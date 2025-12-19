SOLUM e i-charging expandem a sua parceria estratégica para acelerar a inovação global na mobilidade elétrica

SEUL, Coreia do Sul--(BUSINESS WIRE)--A SOLUM anunciou a expansão da sua parceria estratégica com a i-charging, uma empresa líder e inovadora em tecnologia de mobilidade elétrica, para reforçar a colaboração no desenvolvimento de produtos de próxima geração, na expansão do mercado global e em soluções sustentáveis de mobilidade elétrica.

Como parte desta parceria alargada, Pedro Silva, CEO da i-charging, e a sua equipa visitaram o centro de produção da SOLUM no Vietname para explorar áreas de cooperação mais profundas. A visita destacou as avançadas capacidades de produção da SOLUM - incluindo controlo de qualidade de elevada precisão, automação inteligente e capacidade de produção escalável - reforçando a sua posição como um parceiro tecnológico de confiança na indústria da mobilidade elétrica,em rápido crescimento.

Com base na recente adoção, pela i-charging, do módulo de potência da SOLUM para os seus mais recentes carregadores de veículos elétricos, as empresas centraram as discussões no desenvolvimento de produtos inovadores e no reforço da cooperação a longo prazo, assente na confiança mútua, no respeito e numa visão partilhada para o futuro da mobilidade sustentável.

Pedro Silva, CEO da i-charging, afirmou:

" Na i-charging, a inovação começa com as pessoas, e o mesmo acontece com as parcerias. Temos o prazer de colaborar com a SOLUM, numa parceria baseada na confiança e no respeito. Quando a tecnologia é criada através de uma ligação humana, torna-se mais flexível, mais significativa e melhor alinhada com as necessidades do mundo real. Acreditamos que as parcerias a longo prazo e o objetivo partilhado definirão o futuro da mobilidade elétrica ."

DongKyun Ryu, EVP e Diretor da Divisão ANP Solution Biz. da SOLUM, acrescentou:

" Temos o prazer de partilhar uma visão comum com a i-charging na procura da inovação centrada nas pessoas, através desta parceria alargada. Juntos, pretendemos ir além do crescimento do negócio, criando soluções sustentáveis e orientadas para o futuro, impulsionadas pela inovação centrada no utilizador e contribuindo para o avanço da mobilidade global ."

A SOLUM e a i-charging mantêm-se empenhadas em desenvolver soluções de carregamento sustentáveis, eficientes e fiáveis que apoiem a transição mundial para uma mobilidade mais limpa e inteligente.

Sobre a i-charging

A i-charging nasceu em 2019 do desejo de criar produtos de base tecnológica, reforçando a inovação, diferenciação, design e qualidade, dentro dos segmentos mais sofisticados de infraestruturas para a mobilidade elétrica.

Com o objetivo de se tornar uma referência tecnológica no setor da mobilidade elétrica, a empresa acredita na possibilidade de alcançar mais de forma sustentável, adotando novas ferramentas e metodologias e aproveitando o know-how da equipa com uma ambição global.

Para mais informações, visite www.i-charging.tech.

Sobre a SOLUM

Fundada em 2015 como um spin-off da Samsung Electro-Mechanics, a SOLUM é uma empresa de capital aberto listada na bolsa de valores KOSPI. A empresa estabeleceu-se como líder global em soluções de energia, tecnologias de visualização e etiquetas eletrónicas para prateleiras (ESL), impulsionando a inovação nos setores do retalho e da mobilidade. Com um forte compromisso para com a inovação centrada no cliente e a transformação sustentável, a SOLUM continua a desenvolver soluções de alta qualidade que permitem às empresas operar de forma mais eficiente num mundo cada vez mais digital. Para mais informações, por favor visite https://www.solum-group.com/.

