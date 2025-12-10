-

Polpharma Biologics e Libbs Farmacêutica siglano un accordo di licenza relativo a un biosimilare mirato alle patologie autoimmuni

ZUGO, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics, leader biofarmaceutico specializzato nello sviluppo e nella produzione di biosimilari, annuncia con entusiasmo la sigla di un importante accordo di licenza con la brasiliana Libbs Farmacêutica. Grazie a questa partnership strategica, Libbs Farmacêutica otterrà i diritti esclusivi di commercializzazione relativi a un avanzato biosimilare mirato alle malattie autoimmuni nel mercato brasiliano, in rapida espansione.

Polpharma Biologics manterrà la piena responsabilità dello sviluppo e della produzione del biosimilare, mentre Libbs Farmacêutica deterrà una licenza esclusiva per la sua commercializzazione, marketing e distribuzione in Brasile. Questa collaborazione dà il via a nuove ed entusiasmanti opportunità e dimostra il reciproco impegno delle due aziende nella fornitura di terapie innovative e accessibili ai pazienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Rupert Birkett-Eyles
Rupert.birketteyles@ruderfinn.com
+44(0) 7876163218

Industry:

Polpharma Biologics

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Rupert Birkett-Eyles
Rupert.birketteyles@ruderfinn.com
+44(0) 7876163218

More News From Polpharma Biologics

Riassunto: Polpharma Biologics conferma il lancio negli Stati Uniti di Tyruko® (natalizumab), il primo e unico biosimilare per la sclerosi multipla

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics, un gruppo di aziende biofarmaceutiche che si concentra sullo sviluppo e produzione di biosimilari, ha confermato oggi che Sandoz Tyruko® (natalizumab-sztn) è ora disponibile per i pazienti negli Stati Uniti. Tyruko® è il primo e unico biosimilare di natalizumab approvato dalla FDA per il trattamento delle forme recidivanti di sclerosi multipla (MS), e anche per i pazienti adulti affetti da pazienti adulti con malattia di Crohn da moderatamente a...

Riassunto: Polpharma Biologics annuncia il lancio commerciale della prima siringa preriempita in Europa contenente un biosimilare del ranibizumab

ZURIGO--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics oggi ha annunciato che Ranivisio® PFS (siringa preriempita contenente un biosimilare del ranibizumab), è ora commercialmente disponibile in Francia. Ranivisio® è il primo biosimilare di Lucentis® offerto in una comoda siringa preriempita (PFS) in Europa, creando un nuovo standard per i farmaci biologici a prezzi accessibili nella cura oftalmologica. Questa presentazione innovativa offre un dosaggio preciso e una facilità d'uso, favorendo una somminis...

Riassunto: Polpharma Biologics e MS Pharma firmano accordi di licenza relativi a biosimilari proposti di vedolizumab (PB016), ocrelizumab (PB018) e guselkumab (PB019)

AMSTERDAM & ZUGO, Svizzera & DANZICA, Polonia--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics S.A. ("Polpharma Biologics"), specializzata nello sviluppo e produzione di biosimilari, oggi ha annunciato la sigla di accordi di licenza con MS Pharma, leader nella produzione e distribuzione di biosimilari nella regione del Medio Oriente e Nordafrica (MENA), per la commercializzazione dei suoi candidati biosimilari vedolizumab (PB016), ocrelizumab (PB018) e guselkumab (PB019) nella regione MENA. In base ai ter...
Back to Newsroom