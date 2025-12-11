L&T Technology Services en PALFINGER geven het startsein van GDC in het kader van een meerjarig engagement om productontwikkeling te versnellen
De GDC, ondergebracht in het Mobility-segment van LTTS, zal de lokalisatieroadmap van PALFINGER en digitale transformatie-initiatieven van de nieuwe generatie versterken
From PALFINGER, the ceremony was attended by Alexander Susanek (COO), Andreas Hille (Senior Vice President, Product Line Management and Engineering), Santhosh Rao (Senior Vice President Regional Sales & Service, Asia Pacific) and Arun C Bhongale (General Manager, SCM and Procurement). From LTTS, Mritunjay Singh (COO), Dr. Oliver Moron (Vice President, EU-DACH), Mohideen Farouk (Sales Director, EU-DACH), Jayant Joshi (Delivery Head, T&OH), Tejas B Shah (Delivery Head, Agriculture & Material Handling) and Sachin Nikam (Delivery Manager) were present.
PUNE, India & SALZBURG, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), een internationale leider in AI, Digital & ER&D Consulting Services, kondigde vandaag de inhuldiging aan van een hypermodern Global Development Center - APAC in het kader van een meerjarig engagement met PALFINGER, een in Oostenrijk gevestigde wereldwijde pionier in innovatieve kraan- en hijsoplossingen.
De GDC, verankerd in het Mobility-segment van LTTS, zal de wereldwijde en op India gerichte productontwikkeling van PALFINGER versnellen door de grondige expertise en door AI aangedreven engineeringprocessen van LTTS aan te wenden.
