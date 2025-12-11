NetJets incorporará a su flota la conectividad de alta velocidad de Starlink

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--NetJets, líder mundial en aviación privada y Starlink han suscrito un acuerdo para llevar la conectividad de alta velocidad a bordo a 600 aviones de la flota mundial de NetJets para fines de 2026, con lo cual logrará un nuevo nivel de productividad y ofrecerá experiencias de viaje excepcionales en el aire.

"Gracias a este acuerdo con Starlink, NetJets estará en condiciones de seguir ofreciendo experiencias de viaje excepcionales a nuestros propietarios y sus invitados", subrayó Patrick Gallagher, presidente de NetJets Aviation.

