L&T Technology Services et PALFINGER inaugurent le GDC dans le cadre d’un engagement pluriannuel visant à accélérer le développement de produits

PUNE, Inde et SALZBOURG, Autriche--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE : 540115, NSE : LTTS), leader mondial des services de conseil en IA, numérique et ER&D, a annoncé aujourd’hui l’inauguration d’un centre de développement mondial de pointe - APAC dans le cadre d’un engagement pluriannuel avec PALFINGER, pionnier mondial basé en Autriche dans le domaine des solutions innovantes de grues et de levage.

Ancré dans le segment Mobilité de LTTS, le GDC est destiné à accélérer le développement mondial et indien des produits PALFINGER en tirant parti de l’expertise approfondie et des processus d’ingénierie basés sur l’IA de LTTS. Au-delà de la promotion de l’innovation et de la rapidité de mise sur le marché, cette initiative souligne l’engagement des deux entreprises à faire progresser leur leadership technologique tout en soutenant la stratégie de croissance plus large de PALFINGER pour l’Inde et la région Asie-Pacifique.

Le GDC récemment inauguré représente une expansion majeure de la collaboration entre LTTS et PALFINGER. LTTS fournira une suite intégrée de capacités d’ingénierie et numériques couvrant le développement de logiciels embarqués, la migration PLM, les simulations CAE avancées et les maquettes numériques. Ces capacités renforceront la gamme de produits de PALFINGER ainsi que ses programmes d’approvisionnement et de localisation.

Grâce à l’intégration transparente de l’IA dans les flux de travail d’ingénierie, de l’automatisation de la conception et de la simulation à l’intelligence prédictive, ce partenariat permettra à PALFINGER d’accélérer les cycles de développement de ses produits, d’améliorer son efficacité opérationnelle et de renforcer sa réactivité vis-à-vis de sa clientèle mondiale.

Les dirigeants des deux organisations ont honoré l’inauguration du GDC à Pune de leur présence.

Alexander Susanek, directeur de l’exploitation de PALFINGER , ajoute : « En nous associant à LTTS, nous élargissons considérablement notre capacité d’ingénierie sur un marché clé pour notre croissance future. Cet investissement est l’expression directe de notre stratégie 2030+, Reach Higher, et renforce notre présence dans des régions stratégiquement importantes comme l’APAC, avec l’Inde en tête. C’est un signal fort de notre engagement en faveur de l’excellence à vie grâce à l’intégration mondiale et à l’autonomisation locale. »

Alind Saxena, directeur exécutif et président, Mobilité et technologie, L&T Technology Services , déclare : « PALFINGER est un innovateur mondial avec une stratégie ambitieuse pour l’avenir et nous sommes fiers de soutenir son parcours grâce à notre expertise approfondie en ingénierie dans le domaine de la transformation numérique basée sur l’IA. Le nouveau GDC de Pune servira de centre d’innovation stratégique réunissant la simulation alimentée par l’IA et l’ingénierie intégrée afin d’aider PALFINGER à créer des solutions prêtes pour l’avenir tout en accélérant le développement et en améliorant la compétitivité des coûts. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) est un leader mondial dans le domaine des services de conseil en IA, numérique et ER&D. Filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro (L&T), nous offrons des services de conception, de développement, de test et de maintenance pour tous les produits et processus.

Détermination. Agilité. Innovation. C’est ainsi que nous stimulons la croissance dans les segments de la mobilité, de la durabilité et de la technologie. Notre clientèle comprend 69 entreprises du classement Fortune 500 et 57 grandes entreprises d’ER&D dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, des transports, des télécommunications et des technologies de pointe, ainsi que des industries de transformation. Basés en Inde, nous comptons plus de 23 670 employés dans 23 centres de conception mondiaux, 30 bureaux de vente mondiaux et 105 laboratoires d’innovation au 30 septembre 2025.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.LTTS.com/

À PROPOS DE PALFINGER AG

Avec ses solutions de levage innovantes, PALFINGER établit de nouvelles normes dans le monde entier. Cette entreprise leader dans le domaine de la technologie et de l’ingénierie transforme les besoins de ses clients en solutions parfaitement intégrées. Un large portefeuille de produits et une présence régionale favorisent une croissance rentable et équilibrée. Avec sa promesse d’excellence à vie, PALFINGER offre des performances de pointe tout au long du cycle de vie des produits.

Environ 12 350 employés, 30 sites de production internationaux et un réseau mondial de distribution et de service assurent une proximité avec le marché dans le monde entier.

PALFINGER AG est cotée à la bourse de Vienne depuis 1999 et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,36 milliards d’euros en 2024.

