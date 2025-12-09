ITA Group amplia le capacità di organizzazione di eventi globali con due acquisizioni europee.

WEST DES MOINES, Iowa--(BUSINESS WIRE)--ITA Group, un leader globale nelle soluzioni di coinvolgimento, annuncia l'acquisizione strategica di due premiate agenzie europee organizzatrici di eventi: C2events, con sede nel West Yorkshire, Inghilterra, e Daymakers, con sede a Utrecht, Paesi Bassi. A partire dal 31 ottobre 2025, queste acquisizioni ampliano notevolmente la presenza locale e le capacità organizzative di eventi di ITA Group in tutta Europa.

Le due acquisizioni rafforzano la posizione di ITA Group come leader globale negli eventi, offrendo ai clienti attuali e futuri vantaggi immediati, tra cui:

Membri locali del team per eventi, con assistenza nello stesso fuso orario e nella stessa lingua

Soluzioni complete, culturalmente pertinenti

Accesso a tecnologie all'avanguardia per eventi e strumenti per il coinvolgimento dei partecipanti

Competenze approfondite degli eventi nei settori medico e farmaceutico, compresa una maggiore conformità alle normative e un coordinamento globale

"Mentre continuiamo la nostra espansione strategica a livello globale, cultura e competenza rimangono le nostre priorità assolute", ha dichiarato Brent Vander Waal, Direttore generale di ITA Group. "C2events e Daymakers sono organizzazioni eccezionali che condividono il nostro impegno di lunga data nell'eccellenza dei servizi offerti e una cultura di responsabilità. Queste acquisizioni ci aiutano a servire meglio i nostri clienti globali con assistenza immediata e localizzata in tutta Europa, mentre forniamo soluzioni per eventi di prima classe in settori chiave".

C2events è una premiata agenzia di eventi di proprietà dei dipendenti, specializzata da oltre 20 anni in eventi nei settori medico, farmaceutico e biotecnologico. Con una forte presenza nel Regno Unito e profonde competenze nel settore, C2events completa il team di eventi farmaceutici di ITA Group per fornire soluzioni per eventi globali senza problemi, migliori capacità di conformità alle normative, leadership nella sostenibilità, processi migliori del settore e una fornitura eccezionale dei servizi.

"L'impegno di ITA Group nell'innovazione e nella responsabilità dei dipendenti si allinea perfettamente con la nostra cultura e e la nostra visione per il futuro", ha dichiarato Mark Saxby, Direttore generale di C2events. "Insieme, con i nostre team straordinari, siamo in grado di offrire una gamma più ampia di servizi ai nostri clienti nei settori medico e farmaceutico in tutta Europa e oltre".

Daymakers progetta esperienze live e digitali da oltre 40 anni, unendo contenuti, piattaforme e tecnologia per creare eventi emozionanti. Grazie alle competenze in materia di contenuti immersivi, capacità AR/VR e strumenti di partecipazione come Reply.live, Daymakers offre tecnologie innovative e approcci creativi che aumentano e migliorano il coinvolgimento dei partecipanti, con risultati misurabili in tutta Europa.

“Collaborare con ITA Group rappresenta un'entusiasmante opportunità di ampliare il nostro impatto, mantenendo nel contempo i valori e i rapporti con i clienti che abbiamo creato", ha dichiarato Niels Janssen, CEO, Daymakers. "Questa collaborazione ci consente di abbinare la nostra competenza creativa e tecnologica con la presenza globale e le risorse di ITA Group, creando esperienze straordinarie per i clienti di tutta Europa e del resto del mondo".

C2events e Daymakers continueranno a servire i rispettivi clienti con gli stessi team fidati e gli stessi dirigenti. Tutti i membri dei team resteranno essenziali per le attività ed entreranno a far parte della cultura unica di ITA Group di responsabilità dei dipendenti, rafforzando l'impegno nella loro competenza e crescita professionale.

"Queste acquisizioni rappresentano un'evoluzione naturale nella nostra strategia di crescita e il nostro impegno nel servire i clienti ovunque svolgano le loro attività", ha dichiarato Sarah Haines, Presidente – Event Solutions, ITA Group. "Oggi, con oltre 400 membri del team dedicati a fornire soluzioni di eventi in vari continenti, possiamo ispirare e motivare partecipanti in Europa e in tutto il mondo con esperienze eccezionali e gestite a livello locale".

L'espansione europea si basa sulle recenti iniziative di crescita globale di ITA Group, tra cui le acquisizioni di NKD a Londra (2022) e HTK ai Ipswich (2023), oltre all'aggiunta di Performance Incentives (2024), con sede a Sydney. ITA Group ora si avvale di oltre 1.200 membri del team, con sedi negli Stati Uniti, in Australia, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, e collaborazioni strategiche in Belgio e a Singapore.

ITA Group amplia le capacità di organizzazione di eventi globali con due acquisizioni europee.

Informazioni su ITA Group

ITA Group aiuta i marchi più conosciuti al mondo a creare connessioni, motivare partecipanti e promuovere cambiamenti significativi, incrementando le vendite, gli acquisti, la ritenzione, le raccomandazioni e l'allineamento. Grazie a eventi, incentivi, riconoscimento, fedeltà, ricerca e apprendimento, ITA Group sta trasformando il modo di sentire il commercio per i dipendenti, i partner di canale e i clienti. Fondata nel 1963, ITA Group è un'azienda di proprietà dei dipendenti. Per saperne di più, visitare www.itagroup.com.

Informazioni su C2events

C2events è una premiata agenzia di proprietà dei dipendenti specializzata nell'organizzazione di eventi nei settori medico, farmaceutico e biotecnologico. Con sede nel West Yorkshire, Inghilterra, C2events offre un servizio eccezionale, leadership nella sostenibilità e processi leader nel settore per eventi complessi, conformi alle normative in tutto il Regno Unito e in Europa. Per saperne di più, visitare www.c2events.net.

Informazioni su Daymakers

Daymakers aiuta le organizzazioni a dare vita alle loro storie per i dipendenti, i clienti e i responsabili delle decisioni. L'agenzia unisce il potere degli eventi, dei contenuti e della tecnologia in esperienze commerciali integrate che collegano emozione e impatto: da momenti da pelle d'oca in sede a coinvolgimento misurabile online. L'agenzia è stata fondata nel 2023 attraverso la fusione di FX Agency e D&B Eventmarketing e porta con sé più di 40 anni di esperienza nella creazione di esperienze commerciali. Per maggiori informazioni: www.daymakers.nl

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.