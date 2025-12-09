SonicEdge et Earfab s’associent pour façonner l’avenir de l’audio personnalisé et du bien-être auditif

BINYAMINA-GIV’AT ADA, Israël--(BUSINESS WIRE)--SonicEdge, pionnier de l’innovation micro-acoustique, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Earfab, innovateur dans le domaine des technologies auditives sur mesure, afin de développer conjointement une nouvelle génération de solutions audio personnalisées alliant confort, précision et sécurité auditive.

En combinant la technologie haute performance MEMS speaker-in-chip de SonicEdge avec les embouts sur mesure d’Earfab, fabriqués à l’aide de sa plateforme de numérisation 3D pour smartphone earfabSCAN, cette collaboration offre une expérience unique en son genre qui redéfinit les performances intra-auriculaires. Cette solution conjointe offre une isolation acoustique parfaite pour une fidélité sonore améliorée, une meilleure réduction active du bruit et un confort d’écoute à long terme, sans compromettre la santé auditive.

« Chez SonicEdge, nous pensons qu’un meilleur son doit également rimer avec un meilleur bien-être », déclare Moti Margalit, directeur général de SonicEdge. « En intégrant la technologie d’ajustement précis d’Earfab à nos MEMS haute performance, nous permettons à nos clients de créer une nouvelle catégorie de produits intra-auriculaires qui offrent un son de qualité audiophile avec un confort et une sécurité au quotidien. »

Ce partenariat répond à une demande croissante pour des écouteurs intra-auriculaires haute performance, adaptés à chaque utilisateur et sans danger pour l’audition. Le réseau de fabrication distribué d’Earfab permet aux utilisateurs du monde entier de scanner leurs oreilles à distance et de recevoir des embouts parfaitement adaptés, fabriqués localement, ce qui minimise le gaspillage, réduit les coûts et garantit l’accessibilité à grande échelle.

Jesper Aaris-Winther, directeur général d’Earfab, ajoute : « Notre collaboration avec SonicEdge accélère la transition entre la protection auditive traditionnelle et le bien-être auditif entièrement intégré. Ensemble, nous permettons l’accès mondial à des produits audio sur mesure qui allient performance, protection et personnalisation. »

Cette collaboration marque une avancée majeure dans la fabrication sur mesure évolutive pour l’industrie audio. Les MEMS compacts de SonicEdge s’intègrent parfaitement au modèle de numérisation numérique et de production distribuée d’Earfab, offrant aux fabricants et aux équipementiers une solution de personnalisation complète de bout en bout.

Pour en savoir plus sur le partenariat entre SonicEdge et Earfab et sur les innovations produits à venir, rendez-vous sur https://sonicedge.io/

À propos de SonicEdge

Fondée en 2019 par Moti Margalit, et Ari Mizrachi, SonicEdge transforme l’industrie audio avec des haut-parleurs miniatures révolutionnaires basés sur une technologie silicium éprouvée. Pionnier dans le domaine de la génération sonore avancée, Sonic Edge crée des solutions audio révolutionnaires qui offrent des performances accrues dans des espaces incroyablement réduits. Cette approche s’appuie sur la même technologie silicium fiable qui alimente des milliards d’appareils intelligents dans le monde entier, des téléphones aux voitures, nous permettant de produire des produits audio de haute qualité à grande échelle. La technologie s’améliore à chaque génération, doublant la puissance sonore à partir du même espace réduit tous les deux ans. En combinant plusieurs fonctions audio dans des boîtiers compacts uniques, Sonic Edge améliore continuellement les performances et les possibilités de conception. SonicEdge repousse sans cesse les limites de la technologie audio, en proposant des solutions qui combinent une qualité sonore exceptionnelle avec de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires dans des designs toujours plus compacts.

À propos d’Earfab

Earfab est une entreprise pionnière dans le domaine des technologies auditives, fondée en 2020. Nous sommes spécialisés dans la fourniture de solutions intra-auriculaires personnalisées, notamment des protections auditives, des écouteurs de communication et des appareils audio, grâce à notre application propriétaire earfabSCAN et à notre réseau de production distribué. Notre mission est de concilier fidélité audio, confort et santé auditive, afin d’offrir une expérience d’écoute immersive sans compromis.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.