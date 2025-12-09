EURONICS et NIQ forment une alliance stratégique visant à améliorer l’intelligence tarifaire dans le commerce de détail

NUREMBERG, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE : NIQ), une société leader dans le domaine de l’intelligence consommateur qui fusionnera avec GfK en 2023, a été sélectionnée par EURONICS, une coopérative d’achat mondiale de premier plan dans le secteur des biens de consommation techniques (TCG), pour fournir un service complet de surveillance des prix en ligne.

Le service de surveillance des prix en ligne de NIQ fournit des informations sur la dynamique des prix en suivant les prix au niveau des articles dans un ensemble de données défini. Ce système capture les informations sur les produits, identifie les articles avec précision et garantit la qualité grâce à des processus automatisés avancés combinés à une supervision humaine et à des contrôles détaillés. NIQ propose une gamme de solutions de prix de détail, notamment des outils d’intelligence des prix et le Consumer Price Lab, qui permettent aux entreprises de prendre des décisions éclairées et d’optimiser leurs stratégies de prix.

Cette collaboration vise à fournir à EURONICS des informations complètes sur les prix afin de faciliter la prise de décisions éclairées. NIQ fournit des données précises et transparentes pour aider EURONICS à comprendre la dynamique du marché et à planifier efficacement.

« Grâce à notre collaboration avec NIQ, nous recevons des informations de haute qualité basées sur des données provenant du marché de détail et du marché des consommateurs finaux. Cet outil nous fournit des indications précoces sur les évolutions du marché, ce qui nous permet d’informer rapidement nos membres et leur permet d’adapter précisément leur offre en ligne aux besoins de leurs clients », explique Thorsten Hennig, responsable du parcours client numérique chez EURONICS Deutschland eG.

En tirant parti des capacités avancées de surveillance des prix en ligne de NIQ, EURONICS obtient des informations en temps réel sur les tendances du marché et des prix sur l’étagère numérique. Ces informations permettent à ses membres coopératifs de prendre des décisions éclairées et de renforcer leur compétitivité dans un environnement dynamique.

« Nous sommes ravis d’étendre notre collaboration avec EURONICS pendant cette période saisonnière critique, où les stratégies de prix sont plus essentielles que jamais pour la réussite commerciale », déclare Oliver Schmitz, responsable du commerce de détail DACH NIQ. « L’intelligence tarifaire est désormais essentielle à la réussite du commerce de détail, et notre collaboration garantit à EURONICS les informations nécessaires pour guider ses membres coopératifs avec confiance, agilité et précision vers la croissance commerciale. »

Faire du prix de vente un facteur de différenciation stratégique

Dans l’environnement commercial actuel en constante évolution, le prix n’est plus seulement un levier tactique, c’est un facteur de différenciation stratégique. La solution de NIQ combine la capture automatisée de données et l’assurance qualité humaine pour fournir des solutions précises et transparentes.

Cela permet à EURONICS de :

Analyser la concurrence avec précision

Réagir rapidement aux évolutions du marché

Mettre en œuvre des stratégies de tarification avec une visibilité totale sur le marché

Cette collaboration souligne l’importance croissante de l’intelligence tarifaire dans le commerce de détail et réaffirme l’engagement de NIQ à fournir des données et des informations exploitables qui ont un impact sur les activités commerciales.

À propos de NIQ

NIQ est une société leader dans le domaine des informations sur les consommateurs, qui offre la compréhension la plus complète du comportement d’achat des consommateurs et révèle de nouvelles voies de croissance. Notre portée mondiale s’étend sur plus de 90 pays, couvrant environ 85 % de la population mondiale et plus de 7,2 billions de dollars de dépenses de consommation. Grâce à une lecture holistique du commerce de détail et aux informations les plus complètes sur les consommateurs, fournies avec des analyses avancées par le biais de plateformes de pointe, NIQ vous offre la Full View™.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.niq.com.

À propos d’EURONICS :

Toujours proche du client : avec des conseils personnalisés et un excellent service dans plus de 1 200 points de vente et grâce à plus de 1 000 entreprises membres dans toute l’Allemagne. C’est ce que représente EURONICS Deutschland eG, avec sa promesse de marque « Genau richtig ».

Grâce à son vaste réseau de magasins, EURONICS propose non seulement une large gamme de produits électroniques grand public et d’appareils électroménagers, mais aussi des services haut de gamme, en magasin, au domicile des clients et en ligne sur www.euronics.de.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant la collaboration entre NIQ et EURONICS. Ces déclarations reflètent les attentes et les projections actuelles basées sur les données disponibles, les tendances historiques et diverses hypothèses. Des termes tels que « s’attend à », « anticipe », « prévoit », « croit », « prévoit » et autres expressions similaires sont utilisés pour identifier ces déclarations prospectives.

Ces déclarations ne constituent pas des garanties de résultats futurs et sont soumises à des incertitudes inhérentes, notamment les changements dans les préférences des consommateurs, les conditions économiques, les progrès technologiques et la dynamique concurrentielle. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations.

Bien que nous nous efforcions de fonder nos analyses sur des données fiables et des méthodologies solides, nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances futurs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

