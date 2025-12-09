-

Andersen Global fortalece capacidades de avaliação na Ásia-Pacífico com a ETC

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global continua a expandir sua presença na Ásia-Pacífico por meio de um acordo de colaboração com a Edmund Tie & Company (ETC), uma empresa de consultoria imobiliária full service com sede em Singapura.

Fundada em 1995, a ETC oferece serviços de avaliação e consultoria em todo o ciclo de vida imobiliário, incluindo avaliação estatutária e corporativa, consultoria de investimentos, estudos de viabilidade e consultoria tributária imobiliária. Operando em Singapura, Malásia e Tailândia, a ETC combina profundo conhecimento regional com padrões internacionais para apoiar incorporadoras, investidores, fundos privados e soberanos, corporações, REITs, proprietários e ocupantes. Conhecida por sua abordagem baseada em pesquisa e modelo de serviço integrado, a empresa ajuda os clientes a navegar pela complexidade regulatória e otimizar o valor dos ativos.

“Nossa força reside não apenas na execução técnica, mas em ajudar os clientes a enxergar o panorama completo — conectando sinais de mercado, mudanças regulatórias e fatores de valor de longo prazo”, disse Desmond Sim, CEO da ETC. “Colaborar com a Andersen Global é uma oportunidade de trocar ideias, aprimorar percepções e trabalhar com profissionais que compartilham nossa crença de que confiança e transparência são a base de todo relacionamento bem-sucedido com o cliente.”

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: “A ETC traz para nossa organização uma prática de avaliação e consultoria robusta e consolidada, com raízes profundas nos mercados mais dinâmicos da Ásia-Pacífico. Sua excelência técnica, conhecimento regional e compromisso com o valor de longo prazo para o cliente se alinham perfeitamente com nossa visão. À medida que expandimos nossas capacidades globais de avaliação, a ETC aprimora nossa capacidade de fornecer soluções integradas e de alta integridade que refletem os padrões globais e locais.”

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membros legalmente independentes e distintas, composta por profissionais das áreas tributária, jurídica e de avaliação de todas as partes do mundo. Fundada em 2013 pela empresa-membro norte-americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta atualmente com mais de 50.000 profissionais no mundo inteiro e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 44,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishPortugueseGermanFrench

