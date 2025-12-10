Polpharma Biologics und Libbs Farmacêutica unterzeichnen Lizenzvereinbarung für ein Biosimilar zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen

ZUG, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics, ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Biosimilars spezialisiert hat, freut sich, die Unterzeichnung einer wegweisenden Lizenzvereinbarung mit dem brasilianischen Unternehmen Libbs Farmacêutica bekannt zu geben! Durch diese strategische Partnerschaft erhält Libbs Farmacêutica die Exklusivrechte für die Vermarktung eines hochmodernen Biosimilars für Autoimmunerkrankungen auf dem schnell wachsenden brasilianischen Markt.

Polpharma Biologics behält die volle Verantwortung für die Entwicklung und Herstellung des Biosimilars. Libbs Farmacêutica erhält eine Exklusivlizenz für die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf des Biosimilars in Brasilien. Diese Zusammenarbeit eröffnet spannende neue Möglichkeiten und unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Unternehmen, Patienten innovative und zugängliche Therapien anzubieten.

„Der Eintritt in den brasilianischen Markt mit einem Biosimilar ist ein wichtiger Schritt für Polpharma Biologics und spiegelt unsere fortwährende Mission wider, den Zugang zu hochwertigen, erschwinglichen biologischen Therapien weltweit zu erweitern“, sagte Anjan Selz, CEO von Polpharma Biologics. „Unsere Zusammenarbeit mit Libbs Farmacêutica, einem Unternehmen mit fundierten Kenntnissen des brasilianischen Marktes, verschafft uns eine starke kommerzielle Expertise. In Kombination mit unseren Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten wird diese Partnerschaft den Zugang zu biologischen Therapien für Menschen in Brasilien, die mit Autoimmunerkrankungen leben, erheblich verbessern.“

„Derzeit behandeln wir mehr als 15 Millionen Patienten mit unseren Produkten. Diese Partnerschaft mit Polpharma Biologics steht in vollem Einklang mit der Strategie von Libbs, in ein diversifiziertes Portfolio von Arzneimitteln zu investieren, die das Potenzial haben, den Zugang der brasilianischen Bevölkerung zur Gesundheitsversorgung weiter zu verbessern“, sagt Alcebíades de Mendonça Athayde Junior, CEO von Libbs.

Diese moderne Therapie bietet eine wirksame und gut verträgliche Option für Patienten, die mit Autoimmunerkrankungen leben. Das Biosimilar-Medikament befindet sich noch in der Entwicklung und soll innerhalb von drei Jahren bei Anvisa zur Zulassung eingereicht werden.

Über Polpharma Biologics

Polpharma Biologics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Biopharmazeutika und Biosimilars für den globalen Markt konzentriert. Unser in der Schweiz ansässiges, auf Biosimilars spezialisiertes Unternehmen verwaltet die gesamte Wertschöpfungskette: von der Produktauswahl und Investitionszuweisung über die Programmdurchführung bis hin zur Monetarisierung der Vermögenswerte. Dies gewährleistet einen schnellen Fortschritt vom Konzept bis zur Markteinführung in enger Zusammenarbeit mit unseren globalen Partnern.

Das Biosimilar-Portfolio von Polpharma Biologics umfasst eine Reihe hochwertiger Programme, die von der frühen Entwicklung bis zur Markteinführung reichen. Unser internationales Team aus erfahrenen Experten verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Programmleitung, Regulierungsstrategie, CMC-Integration, Geräteentwicklung, klinische Überwachung und Qualitätssicherung. Durch die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen CDMOs bieten wir End-to-End-Biosimilars, von der Zelllinienentwicklung bis zum fertigen Produkt, in einer Vielzahl wichtiger Therapiebereiche. Unsere kommerziellen Partner tragen dazu bei, dass Patienten weltweit Zugang zu diesen Medikamenten erhalten.

Unsere Mission ist es, den Zugang zu Biologika zu beschleunigen. Um dies zu erreichen, unterhalten wir eine robuste und wachsende Pipeline von Biosimilars in der Entwicklung. Weitere Informationen: https://polpharmabiologics.com/

Über Libbs

Libbs ist ein zu 100 % brasilianisches Pharmaunternehmen mit dem Ziel, Wissen in Gesundheit umzuwandeln. Um hochwertige Produkte und Lösungen anzubieten, arbeiten wir gemeinsam an einem Prozess der kontinuierlichen Verbesserung und investieren in Forschung und Innovation. Mit 67 Jahren Geschichte und 4.000 Mitarbeitern gehören wir laut GPTW (Great Place to Work) zum achten Mal in Folge zu den besten Arbeitgebern Brasiliens. Zu unseren Spezialgebieten gehören Kardiologie, Dermatologie, Gastroenterologie, Gynäkologie, Hämatologie, Onkologie, Zentralnervensystem und Atmungssystem.

2024 haben wir mehr als 15 Millionen Menschen mit einem Portfolio von 97 Produktmarken in über 200 Darreichungsformen aus den Kategorien Referenzprodukte, Generika, Chemotherapeutika und Biosimilars (monoklonale Antikörper) versorgt. Unsere Biotec ist die erste Anlage für monoklonale Antikörper im industriellen Maßstab in Brasilien und hat 2024 eine Pilotanlage erhalten, die sich der Entwicklung von Biomolekülen, der Skalierung von Bioprozessen und der Herstellung von klinischem Material für Studien im Rahmen von Partnerschaften oder als CDMO widmet.

Wir investieren etwa 10 % unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung und unterhalten Initiativen wie das Forschungsförderungsprogramm (PIP), das unabhängige klinische Studien unterstützt. Wir unterstützen Anliegen und Kampagnen, die die Bevölkerung in Bezug auf Prävention, Früherkennung und Behandlung aufklären. Wir sind stets offen für die Entwicklung neuer Partnerschaftsprojekte. Weitere Informationen finden Sie unter www.libbs.com.br.

