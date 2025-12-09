ITA Group amplía sus capacidades globales para organizar eventos con dos adquisiciones en Europa.

WEST DES MOINES, Iowa--(BUSINESS WIRE)--ITA Group, líder mundial en soluciones de vinculación de audiencias, anunció la adquisición estratégica de dos galardonadas agencias de eventos europeas: C2events, con sede en West Yorkshire, Inglaterra, y Daymakers, con sede en Utrecht, Países Bajos. Desde el 31 de octubre de 2025, estas adquisiciones amplían significativamente la presencia local y la capacidad de ITA Group para organizar eventos en toda Europa.

Ambas adquisiciones fortalecen la posición de ITA Group como líder mundial en organización de eventos, ya que ofrece a sus clientes actuales y potenciales ventajas inmediatas, como estas:

Miembros del equipo organizador del evento en la región con asistencia en el mismo huso horario y en el idioma local.

Soluciones integrales y relevantes desde el punto de vista cultural.

Acceso a tecnología para eventos y herramientas para vincular audiencias de vanguardia.

Más experiencia en eventos para el sector farmacéutico y de la salud, incluido un mejor cumplimiento normativo y una coordinación global optimizada.

"A medida que continuamos expandiendo nuestra estrategia global, la cultura y la experiencia siguen siendo nuestras prioridades", afirmó Brent Vander Waal, director ejecutivo de ITA Group. "C2events y Daymakers son organizaciones extraordinarias que comparten nuestro compromiso de larga data con la excelencia en los servicios y la cultura con sentido de pertenencia. Con estas adquisiciones podremos prestar mejores servicios a nuestros clientes globales con asistencia inmediata y local en toda Europa y, a su vez, ofrecerles soluciones para la organización de eventos de primer nivel en todos los sectores clave".

C2events es una agencia de eventos propiedad de sus empleados, que ha recibido premios y se ha especializado en eventos relacionados con el sector sanitario, farmacéutico y biotecnológico durante más de 20 años. Con una presencia muy sólida en el Reino Unido y mucha experiencia en la industria, C2events complementará el equipo de eventos del sector farmacéutico de ITA Group para organizar eventos globales sin complicaciones; mejorar el cumplimiento normativo, las capacidades de liderazgo sostenible, los principales procesos del sector y, además, ofrecer servicios excepcionales.

"El compromiso de ITA Group con la innovación y el sentido de pertenencia de sus empleados se alinea perfectamente con nuestra cultura y visión para el futuro", señaló Mark Saxby, director ejecutivo de C2events. "Nosotros y nuestros increíbles equipos trabajando juntos podremos ofrecer una gama de servicios más amplia a nuestros clientes del sector sanitario y farmacéutico en Europa y otros lugares".

Daymakers viene diseñando experiencias digitales y en vivo desde hace más de 40 años en las que combina contenidos, plataformas y tecnologías para crear eventos muy emotivos. Con su experiencia en contenidos inmersivos, sus capacidades de realidad aumentada y realidad virtual y sus herramientas de vinculación de audiencias, como Reply.live, Daymakers aporta tecnología innovadora y puntos de vista creativos que mejoran la participación de los asistentes y brindan resultados medibles en toda Europa.

“Incorporarnos a ITA Group representa una oportunidad interesante para ampliar nuestra proyección sin perder nuestros valores ni las relaciones que hemos construido con los clientes", dijo Niels Janssen, director ejecutivo de Daymakers. "Esta alianza permite incorporar nuestra experiencia tecnológica y creativa con el alcance y los recursos globales de ITA Group, lo que generará experiencias extraordinarias para clientes en Europa y en todo el mundo".

C2events y Daymakers seguirán prestando servicios a sus clientes con los mismos equipos directivos y de trabajo. Todos los miembros del equipo seguirán siendo pieza integral de las operaciones y serán parte de la cultura con sentido de pertenencia de ITA Group como muestra de su compromiso con respaldar la experiencia y crecimiento de sus empleados.

"Estas adquisiciones son la evolución natural de nuestra estrategia de crecimiento y del compromiso de prestar servicios a nuestros clientes donde sea que lleven adelante sus actividades", afirmó Sarah Haines, presidenta de Soluciones para Eventos de ITA Group. "Con más de 400 miembros del equipo dedicados ahora a soluciones para organizar eventos en varios continentes, estamos en condiciones de inspirar y cautivar audiencias en Europa y en todo el mundo gracias a que podemos ofrecer experiencias extraordinarias gestionadas localmente".

La expansión europea se suma a las recientes iniciativas de crecimiento global de ITA Group, como la adquisición de NKD en Londres (2022) y de HTK en Ipswich (2023), así como la incorporación de Performance Incentives (2024) con sede en Sídney. ITA Group ahora cuenta con más de 1 200 miembros en el equipo, tiene oficinas en Estados Unidos, Australia, el Reino Unido y los Países Bajos y asociaciones estratégicas en Bélgica y Singapur.

ITA Group amplía sus capacidades globales para organizar eventos con dos adquisiciones en Europa.

Acerca de ITA Group

ITA Group ayuda a marcas líderes de todo el mundo a crear conexiones, motivar audiencias e impulsar un cambio significativo, logrando mayores ventas, compras y recomendaciones, así como mejores niveles de retención y alineación. Mediante eventos, incentivos, formas de reconocimiento, fidelización, investigación y aprendizaje, ITA Group está transformando la experiencia organizacional de empleados, socios de canal y clientes. Fundada en 1963, ITA Group es una empresa propiedad de sus empleados. Obtenga más información en www.itagroup.com.

Acerca de C2events

C2events es una agencia de eventos propiedad de sus empleados, ha recibido premios y se ha especializado en eventos del sector de la salud, la industria farmacéutica y la biotecnología. Con sede en West Yorkshire, Inglaterra, C2events ofrece un servicio excepcional, liderazgo en sostenibilidad y procesos de referencia en la industria para la gestión de eventos complejos que cumplen con los requisitos normativos en el Reino Unido y Europa. Obtenga más información en www.c2events.net.

Acerca de Daymakers

Daymakers ayuda a las organizaciones a plasmar y comunicar su historia a empleados, clientes y personas responsables de tomar decisiones. La agencia integra eventos, contenido y tecnología para desarrollar experiencias empresariales que vinculan la emoción con el impacto, desde momentos que erizan la piel en vivo hasta métricas comprobables de participación en línea. La agencia se formó en 2023 con la fusión de FX Agency y D&B Eventmarketing y tiene más de 40 años de experiencia en la creación de experiencias empresariales. Obtenga más información: www.daymakers.nl.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.