SonicEdge y Earfab se asocian para modelar el futuro de la audición personalizada y el bienestar auditivo

BINYAMINA-GIV’AT ADA, Israel--(BUSINESS WIRE)--SonicEdge, pionera en innovación microacústica, acaba de anunciar una alianza estratégica con Earfab, empresa pionera en tecnología auditiva a medida, para desarrollar conjuntamente una nueva generación de soluciones de audición personalizadas que aúnan comodidad, precisión y seguridad auditiva.

Combinando la tecnología de altavoces en chip MEMS de alto rendimiento de SonicEdge con las almohadillas personalizadas de Earfab, producidas con su plataforma patentada de escaneo 3D para teléfonos inteligentes earfabSCAN, esta colaboración pone al alcance del usuario una experiencia única que redefine el rendimiento intraauricular. La solución conjunta resultante aporta un sellado acústico perfecto para una mayor fidelidad acústica, una mejor cancelación activa del ruido y una comodidad auditiva a largo plazo, sin comprometer la salud auditiva.

