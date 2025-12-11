NetJets porterà alla flotta la connettività ad alta velocità di Starlink
L'accordo tra le due aziende porterà la connettività Wi-Fi affidabile a una delle flotte di jet più grandi al mondo, garantendo un'esperienza ininterrotta di prim'ordine per i proprietari
COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--NetJets, il leader globale nell'aviazione privata, e Starlink hanno stretto un accordo per portare la connettività ad alta velocità in volo a 600 velivoli nella flotta globale di NetJets entro la fine del 2026, aprendo un nuovo livello di produttività ed esperienze di viaggio aereo eccezionali.
“Grazie a questo accordo con Starlink, NetJets continuerà a offrire esperienze di viaggio eccezionali per i nostri proprietari e i loro ospiti”, ha dichiarato Patrick Gallagher, Presidente, NetJets Aviation.
