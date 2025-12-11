-

L&T Technology Services e PALFINGER inaugurano un GDC nell'ambito di un impegno pluriennale per accelerare lo sviluppo di prodotti

Il GDC, creato nel segmento Mobility di LTTS, rafforzerà i piani di localizzazione di PALFINGER e le iniziative di trasformazione digitale di nuova generazione

original From PALFINGER, the ceremony was attended by Alexander Susanek (COO), Andreas Hille (Senior Vice President, Product Line Management and Engineering), Santhosh Rao (Senior Vice President Regional Sales & Service, Asia Pacific) and Arun C Bhongale (General Manager, SCM and Procurement). From LTTS, Mritunjay Singh (COO), Dr. Oliver Moron (Vice President, EU-DACH), Mohideen Farouk (Sales Director, EU-DACH), Jayant Joshi (Delivery Head, T&OH), Tejas B Shah (Delivery Head, Agriculture & Material Handling) and Sachin Nikam (Delivery Manager) were present.

From PALFINGER, the ceremony was attended by Alexander Susanek (COO), Andreas Hille (Senior Vice President, Product Line Management and Engineering), Santhosh Rao (Senior Vice President Regional Sales & Service, Asia Pacific) and Arun C Bhongale (General Manager, SCM and Procurement). From LTTS, Mritunjay Singh (COO), Dr. Oliver Moron (Vice President, EU-DACH), Mohideen Farouk (Sales Director, EU-DACH), Jayant Joshi (Delivery Head, T&OH), Tejas B Shah (Delivery Head, Agriculture & Material Handling) and Sachin Nikam (Delivery Manager) were present.

PUNE, India e SALISBURGO, Austria--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader globale nel settore AI e dei servizi di consulenza Digital & ER&D, oggi ha annunciato l'inaugurazione di un Global Development Center - APAC all'avanguardia, nell'ambito di un impegno pluriennale con PALFINGER, azienda austriaca pioniera globale nelle soluzioni innovative per gru e sollevamento.

Ancorato nel segmento Mobilità di LTTS, il GDC è pronto ad accelerare lo sviluppo dei prodotti di PALFINGER a livello globale e localizzati in India utilizzando la profonda competenza di LTTS e i processi di ingegneria basati sull'AI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E: aniruddha.basu@ltts.com

Contatto per i media:
Elisabeth Egle | Senior PR Specialist | PALFINGER AG
C +43 664 85 13218 | e.egle@PALFINGER.com

Industry:

L&T Technology Services

NSE:LTTS
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contatto per i media:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E: aniruddha.basu@ltts.com

Contatto per i media:
Elisabeth Egle | Senior PR Specialist | PALFINGER AG
C +43 664 85 13218 | e.egle@PALFINGER.com

More News From L&T Technology Services

Riassunto: L&T Technology Services trasforma la diagnostica respiratoria con la tecnologia digital twin basata sull'intelligenza artificiale di NVIDIA

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader globale in AI, Digital & R&D Consulting Services, oggi ha annunciato lo sviluppo di una piattaforma digital twin basata sull'AI di prossima generazione per la diagnostica respiratoria e l'esplorazione dei polmoni. Abbinando la competenza di LTTS nell'ingegneria delle piattaforme, la diagnostica basata sull'AI, i sistemi sanitari connessi e l'imaging e la visualizzazione all'avanguardia con l'infras...

Riassunto: L&T Technology Services si aggiudica un programma pulierannale di 100 milioni di dollari da un produttore di attrezzature industriali con sede negli USA

BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), leader mondiale nei servizi di consulenza IA, digitali ed ER&D, ha annunciato oggi di aver raggiunto un importante traguardo nel proprio segmento di sostenibilità con la firma di un accordo pluriennale per 100 milioni di USD con un produttore di attrezzature industriali con sede negli USA che si rivolge alla catena di valore dei semiconduttori. In virtù dell'accordo, LTTS sosterrà le iniziative...

Riassunto: L&T Technology Services e Siemens si alleano per la trasformazione guidata dall'AI nell'ingegneria di processo e nella produzione intelligente

BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader globale in AI, Digital & ER&D Consulting Services (Servizi di consulenza AI, digitali e di ricerca e sviluppo ingegneristico) ha annunciato una collaborazione estesa con Siemens Limited, azienda tecnologica leader nel settore incentrata sull'industria, le infrastrutture e la mobilità. Questa collaborazione mira a promuovere Machine & Line Simulation e IIoT Technology, segnando un nuovo...
Back to Newsroom