisse begeistern und motivieren.“

Die Expansion in Europa baut auf den jüngsten globalen Wachstumsinitiativen der ITA Group auf, darunter die Übernahmen von NKD in London (2022) und HTK in Ipswich (2023) sowie die Übernahme des in Sydney ansässigen Unternehmens Performance Incentives (2024). Die ITA Group umfasst mittlerweile mehr als 1.200 Mitarbeiter mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Australien, Großbritannien und den Niederlanden sowie strategischen Partnerschaften in Belgien und Singapur.

Über die ITA Group

Die ITA Group unterstützt weltweit führende Marken dabei, Verbindungen zu schaffen, Zielgruppen zu motivieren und zielgerichtete Veränderungen voranzutreiben, was zu gesteigerten Umsätzen, Verkaufszahlen, Kundenbindungen, Weiterempfehlungen und einer besseren Zusammenarbeit führt. Durch Veranstaltungen, Anreize, Anerkennung, Loyalität, Forschung und Lernen verändert die ITA Group die Weise, wie Mitarbeiter, Vertriebspartner und Kunden das Unternehmen wahrnehmen. Die ITA Group wurde 1963 gegründet und ist ein Unternehmen im Besitz der Mitarbeiter. Weitere Informationen: www.itagroup.com.

Über C2events

C2events ist eine preisgekrönte Eventagentur im Besitz ihrer Mitarbeiter, die sich auf Veranstaltungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Pharmazie und Biotechnologie spezialisiert hat. C2events mit Sitz in West Yorkshire, England, bietet außergewöhnlichen Service, führende Nachhaltigkeit und branchenführende Prozesse für komplexe, konforme Veranstaltungen in ganz Großbritannien und Europa. Weitere Informationen: www.c2events.net.

Über Daymakers

Daymakers hilft Unternehmen dabei, ihre Geschichte für Mitarbeiter, Kunden und Entscheidungsträger zum Leben zu erwecken. Die Agentur kombiniert die Kraft von Events, Inhalten und Technologie zu integrierten Geschäftserlebnissen, die Emotionen mit Wirkung verbinden: von Gänsehautmomenten vor Ort bis hin zu messbarem Engagement im Internet. Die Agentur entstand 2023 durch den Zusammenschluss von FX Agency und D&B Eventmarketing und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Gestaltung von Geschäftserlebnissen. Weitere Informationen: www.daymakers.nl

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.