L&T Technology Services e PALFINGER inaugurano un GDC nell'ambito di un impegno pluriennale per accelerare lo sviluppo di prodotti

PUNE, India e SALISBURGO, Austria--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader globale nel settore AI e dei servizi di consulenza Digital & ER&D, oggi ha annunciato l'inaugurazione di un Global Development Center - APAC all'avanguardia, nell'ambito di un impegno pluriennale con PALFINGER, azienda austriaca pioniera globale nelle soluzioni innovative per gru e sollevamento.

Ancorato nel segmento Mobilità di LTTS, il GDC è pronto ad accelerare lo sviluppo dei prodotti di PALFINGER a livello globale e localizzati in India utilizzando la profonda competenza di LTTS e i processi di ingegneria basati sull'AI.

