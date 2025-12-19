SOLUM e i-charging amplían su colaboración estratégica para acelerar la innovación internacional en movilidad eléctrica

SEÚL, Corea del Sur--(BUSINESS WIRE)--SOLUM ha anunciado la ampliación de su alianza estratégica con i-charging, empresa líder en innovación en tecnología de movilidad eléctrica, con el fin de reforzar la colaboración en el desarrollo de productos de última generación, la expansión en el mercado internacional y las soluciones sostenibles de movilidad eléctrica.

Como parte de esta asociación ampliada, Pedro Silva, director ejecutivo de i-charging, y su equipo directivo visitaron el centro de fabricación de SOLUM en Vietnam para explorar áreas de cooperación más avanzadas. La visita destacó las elevadas capacidades de producción de SOLUM, entre las que se incluyen el control de calidad de precisión, la automatización inteligente y la capacidad de fabricación ampliable, lo que refuerza su posición como socio tecnológico de confianza en el sector de la movilidad eléctrica, en rápido crecimiento.

A raíz de la reciente adopción por parte de i-charging del módulo de alimentación de SOLUM para sus últimos cargadores de vehículos eléctricos, ambas empresas centraron sus conversaciones en el desarrollo de productos innovadores y el afianzamiento de una cooperación a largo plazo basada en la confianza mutua, el respeto y una visión compartida del futuro de la movilidad sostenible.

Pedro Silva, director ejecutivo de i-charging, declaró:

«En i-charging, la innovación comienza con las personas, al igual que las colaboraciones. Estamos encantados de conectar a SOLUM, i-charging y los clientes finales en una colaboración basada en la confianza y el respeto. Cuando la tecnología se crea a través de la conexión humana, se vuelve más flexible, más útil y se adapta mejor a las necesidades del mundo real. Creemos que las colaboraciones a largo plazo y un sentido compartido de propósito definirán el futuro de la movilidad eléctrica.».

DongKyun Ryu, vicepresidente ejecutivo y director de la división ANP Solution Biz. de SOLUM, añadió:

«Nos complace compartir una visión común con i-charging en la búsqueda de la innovación centrada en los clientes a través de esta colaboración ampliada. Juntos, aspiramos a ir más allá del crecimiento empresarial, creando soluciones sostenibles y con visión de futuro basadas en la innovación centrada en los clientes, y contribuyendo al avance de la movilidad internacional».

SOLUM e i-charging mantienen su compromiso con el desarrollo de soluciones de recarga sostenibles, eficientes y fiables que favorezcan la transición internacional hacia una movilidad más ecológica e inteligente.

Acerca de i-charging

i-charging nació en 2019 del deseo de crear productos basados en la tecnología, potenciando la innovación, la diferenciación, el diseño y la calidad dentro de los segmentos más sofisticados de la infraestructura de movilidad eléctrica.

Con el objetivo de convertirse en un líder tecnológico en el sector de la movilidad eléctrica, cree en la posibilidad de lograr una mayor sostenibilidad mediante la adopción de nuevas herramientas y metodologías y el aprovechamiento de su experiencia con una visión internacional.

Para obtener más información, visite www.i-charging.tech.

Acerca de SOLUM

Fundada en 2015 como una escisión de Samsung Electro-Mechanics, SOLUM es una empresa que cotiza en la bolsa de valores KOSPI. La empresa se ha consolidado como líder internacional en soluciones de energía, tecnologías de visualización y etiquetas electrónicas para estanterías (ESL), promoviendo la innovación en los sectores minorista y de la movilidad. Con un gran compromiso con la innovación centrada en el cliente y la transformación sostenible, SOLUM sigue desarrollando soluciones de alta calidad que permiten a las empresas operar de forma más eficiente en un mundo cada vez más digital. Para obtener más información, visite https://www.solum-group.com/.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.