Gulf Oil kiest voor OMS+ Portal van DataXstream om digitale transformatie in Latijns-Amerika te stimuleren

Nieuwe implementatie stelt Gulf Oil in staat om de distributie-ervaring te moderniseren, langdurige digitale groei te ondersteunen en een uniforme klantervaring te bieden op SAP S/4HANA

WILLIAMSBURG, Va.--(BUSINESS WIRE)--DataXstream LLC, een door SAP® erkende app-partner die innovatieve oplossingen ontwikkelt voor SAP-verkoop en -distributie, heeft vandaag bekendgemaakt dat Gulf Oil, een wereldwijd erkend smeermiddelenbedrijf met activiteiten in meer dan 25 landen, heeft gekozen voor OMS+ Portal om het klantgerichte verkoopplatform van het bedrijf in heel Latijns-Amerika te moderniseren en te uniformiseren. Het project maakt deel uit van een breder initiatief om de bedrijfsvoering te stroomlijnen, de schaalbaarheid te vergroten en een naadloze koopervaring te bieden die volledig is geïntegreerd met SAP S/4HANA.

Contacts

Cailin Yates
Chief Marketing Officer
757.345.3437
cyates@dataxstream.com

