Polpharma Biologics et Libbs Farmacêutica signent un accord de licence pour un médicament biosimilaire destiné au traitement des maladies auto-immunes

ZOUG, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics, une société biopharmaceutique de premier plan spécialisée dans le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires, est ravie d’annoncer la signature d’un accord de licence historique avec la société brésilienne Libbs Farmacêutica ! Grâce à ce partenariat stratégique, Libbs Farmacêutica obtiendra les droits exclusifs de commercialisation d’un médicament biosimilaire de pointe pour les maladies auto-immunes sur le marché brésilien en pleine croissance.

Polpharma Biologics conserve l’entière responsabilité du développement et de la fabrication du médicament biosimilaire. Libbs Farmacêutica détiendra une licence exclusive pour la commercialisation, la promotion et la distribution du médicament biosimilaire au Brésil. Cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives prometteuses et témoigne de l’engagement commun des deux sociétés à fournir des traitements innovants et accessibles aux patients.

« L’entrée sur le marché brésilien avec un médicament biosimilaire est une étape importante pour Polpharma Biologics et reflète notre mission permanente qui consiste à élargir l’accès à des traitements biologiques de haute qualité et abordables dans le monde entier », déclare Anjan Selz, directeur général de Polpharma Biologics. « Notre collaboration avec Libbs Farmacêutica, une société qui connaît parfaitement le marché brésilien, nous apporte une solide expertise commerciale. Combiné à nos capacités de développement et de fabrication, ce partenariat améliorera considérablement l’accès aux traitements biologiques pour les personnes atteintes de maladies auto-immunes au Brésil. »

« Nous traitons actuellement plus de 15 millions de patients avec nos produits. Ce partenariat avec Polpharma Biologics s’inscrit pleinement dans la stratégie de Libbs qui consiste à investir dans un portefeuille diversifié de médicaments susceptibles d’élargir encore l’accès de la population brésilienne aux soins de santé », déclare Alcebíades de Mendonça Athayde Junior, directeur général de Libbs.

Cette thérapie moderne offre une option efficace et bien tolérée aux patients atteints de maladies auto-immunes. Le médicament biosimilaire est encore en cours de développement et devrait être soumis à l’Anvisa pour approbation dans un délai de trois ans.

À propos de Polpharma Biologics

Polpharma Biologics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la fabrication de produits biopharmaceutiques et biosimilaires pour les marchés mondiaux. Notre entité basée en Suisse et spécialisée dans les biosimilaires gère l’ensemble de la chaîne de valeur : de la sélection des produits et l’allocation des investissements à l’exécution des programmes et la monétisation des actifs. Cela garantit une progression rapide, de la conception au lancement, en étroite collaboration avec nos partenaires mondiaux.

Le portefeuille de médicaments biosimilaires de Polpharma Biologics comprend une gamme de programmes à forte valeur ajoutée, allant du développement précoce à la commercialisation. Notre équipe internationale d’experts chevronnés possède une vaste expérience dans la direction de programmes, la stratégie réglementaire, l’intégration CMC, le développement de dispositifs, la supervision clinique et l’assurance qualité. En collaborant avec des CDMO de confiance, nous fournissons des médicaments biosimilaires de bout en bout, du développement de lignées cellulaires aux produits finis, dans divers domaines thérapeutiques majeurs. Nos partenaires commerciaux contribuent à garantir l’accès à ces médicaments aux patients du monde entier.

Notre mission est d’accélérer l’accès aux produits biologiques. Pour y parvenir, nous maintenons un pipeline solide et en expansion de médicaments biosimilaires en cours de développement. Pour plus d’informations : https://polpharmabiologics.com/

À propos de Libbs

Libbs est une société pharmaceutique 100 % brésilienne dont l’objectif est de transformer le savoir en santé. Afin d’offrir des produits et des solutions de haute qualité, nous travaillons en collaboration dans le cadre d’un processus d’amélioration continue et investissons dans la recherche et l’innovation. Avec 67 ans d’histoire et 4 000 employés, nous figurons, pour la huitième année consécutive, parmi les meilleures entreprises où travailler au Brésil, selon GPTW (Great Place to Work). Nos spécialités comprennent la cardiologie, la dermatologie, la gastro-entérologie, la gynécologie, l’hématologie, l’oncologie, le système nerveux central et le système respiratoire.

En 2024, nous avons apporté des soins de santé à plus de 15 millions de personnes grâce à un portefeuille comprenant 97 marques de produits dans plus de 200 présentations, dans les catégories de référence, similaires, chimiothérapeutiques et biosimilaires (anticorps monoclonaux). Notre Biotec est la première usine d’anticorps monoclonaux à échelle industrielle au Brésil. En 2024, elle s’est dotée d’une usine pilote dédiée au développement de biomolécules, à la mise à l’échelle des bioprocédés et à la production de matériel clinique pour des études dans le cadre de partenariats ou en tant que CDMO.

Nous investissons environ 10 % de notre chiffre d’affaires dans la R&D et menons des initiatives telles que le Programme d’incitation à la recherche (PIP), qui soutient des études cliniques indépendantes. Nous soutenons des causes et des campagnes qui sensibilisent la population à la prévention, au diagnostic précoce et au traitement. Nous sommes toujours ouverts à de nouveaux projets de partenariat. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.libbs.com.br.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.