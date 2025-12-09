EURONICS e NIQ avviano una collaborazione strategica per migliorare l’intelligence sulla determinazione dei prezzi nel retail

NUREMBERG, Germania--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE: NIQ), un leader mondiale di intelligence nel settore consumer che nel 2023 si è fusa con GfK, è stata scelta da EURONICS, una delle principali cooperative di acquisto globali nel settore dei beni di consumo tecnici, per offrire un servizio completo di monitoraggio online dei prezzi.

Il sistema di monitoraggio online dei prezzi sviluppato da NIQ offre dati approfonditi sulle dinamiche dei prezzi tenendone traccia per singolo articolo in un set di dati definito – acquisisce le informazioni sul prodotto, attua una corrispondenza accurata tra gli articoli e garantisce la qualità tramite processi automatici avanzati combinati con il controllo umano e verifiche dettagliate. NIQ offre una gamma di soluzioni per la determinazione dei prezzi nel retail – strumenti di intelligence sui prezzi e un laboratorio dei prezzi dei beni di consumo – che consentono alle imprese di prendere decisioni basate su dati concreti e ottimizzare le loro strategie di determinazione dei prezzi.

Questa collaborazione è focalizzata sul fornire a EURONICS dati approfonditi e completi sui prezzi a supporto di decisioni basate su dati concreti. NIQ fornisce dati accurati e trasparenti per aiutare EURONICS a comprendere le dinamiche di mercato e pianificare in modo efficace.

“Attraverso la nostra collaborazione con NIQ riceviamo informazioni approfondite basate su dati di alta qualità provenienti dal retail e dal mercato dei consumatori finali. Lo strumento fornisce indicazioni tempestive sui cambiamenti del mercato, consentendoci di informare rapidamente i nostri membri affinché possano adattare con precisione le loro offerte online alle esigenze dei clienti”, spiega Thorsten Hennig, direttore digital customer journey presso EURONICS Deutschland eG.

Sfruttando le funzionalità avanzate di monitoraggio online dei prezzi sviluppate da NIQ, EURONICS acquisisce dati approfonditi in tempo reale sulle tendenze di mercato e sull'andamento dei prezzi negli scaffali digitali. Queste informazioni mettono in grado i membri della cooperativa di prendere decisioni basate su dati concreti e rafforzare la loro competitività in un contesto dinamico.

“Guardiamo con fiducia all'opportunità di ampliare la nostra collaborazione con EURONICS in questo periodo stagionale cruciale, in cui le strategie di determinazione dei prezzi sono più essenziali che mai per il successo dell'attività aziendale”, aggiunge Oliver Schmitz, direttore Retail DACH NIQ. “L'intelligence sulla determinazione dei prezzi oggi è essenziale per il successo nel retail e la nostra collaborazione garantisce a EURONICS le informazioni approfondite necessarie per guidare i suoi membri con fiducia, agilità e precisione verso la crescita”.

Rendere la determinazione dei prezzi nel retail un elemento di differenziazione strategica

Nel dinamico panorama retail di oggi, la determinazione dei prezzi non è più solo una leva tattica, ma un fattore di differenziazione strategica. La soluzione NIQ combina l'acquisizione automatizzata dei dati e l'assicurazione qualità basata su verifiche umane per offrire informazioni accurate e trasparenti.

Ciò consente a EURONICS di:

analizzare con precisione la concorrenza;

rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato;

eseguire strategie di determinazione dei prezzi con piena visibilità sul mercato.

Questa collaborazione evidenzia la crescente importanza dell'intelligence sulla determinazione dei prezzi nel retail, confermando l’impegno di NIQ a offrire informazioni e dati approfonditi e utili a fini decisionali in grado di dare impulso al business.

Informazioni su NIQ

(NIQ) è un leader mondiale di intelligence nel settore consumer che offre la comprensione più completa del comportamento di acquisto dei consumatori e rivela nuovi percorsi di crescita. NIQ è presente in oltre 90 paesi, che rappresentano circa l’85% della popolazione mondiale e oltre 7.200 miliardi di dollari in spesa dei consumatori in tutto il mondo. Grazie a una lettura olistica del retail e ai dati più completi sui consumatori – forniti con analisi avanzate attraverso piattaforme all’avanguardia – NIQ offre la “vista completa”: Full View™.

Per ulteriori informazioni visitare www.niq.com.

Informazioni su EURONICS

Sempre vicino al cliente: con consulenza personalizzata e un servizio eccellente in oltre 1.200 punti vendita e attraverso più di 1.000 imprese membri in tutta la Germania. È ciò che rappresenta EURONICS Deutschland eG, con la sua promessa “Genau richtig” (“La scelta giusta”).

Grazie alla sua ampia rete di negozi, EURONICS offre non solo un vasto portafoglio di elettronica di consumo ed elettrodomestici ma anche servizi premium — nel punto vendita, a casa dei clienti e online su www.euronics.de.

