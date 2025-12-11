NetJets s’apprête à doter sa flotte de la connectivité haut débit Starlink

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--NetJets, leader mondial de l’aviation privée, et Starlink ont conclu un accord pour équiper les 600 appareils de la flotte mondiale de NetJets d’une connectivité haut débit en vol d’ici la fin de l’année 2026. Cette initiative permettra d’offrir un nouveau niveau de productivité et une expérience de voyage exceptionnelle dans les airs.

« Cet accord passé avec Starlink va permettre à NetJets de continuer à offrir des expériences de vol exceptionnelles à nos propriétaires et à leurs invités », a déclaré Patrick Gallagher, président de NetJets Aviation. « Grâce à Starlink, les voyages sont améliorés par une connectivité fiable et fluide, que nos clients voyagent pour affaires ou pour le plaisir. Une telle connectivité est en effet essentielle à l’expérience dont ils ont besoin et qu’ils méritent. »

Cet accord de niveau de service pluriannuel permettra à NetJets d’équiper rapidement et sans difficulté ses appareils aux États-Unis et en Europe, l’installation devant débuter dès ce mois-ci.

Starlink est la constellation de satellites la plus avancée au monde. Elle utilise une orbite terrestre basse pour fournir un accès Internet haut débit capable de prendre en charge le streaming, les jeux vidéo et bien plus encore. Avec plus de 8 000 satellites en orbite, Starlink offre une très grande fiabilité, des débits pouvant atteindre 500 Mb/s, une couverture de tous les axes de navigation mondiaux et une disponibilité même dans les zones les plus reculées.

Jason Fritch, vice-président des ventes aux entreprises chez Starlink, SpaceX, a déclaré : « Avec Starlink à bord de vos appareils NetJets, vous pourrez stimuler votre productivité, passer des appels en visio sans interruption, regarder des programmes à la demande et jouer à des jeux vidéo comme si vous étiez au sol. Nous sommes ravis d’améliorer l’expérience de voyage NetJets et de rester fidèles à notre engagement de fournir une connectivité exceptionnelle à 40 000 pieds d’altitude. »

La connectivité Starlink sera installée à bord des appareils Cessna Citation Latitude, Embraer Praetor 500, Cessna Citation Longitude, Bombardier Challenger 350, Bombardier Challenger 650, ainsi que dans l’ensemble de la flotte Bombardier Global aux États-Unis. Les appareils Bombardier Challenger 650 et Bombardier Global basés en Europe seront également équipés.

À propos de NetJets

Fondée en 1964 sous le nom d’Executive Jet Airways, NetJets établit – et dépasse – les normes de l’industrie depuis plus de 60 ans. Aujourd’hui, NetJets est fière d’appartenir au groupe Berkshire Hathaway et de se distinguer par son engagement inébranlable en matière de sécurité et de service. Son portefeuille d’entreprises diversifiées, qui comprend NetJets, Executive Jet Management, QS Partners et QS Security, offre une gamme complète de solutions de voyage personnalisables. Cela comprend des options de propriété partagée, de location et de carte jet, la gestion des appareils, l’affrètement de jets privés, des services de courtage et d’acquisition, ainsi que des services de sécurité spécialisés. Cette gamme complète de solutions explique pourquoi tant de voyageurs parmi les plus exigeants au monde choisissent NetJets génération après génération. C’est aussi parce que NetJets possède la plus grande et la plus diversifiée flotte d’avions privés au monde, ce qui permet d’accéder à tout moment à toutes les destinations de la planète, même les plus éloignées. Pour en savoir plus sur le leader de l’aviation privée, rendez-vous dès aujourd’hui sur le site netjets.com.

À propos de Starlink

Starlink est la constellation de satellites en orbite basse la plus avancée au monde. Elle fournit un accès à un Internet haut débit permettant de regarder des vidéos en streaming, de jouer en ligne, de passer des appels vidéo et bien plus encore. Starlink est conçue et exploitée par SpaceX. En tant que premier fournisseur mondial de services de lancement et seul fournisseur disposant d’un lanceur orbital entièrement réutilisable, SpaceX peut se prévaloir d’une expérience approfondie dans le domaine des engins spatiaux et des opérations en orbite. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.starlink.com et suivez Starlink sur X.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.