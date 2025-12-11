L&T Technology Services e PALFINGER inaugurano un GDC nell'ambito di un impegno pluriennale per accelerare lo sviluppo di prodotti
L&T Technology Services e PALFINGER inaugurano un GDC nell'ambito di un impegno pluriennale per accelerare lo sviluppo di prodotti
Il GDC, creato nel segmento Mobility di LTTS, rafforzerà i piani di localizzazione di PALFINGER e le iniziative di trasformazione digitale di nuova generazione
From PALFINGER, the ceremony was attended by Alexander Susanek (COO), Andreas Hille (Senior Vice President, Product Line Management and Engineering), Santhosh Rao (Senior Vice President Regional Sales & Service, Asia Pacific) and Arun C Bhongale (General Manager, SCM and Procurement). From LTTS, Mritunjay Singh (COO), Dr. Oliver Moron (Vice President, EU-DACH), Mohideen Farouk (Sales Director, EU-DACH), Jayant Joshi (Delivery Head, T&OH), Tejas B Shah (Delivery Head, Agriculture & Material Handling) and Sachin Nikam (Delivery Manager) were present.
PUNE, India e SALISBURGO, Austria--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader globale nel settore AI e dei servizi di consulenza Digital & ER&D, oggi ha annunciato l'inaugurazione di un Global Development Center - APAC all'avanguardia, nell'ambito di un impegno pluriennale con PALFINGER, azienda austriaca pioniera globale nelle soluzioni innovative per gru e sollevamento.
Ancorato nel segmento Mobilità di LTTS, il GDC è pronto ad accelerare lo sviluppo dei prodotti di PALFINGER a livello globale e localizzati in India utilizzando la profonda competenza di LTTS e i processi di ingegneria basati sull'AI.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Contatto per i media:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E: aniruddha.basu@ltts.com
Contatto per i media:
Elisabeth Egle | Senior PR Specialist | PALFINGER AG
C +43 664 85 13218 | e.egle@PALFINGER.com