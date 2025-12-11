-

Andersen Global styrker sine vurderingskapaciteter i Asien og Stillehavsområdet med ETC

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter med at udvide sin tilstedeværelse i Asien og Stillehavsområdet gennem en samarbejdsaftale med Edmund Tie & Company (ETC), et full-service ejendomsrådgivningsfirma med hovedsæde i Singapore.

ETC blev stiftet i 1995 og leverer vurderings- og rådgivningsydelser på tværs af ejendommens livscyklus, herunder lovpligtig og selskabsrelateret vurdering, investeringsrådgivning, feasibility-analyser og rådgivning om ejendomsskat. Med aktiviteter i Singapore, Malaysia og Thailand kombinerer ETC dybdegående regional viden med internationale standarder for at støtte udviklere, investorer, private og statslige fonde, selskaber, REIT'er samt ejere og lejere. Firmaet er kendt for sin forskningsbaserede tilgang og integrerede servicemodel og hjælper kunder med at navigere i komplekse lovgivninger og optimere værdien af deres aktiver.

"Vores styrke ligger ikke kun i den tekniske udførelse, men i at hjælpe kunder med at se det fulde billede – at forbinde markedssignaler, lovgivningsmæssige ændringer og langsigtede værdiskabende faktorer," udtaler Desmond Sim, administrerende direktør for ETC. "Samarbejdet med Andersen Global er en mulighed for at udveksle idéer, skærpe vores indsigt og arbejde med fagfolk, der deler vores overbevisning om, at tillid og gennemsigtighed er fundamentet for enhver succesfuld kunderelation."

Mark L. Vorsatz, global formand og administrerende direktør for Andersen, tilføjede: "ETC tilfører vores organisation en robust, veletableret vurderings- og rådgivningspraksis med dybe rødder i Asien og Stillehavsområdets mest dynamiske markeder. Deres tekniske ekspertise, regionale kendskab og engagement i langsigtet værdiskabelse for kunderne stemmer perfekt overens med vores vision. I takt med at vi udvider vores globale vurderingskompetencer, styrker ETC vores evne til at levere sammenhængende løsninger af høj integritet, der afspejler både globale og lokale standarder."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 50.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 1.000 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishPortugueseGermanFrenchDanishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

Andersen Global styrker sin platform i Tyrkiet med tilføjelsen af medlemsvirksomhed

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udvider sin tilstedeværelse i Tyrkiet, efter at Celen Corporate Property Valuation & Counseling Inc. bliver til Andersen i Tyrkiet, hvilket udvider de kompetencer, der tilbydes under Andersen-brandet i landet. Det Istanbul-baserede firma blev stiftet i 1995 og ledes af Managing Partner Guniz Celen med en bred vifte af ydelser til både nationale og internationale kunder. Med ekspertise inden for finansiering af fast ejendom, værdiansættelse af...

Andersen Global lancerer medlemsfirma i Tanzania

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter sin ekspansion i Afrika, idet iSHARA, et samarbejdende firma siden 2022, overtager Andersen-brandet og bliver en medlemsvirksomhed. Andersen in Tanzania blev stiftet i 2012 og er en konsulentvirksomhed, der leverer omfattende rådgivningsløsninger til lokale og internationale kunder. Firmaet er bredt anerkendt for sin tekniske ekspertise og strategiske indsigt inden for områder som skatteoverholdelse, omstrukturering, finansiel due dilig...

Andersen Global udvider sin tilstedeværelse i Pakistan med Bridge Factor

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global føjer kompetencer inden for transaktionsrådgivning i Centralasien gennem en samarbejdsaftale med Bridge Factor, som har hovedkontor i Pakistan. Bridge Factor er et finansielt rådgivningsfirma, der specialiserer sig i kapitalfremskaffelse, fusioner og opkøb, projektfinansiering, omstrukturering og værdiansættelse. Firmaet har eksisteret i mere end to årtier og har ekspertise inden for områder som energi og bæredygtig energi, bank og finansverdenen,...
Back to Newsroom