-

NetJets incorporará a su flota la conectividad de alta velocidad de Starlink

El acuerdo entre ambas empresas suministrará conectividad Wi-Fi fiable para una de las flotas de aviones más grandes del mundo, lo que garantizará a los propietarios una experiencia fluida y de primera clase

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--NetJets, líder mundial en aviación privada y Starlink han suscrito un acuerdo para llevar la conectividad de alta velocidad a bordo a 600 aviones de la flota mundial de NetJets para fines de 2026, con lo cual logrará un nuevo nivel de productividad y ofrecerá experiencias de viaje excepcionales en el aire.

"Gracias a este acuerdo con Starlink, NetJets estará en condiciones de seguir ofreciendo experiencias de viaje excepcionales a nuestros propietarios y sus invitados", subrayó Patrick Gallagher, presidente de NetJets Aviation.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contactos para la prensa:
NetJets Press Team
NetJetsPress@apcoworldwide.com

Industry:

NetJets

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contactos para la prensa:
NetJets Press Team
NetJetsPress@apcoworldwide.com

More News From NetJets

NetJets mejora las capacidades de los pilotos con análisis de seguridad de vanguardia de FlightPulse®

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Reconocido a nivel mundial por priorizar la seguridad, NetJets, líder global de aviación privada, anunció en el día de hoy la incorporación de FlightPulse® de GE Aerospace en sus operaciones de los EE. UU. y Europa. Así, los pilotos tienen acceso a datos que les permiten aumentar la seguridad y la eficiencia, desde el despegue hasta el aterrizaje. FlightPulse® proporcionará a los más de 4400 pilotos de NetJets a nivel global datos consolidados sobre vuelos para...

NetJets anuncia su colaboración con el aclamado artista Silvère Jarrosson

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Por vigésimo tercer año consecutivo, NetJets, líder mundial de la aviación privada, anuncia con orgullo su asociación con Art Basel. Para resaltar su compromiso con las artes, NetJets colaborará con el artista abstracto francés Silvère Jarrosson para crear una nueva colección de arte exclusiva para NetJets que se expondrá en los salones Art Basel de Basilea, París y Miami Beach. Nacido y criado en París, Jarrosson se formó como bailarín de ballet en la famosa Ópera Nac...
Back to Newsroom