Andersen Global styrker sine vurderingskapaciteter i Asien og Stillehavsområdet med ETC

ETC blev stiftet i 1995 og leverer vurderings- og rådgivningsydelser på tværs af ejendommens livscyklus, herunder lovpligtig og selskabsrelateret vurdering, investeringsrådgivning, feasibility-analyser og rådgivning om ejendomsskat. Med aktiviteter i Singapore, Malaysia og Thailand kombinerer ETC dybdegående regional viden med internationale standarder for at støtte udviklere, investorer, private og statslige fonde, selskaber, REIT'er samt ejere og lejere. Firmaet er kendt for sin forskningsbaserede tilgang og integrerede servicemodel og hjælper kunder med at navigere i komplekse lovgivninger og optimere værdien af deres aktiver.

"Vores styrke ligger ikke kun i den tekniske udførelse, men i at hjælpe kunder med at se det fulde billede – at forbinde markedssignaler, lovgivningsmæssige ændringer og langsigtede værdiskabende faktorer," udtaler Desmond Sim, administrerende direktør for ETC. "Samarbejdet med Andersen Global er en mulighed for at udveksle idéer, skærpe vores indsigt og arbejde med fagfolk, der deler vores overbevisning om, at tillid og gennemsigtighed er fundamentet for enhver succesfuld kunderelation."

Mark L. Vorsatz, global formand og administrerende direktør for Andersen, tilføjede: "ETC tilfører vores organisation en robust, veletableret vurderings- og rådgivningspraksis med dybe rødder i Asien og Stillehavsområdets mest dynamiske markeder. Deres tekniske ekspertise, regionale kendskab og engagement i langsigtet værdiskabelse for kunderne stemmer perfekt overens med vores vision. I takt med at vi udvider vores globale vurderingskompetencer, styrker ETC vores evne til at levere sammenhængende løsninger af høj integritet, der afspejler både globale og lokale standarder."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 50.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 1.000 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

