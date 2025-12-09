Andersen Global erweitert seine Bewertungskompetenzen im asiatisch-pazifischen Raum durch ETC

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global baut seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum durch eine Kooperationsvereinbarung mit Edmund Tie & Company (ETC), einem Full-Service-Immobilienberatungsunternehmen mit Hauptsitz in Singapur, weiter aus.

ETC wurde 1995 gegründet und bietet Bewertungs- und Beratungsdienstleistungen für den gesamten Immobilienlebenszyklus an, darunter gesetzliche und Unternehmensbewertungen, Anlageberatung, Machbarkeitsstudien und Beratung zu Grundsteuern. ETC ist in Singapur, Malaysia und Thailand tätig und kombiniert fundierte regionale Kenntnisse mit internationalen Standards, um Entwickler, Investoren, private und staatliche Fonds, Unternehmen, REITs sowie Eigentümer und Nutzer zu unterstützen. Das Unternehmen ist für seinen forschungsorientierten Ansatz und sein integriertes Servicemodell bekannt und unterstützt seine Kunden dabei, sich in komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen zurechtzufinden und den Wert ihrer Vermögenswerte zu optimieren.

„Unsere Stärke liegt nicht nur in der technischen Umsetzung, sondern auch darin, unseren Kunden zu helfen, das Gesamtbild zu erkennen – indem wir Marktsignale, regulatorische Veränderungen und langfristige Werttreiber miteinander verknüpfen“, erklärte Desmond Sim, CEO von ETC. „Die Zusammenarbeit mit Andersen Global bietet die Möglichkeit, Ideen auszutauschen, Erkenntnisse zu vertiefen und mit Fachleuten zusammenzuarbeiten, die unsere Überzeugung teilen, dass Vertrauen und Transparenz die Grundlage jeder erfolgreichen Kundenbeziehung sind.“

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: „ETC bringt eine robuste, gut etablierte Bewertungs- und Beratungspraxis mit tiefen Wurzeln in den dynamischsten Märkten des asiatisch-pazifischen Raums in unser Unternehmen ein. Ihre technische Exzellenz, ihre regionale Kompetenz und ihr Engagement für langfristigen Kundennutzen passen perfekt zu unserer Vision. Durch den Ausbau unserer globalen Bewertungskompetenzen verbessert ETC unsere Fähigkeit, vernetzte, hochintegrierte Lösungen anzubieten, die sowohl globale als auch lokale Standards widerspiegeln.“

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 50.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.