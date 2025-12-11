Andersen Global攜手ETC，強化亞太區估值能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過與總部位於新加坡的提供全方位服務的房地產諮詢公司Edmund Tie & Company (ETC)簽署合作協議，持續拓展其在亞太地區的業務。

ETC成立於1995年，提供涵蓋房地產完整生命週期的估值和諮詢服務，包括法定估值和企業估值、投資諮詢、可行性研究以及房地產稅諮詢。 ETC業務遍及新加坡、馬來西亞和泰國，將深厚的區域專長與國際標準相結合，為開發商、投資者、私募股權基金和主權財富基金、企業、房地產投資信託（REIT）以及業主和租戶提供支援。ETC以其研究驅動型方法和一體化服務模式而聞名，幫助客戶因應複雜的監管環境並最佳化資產價值。

ETC執行長Desmond Sim表示：「我們的優勢不僅在於技術執行，更在於幫助客戶把握全局——將市場信號、監管變化和長期價值驅動因素聯繫起來。與Andersen Global合作是一個交流思想、提升洞察力、並與志同道合的專業人士攜手共進的機會，我們都堅信，信任和透明是所有成功客戶關係的基礎。」

Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz補充道：「ETC為我們的組織帶來了一個穩健成熟的估值與諮詢業務體系，其根基深植於亞太地區最具活力的市場。他們卓越的技術、對區域的深入瞭解以及對客戶長期價值的承諾與我們的願景完美契合。隨著我們不斷拓展全球估值能力，ETC的加入將增強我們提供兼顧全球性和在地化標準的、高誠信度的互聯互通解決方案的能力。」

