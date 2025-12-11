L&T Technology Services en PALFINGER geven het startsein van GDC in het kader van een meerjarig engagement om productontwikkeling te versnellen

PUNE, India & SALZBURG, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), een internationale leider in AI, Digital & ER&D Consulting Services, kondigde vandaag de inhuldiging aan van een hypermodern Global Development Center - APAC in het kader van een meerjarig engagement met PALFINGER, een in Oostenrijk gevestigde wereldwijde pionier in innovatieve kraan- en hijsoplossingen.

De GDC, verankerd in het Mobility-segment van LTTS, zal de wereldwijde en op India gerichte productontwikkeling van PALFINGER versnellen door de grondige expertise en door AI aangedreven engineeringprocessen van LTTS aan te wenden.

