NetJets porterà alla flotta la connettività ad alta velocità di Starlink

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--NetJets, il leader globale nell'aviazione privata, e Starlink hanno stretto un accordo per portare la connettività ad alta velocità in volo a 600 velivoli nella flotta globale di NetJets entro la fine del 2026, aprendo un nuovo livello di produttività ed esperienze di viaggio aereo eccezionali.

“Grazie a questo accordo con Starlink, NetJets continuerà a offrire esperienze di viaggio eccezionali per i nostri proprietari e i loro ospiti”, ha dichiarato Patrick Gallagher, Presidente, NetJets Aviation.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.