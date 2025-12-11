Grid Dynamics firma un accordo di collaborazione strategica con AWS per promuovere il programma Data Foundations for Generative AI
Punti principali:
- Grid Dynamics ha siglato un accordo pluriennale con Amazon Web Services (AWS) per velocizzare i servizi correlati all'AI per i clienti enterprise.
- L'accordo estende una collaborazione di 15 anni e fornisce a Grid Dynamics l'accesso al programma AWS Data Foundations for Generative AI, studiato per aiutare le aziende ad adottare e scalare soluzioni AI.
- Grazie all'ampliamento di questa collaborazione, Grid Dynamics è pronta a supportare i clienti in ogni fase del percorso verso l'AI grazie a basi di dati moderne, scalabili e sicure di AWS.
SAN RAMON, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) (Grid Dynamics), importante fornitore di servizi digitali e di consulenza IT, oggi ha annunciato la sottoscrizione di un accordo di collaborazione strategica (SCA) pluriennale con Amazon Web Services (AWS).
