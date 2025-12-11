-

L&T Technology Services en PALFINGER geven het startsein van GDC in het kader van een meerjarig engagement om productontwikkeling te versnellen

De GDC, ondergebracht in het Mobility-segment van LTTS, zal de lokalisatieroadmap van PALFINGER en digitale transformatie-initiatieven van de nieuwe generatie versterken

original From PALFINGER, the ceremony was attended by Alexander Susanek (COO), Andreas Hille (Senior Vice President, Product Line Management and Engineering), Santhosh Rao (Senior Vice President Regional Sales & Service, Asia Pacific) and Arun C Bhongale (General Manager, SCM and Procurement). From LTTS, Mritunjay Singh (COO), Dr. Oliver Moron (Vice President, EU-DACH), Mohideen Farouk (Sales Director, EU-DACH), Jayant Joshi (Delivery Head, T&OH), Tejas B Shah (Delivery Head, Agriculture & Material Handling) and Sachin Nikam (Delivery Manager) were present.

From PALFINGER, the ceremony was attended by Alexander Susanek (COO), Andreas Hille (Senior Vice President, Product Line Management and Engineering), Santhosh Rao (Senior Vice President Regional Sales & Service, Asia Pacific) and Arun C Bhongale (General Manager, SCM and Procurement). From LTTS, Mritunjay Singh (COO), Dr. Oliver Moron (Vice President, EU-DACH), Mohideen Farouk (Sales Director, EU-DACH), Jayant Joshi (Delivery Head, T&OH), Tejas B Shah (Delivery Head, Agriculture & Material Handling) and Sachin Nikam (Delivery Manager) were present.

PUNE, India & SALZBURG, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), een internationale leider in AI, Digital & ER&D Consulting Services, kondigde vandaag de inhuldiging aan van een hypermodern Global Development Center - APAC in het kader van een meerjarig engagement met PALFINGER, een in Oostenrijk gevestigde wereldwijde pionier in innovatieve kraan- en hijsoplossingen.

De GDC, verankerd in het Mobility-segment van LTTS, zal de wereldwijde en op India gerichte productontwikkeling van PALFINGER versnellen door de grondige expertise en door AI aangedreven engineeringprocessen van LTTS aan te wenden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E-mail: aniruddha.basu@ltts.com

Mediacontact:
Elisabeth Egle | Senior PR-specialist | PALFINGER AG
M +43 664 85 13218 | e.egle@PALFINGER.com

Industry:

L&T Technology Services

NSE:LTTS
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Mediacontact:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E-mail: aniruddha.basu@ltts.com

Mediacontact:
Elisabeth Egle | Senior PR-specialist | PALFINGER AG
M +43 664 85 13218 | e.egle@PALFINGER.com

More News From L&T Technology Services

Samenvatting: L&T Technology Services transformeert ademhalingsdiagnose met NVIDIA digital twin-technologie aangestuurd door AI

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), een wereldleider in AI, Digital & R&D Consulting Services, kondigde vandaag de ontwikkeling aan van een digital twin-platform aangestuurd door AI van de nieuwe genereatie voor ademhalingsdiagnose en longnavigatie. Door LTTS’ expertise in platformengineering, diagnose aangestuurd door AI, geconnecteerde gezondheidssystemen en geavanceerde beeldvorming en weergave te combineren met baanbrekende NVIDIA AI-infra...

Samenvatting: L&T Technology Services wint meerjarenprogramma van USD 100 miljoen van in de VS gevestigde fabrikant van industriële apparatuur

BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), een wereldwijde leider op het gebied van AI, digitale en ER&D-adviesdiensten, heeft vandaag een belangrijke mijlpaal in zijn duurzaamheidssegment aangekondigd met de ondertekening van een meerjarige overeenkomst ter waarde van 100 miljoen dollar met een in de VS gevestigde fabrikant van industriële apparatuur voor de halfgeleiderwaardeketen. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal LTTS kl...

Samenvatting: L&T Technology Services en Siemens werken samen om transformatie aangestuurd door AI in Process Engineering & Smart Manufacturing tot stand te brengen

BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), een internationale leider op gebied van AI, Digital & ER&D Consulting Services, kondigt een uitgebreid partnerschap aan met Siemens Limited, een vooraanstaand technologiebedrijf dat zich toelegt op industrie, infrastructuur en mobiliteit. Deze samenwerking beoogt om Machine & Line Simulation en IIoT Technology te stimuleren, waarmee een nieuwe benchmark voor innovatie wordt bepaald in LTTS’ Sust...
Back to Newsroom